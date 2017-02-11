Праноед Дмитрий Лапшинов: «Я не ем уже 4 года»

Факт существования «праноедов» — под большим вопросом. Прежде всего потому, что пока они не доказаны официально. Один из самых достоверных примеров солнцеедения произошёл в Индии. Йог Прахлад Джани прошел комплексное обследование и врачи подтвердили, что за 10 дней голода состояние организма Джани не изменилось. В России есть несколько примеров солнцеедения. Одним из «праноедов» является Дмитрий Лапшинов, энергетический практик и коучер. «Мираман» побеседовал с ним и узнал, как отказаться от пищи и не умереть.«Питание — это фундамент для развития»— Дмитрий, расскажите вашу историю. Сколько лет вы не едите и почему решили отказаться от пищи?— Не ем уже 4 года, с конца 2011 года. Все началось с занятий спортом. С самого детства я серьезно занимался боевыми искусствами, активно выступал на соревнованиях и грезил идеей стать чемпионом. В определенный момент увлекся энергетическими практиками, познакомился с техникой «железной рубашки» Цигун и решил, что она дополнит боевые искусства и поможет выступать на соревнованиях. В то время я ел всё. После того как начал практиковать цигун, я встретил своего первого учителя даосского мастера — Шень Чжи. В Китае его называют князем Тай Чи. Он научил меня этой технике. Дальше я продолжал практиковать цигун, добавлял медитативные практики из Да Дзен по остановке внутреннего диалога и ускорению внутренней реакции.Постепенно в моем организме начались изменения: в определенный момент я не смог употреблять пищу с животным холестерином — мясо, рыбу, яйца. Эта еда стала слишком тяжелой для моего организма. Но на уровне ума сохранялся шаблон, что без мяса жить нельзя. Тогда я даже не знал о существовании вегетарианцев.Я продолжал интересоваться темой питания и узнал, что оно напрямую связано с развитием человека. Через 4 месяца после перехода на вегетарианство и практики Цигун и Да Дзен я стал сыроедом. Это продлилось еще полгода, потом перешел на фруктоедение, а через полтора месяца узнал о существовании людей, которые могут не употреблять пищу вообще, их называли праноедами. Меня это сильно заинтересовало, я стал искать информацию в интернете, вышел на индийских йогов, праноеда Джасмухин, Зинаиду Баранову и Николая Долгорукова. К тому времени я уже сформулировал свою систему практик — изучал даосскую, буддийскую йогу, йогу сиддхов и, зная определённые «ключи», начал переходить на новую систему питания.В моем сознании произошло три кардинальных перемены. Моя жажда чемпионства растворилась, зато появилась новая фанатичная цель — стать энергетическим силовиком. Но и она прошла, уступив место стремлению к внутреннему самосовершенствованию.— Все источники сходятся на том, что смена схемы питания неразрывно связана с изменениями в мышлении…— Менять надо не мышление. Мышление — это тоже следствие мировосприятия, а мировосприятие — следствие смены силы сознания. Сила сознания — это следствие частоты вибраций, а повысить частоту вибраций можно техниками повышения концентрации и медитациями. Моей изначальной целью было расширить сознание с помощью практик Да Дзен, а смена мышления — это следствие.— Чем еда может помешать процессу самосовершенствования?— Для самосовершенствования необходим энергетический потенциал, а у больного, зашлакованного тела его нет. К примеру, если взять энергетический потенциал за 100%, то 10% человек тратит на умственную деятельность, 10% —на физическую, а 80% — на процесс пищеварения. Для меня это было весомым аргументом. Мы не просто слишком много энергии тратим вхолостую, но еще и закисляем организм мертвой, нездоровой пищей. Питание — это фундамент для развития. Человек должен не только заботиться о чистоте сознания и развитии энергетического потенциала, но и очищать тело.— А что при смене питания происходит с организмом?— Это слишком долгий процесс. Если кратко: наш желудочно-кишечный тракт выполняет не только пищеварительную функцию, но также является частью иммунной системы, есть у него и мистическая роль — «внутренняя алхимия». У человека, который ест всё, иммунитет работает на 97%, а внутренняя алхимия — на 3%, то есть организм сам практически ничего не вырабатывает, а только потребляет. Когда человек трансформирует свое тело, эти полюса меняются: «внутренняя алхимия» начинает работать на 97% и синтезировать необходимые элементы, а иммунитет находится в спящем режиме и включается только тогда, когда в организм попадает еда.— Какие привязанности держали вас дольше всего? Удалось ли полностью от них освободиться?— Самая главная привязанность человека — вкусовые ощущения. Даже после полной перестройки питания вкусовые рецепторы продолжают влиять на человека — желать разных вкусов. Чтобы отойти от этой привязанности, нужно постоянно работать над своим сознанием. И это далеко не самое первое, от чего я избавился. Конечно, в моей жизни есть определенные вещи, к которым сохраняется привязанность. Полное освобождение — это уже полное просветление. Над этим мне еще работать и работать.«Пью талую или фильтрованную воду»— Давайте определимся с понятием «прана». Что это?— Любое определение — есть ограничение. Для меня прана — это синоним энергии, энергии жизни. Прана, мана, эфир, ци — в разных традициях называние жизненной энергии свое. Человек не может жить без питания, но что такое питание? Одни насыщают тело физической пищей, а другие — энергетической. Ши Цигун, Би Гу Ши Ци, солнцеедение, Чудлен… У всех этих систем одна цель — напитать тело энергией.— И как происходит процесс превращения воздуха в энергию?— По составу наша кровь очень похожа на хлорофилл: отличие заключается только в том, что в ядрах хлорофилла находится магний, а в тех же ядрах гемоглобина — двухвалентное железо. Поэтому мы уже имеем в себе процесс фотосинтеза. Когда человек медленно дышит, он насыщает свою кровь углекислым газом, который не окисляет клетки. В горах много долгожителей, потому что они дышат разряженным воздухом, насыщенным углекислым газом, именно это дает человеку жизнь. На первом этапе с помощью дыхательных практик человек пропитывает каждую свою клетку углекислым газом, и дальше, уже работая с сознанием, энергетическими каналами, он становится способен питать тело энергиями напрямую, без посредников.Микрофлора кишечника способна синтезировать все необходимые элементы из растительной клетчатки, которая содержится в любой пище. Но при переходе на другой уровень организм может синтезировать клетчатку из более мелких «кирпичиков». Из энергии. Например, человек пьет коровье молоко, корова ест траву, трава питается солнцем. То есть пьющий молоко в итоге получает энергию солнца. Праноед же убирает из этой цепи всё лишнее и «ест» энергию солнца напрямую, потому что наш организм способен синтезировать все элементы самостоятельно. На уровне квантовой физики все химические элементы — это поле, которое вибрирует на определенной частоте. Все химические элементы имеют разную частоту вибраций одного и того же поля, изменив частоту вибраций, вы перестраиваете организм и синтезируете те элементы, которые ему необходимы.— Но ведь без воды все равно не обойтись! Ее пьете?— Талую. Когда такой возможности нет, то фильтрованную. Пью столько, сколько хочется. Обычно от стакана до трех в день. Бывают дни, когда не пью вообще.— Куда расходуете энергию?— Сначала, когда я занимался спортом, энергия уходила на приобретение физической силы и скорости, потом использовал ее на энергетические практики, теперь — на расширение сознания в достижении просветления.— В новом состоянии — состоянии праноеда — проводили эксперименты над собой? Например, поднимались ли высоко в горы или занимались экстремальными видами спорта?— Мне это уже не особо интересно. Но с друзьями по спорту мы иногда устраиваем соревнования: бегаем на длинные дистанции, замеряем силу удара на специальной груше, — и мои показатели сравнительно с теми временами, когда я активно тренировался, изменились, но незначительно.— То есть ваша физическая активность на том же уровне, что и до перехода на праноедение?— Я всегда взращивал в себе идею, что день без практик прожит зря. И если раньше мою жизнь наполняли физические практики, то сейчас лишь несколько раз в неделю выполняю упражнения из своего старого комплекса, больше времени отдаю дыхательным, энергетическим и медитативным техникам.— Поменялось ли ваше мировосприятие? Стали иначе видеть, слышать, осязать?— Да, поменялось. Но об этом знают те, кто вступил в круг практик, я не хотел бы это рассказывать для широкой публики. Есть определённые вещи, которые достигаются как следствие. Все сиддхи на самом деле достижимы для человека. Зная определенные алгоритмы, каждый сможет их в себе раскрывать и развивать.На курсах я демонстрирую часть своих способностей, это зависит от того, на каком уровне сознания находится человек. На первом уровне показываю то, что соответствует первому уровню, на втором — второму. Иначе человек будет прельщаться и стремиться не к внутреннему развитию, а к овладению способностями.— То есть демонстрировать ваши возможности и жить под наблюдением врачей не согласились бы?— Скоро вы об этом узнаете. Мы планируем сделать онлайн проект. Сейчас он как раз в процессе согласования с юристами и медиками.— Какими практиками занимаетесь сейчас? Есть ли у вас учителя?— У меня есть пять основных учителей: первый — даосский мастер Цигун Шень Чжи, второй — мастер дзен Орион, третий — тамильский сикх Шри Прана Джи, четвертый — традиция Спаса, Черник Виктор Михайлович, и пятый -тибетская йога дзогчен, Геше Ринчен Тензин Ринпоче.«Воспринимаю еду фоном, она меня не беспокоит»— Каков ваш распорядок?— Полгода я живу в городе, в социуме, другую половину провожу в своем собственном ретрите: занимаюсь практиками, медитациями. В городском режиме уделяю практикам 4 часа в день. Когда же ухожу в ретрит, мои занятия проходят гораздо интенсивнее — по 7 часов в день.— Есть мысли совсем покинуть город?— Одни уходят в духовность и удаляются от материального, другие укореняются в материальном и забывают о духовности. Я же хочу развиваться в обоих направлениях и постичь совершенство и в социуме, и в духовности. Это так называемый путь «белого лотоса»: вырасти в социуме и сохранить внутреннюю чистоту. Убегая от общества, мы убегаем от своих «тренажеров».Жизнь — есть жизнь, человек выбирает себе условия: либо лес, либо город, но это лишь внешние факторы, просветление от них не зависит. Внешние факторы можно использовать для своего развития играючи.— Еда — это не просто часть жизни, а целая культура. Остались ли среди ваших друзей те, кто пытается вас, например, напоить чаем с пирогами?— Сегодня любые переговоры проходят за столом. Даже среди тех людей, которые занимаются практиками и знают про праноедение. Ничего страшного в этом не вижу. Мы так же сидим, общаемся, но я просто пью воду и веду диалог. Воспринимаю еду фоном, она меня не беспокоит.Записала Елена Дубровина.

Источник: nashaplaneta.su