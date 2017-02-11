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В Нижнем Новгороде представили проект уникального экраноплана нового поколения «Чайка-2»

21:06. 11 февраля 2017 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

«Чайка» — это летательный аппарат и морское судно одновременно. Двигается на малой высоте на огромной скорости.

Презентацию приурочили к важной дате. Сто лет исполнилось со дня рождения конструктора Ростислава Алексеева – гения в области скоростного судостроения. Его катера с космическими названиями «Ракета», «Метеор», «Комета» стали в свое время технической сенсацией. Экраноплан, созданный Алексеевым, западные спецслужбы называли «каспийским монстром». То ли его действительно боялись, то ли так расшифровали аббревиатуру в названии – КМ, что на самом деле означает «корабль-макет».

Спустя 37 лет после смерти Алексеева конструкторское бюро продолжает работать. И вот новаторский проект. Сейчас инженеры испытывают аэродинамические свойства аппарата.

«Он может перелететь через горы, выйти на экран, сесть на аэродром. Он универсален по базированию: вода, необорудованное побережье, оборудованный аэродром. Может использоваться в Арктике, в северных широтах, морях», — сообщил генеральный конструктор АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.

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Источник: www.kramola.info

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