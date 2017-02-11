Питание и психика. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.
12:22. 11 февраля 2017 Просмотров - 78 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Взаимозависимость функций психики и биохимического состояния внутренней среды. Становление Человечного типа психики. Биополе как материальный носитель. В здоровом теле- здоровый дух. Еще раз об универсальной причине всех болезней.
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Редкий врач,мыслящий категориями передовой науки,современными понятиями об организме человека,его сути в соотнесении с окружающим миром.Вот сегодня мы уже видим первых представителей медицины будущего.Благодарю за публикацию.