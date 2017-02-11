Новый супермотовездеход из Калуги «Тарусь 2х2» (видео)

Полноприводный мотовездеход «Тарусь 2×2» 2017 года — совершенно новая модель со старым названием. «Тарусь 2×2» уже успела завоевать популярность, причем не только в России. Самое удивительное, что за рубежом этот мотовездеход пользуется еще большим спросом, чем на родине.

Среди преимуществ двухколесного полноприводного вездехода — запатентованный механизм разборки, низкий вес (около 80 кг), большая тяга на низах, шины низкого давления, огромный клиренс, что позволяет преодолевать самые сложные участки пересеченной местности и пробираться по лесу там, где не пройдут более широкие вездеходы. Низкая рама помогает седоку при помощи ног удерживать равновесие на сложных участках пути.

Новая модель оснащена китайским низкооборотистым двигателем Lifan мощностью 7 л.с., который используется во многих видах техники и зарекомендовал себя как очень надежный. Одно из главных отличий новой модели от предыдущей версии — новый редуктор, в котором нет ремней, именно они были самым слабым местом старой конструкции.

Управление мотовездеходом простое: на руле — только газ и тормоз, причем газ — обычная мотоциклетная рукоятка. Пожалуй, это можно скорее отнести к недостаткам, поскольку при движении по ухабам трудно держать равномерный газ, здесь был бы удобнее «курок», как на квадроциклах. Еще одно новшество — пластиковый бензобак, за счет чего существенно экономится вес. Сиденье теперь подпружинено, что редко встречается на технике с колесами низкого давления.

Производство мотовездеходов:











