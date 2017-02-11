Мифы о возрасте сильно преувеличены
11:11. 11 февраля 2017 Просмотров - 311 2 коммент. Опубликовал: brahman
Каждый из нас наверняка не раз слышал, что взрослея, тело и разум человека начинают дряхлеть, он становится менее подвижным, а состояние здоровья всё хуже год от года.
Мы все принимаем эти факты за непреложную истину и смиренно ожидаем собственного прихода старости.
Но, согласно современной науке, все эти факты – весьма сомнительны и больше напоминают мифы.
Послушаем мнение Дипака Чопра, американского врача-эндокринолога, выходца из Индии и отлично разбирающимся в традиционной индийской медицине.
Миф первый: здоровье человека целиком зависит от генетики
Это не так.
Несмотря на то, что мы рождаемся с определёнными наборами генов, но их развитие и реализация будет зависеть от того, какой образ жизни вы выбираете.
Учёные уже стали ближе к пониманию экспрессии генов, преобразования информации из генома в белок. На этот процесс большое влияние оказывает множество факторов:
мыслительные процессы,
эмоциональность,
стрессоустойчивость,
режим сна,
выносливость к физнагрузкам,
дыхание,
интеграция тела и разума.
Можно сказать, что в наших силах — способность задействовать положительные гены и подавлять негативные. Это относится к сфере изучения новой науки – эпигенетике.
В конце концов, мы вскоре подойдём к решению задачи по контролю за развитием и старением наших клеток.
Миф второй: становясь старше, чувствуешь себя старее
Это не так.
Каждый человек имеет два возраста – биологический и хронологический.
Возраст хронологический – это возраст по паспорту, а биологический показывает состояние вашего организма, включающем разные параметры – от давления и холестерина в крови до процента жировой ткани с плотностью костей.
Все эти факторы обусловлены разными показателями, среди которых реальный возраст имеет не самое большое значение.
Процесс старения тела зависит от вашего отношения к старению, ваших ожиданий и убеждений, восприятия времени и уровня энергии.
Человек в возрасте 50 лет может ощущать себя на 35, а махнувший на себя рукой 35-летний чувствует себя лет на 15 старее.
Миф третий: Тело начинает дряхлеть с годами
Это не так.
Солидный возраст необязательно предполагает слабость и болезни.
Никто не помешает вам заниматься спортом, выполнять физические тренировки.
Известно по опыту, что у мужчин, которым за 60, начавших заниматься спортом, через полтора месяца уровень силы вырастает в два раза. А получасовая прогулка всего раз в неделю продляет жизнь на 7 лет.
Миф четвёртый: Мозг неизбежно деградирует к старости
Это не так.
Если вы думаете, что мозговые клетки постепенно умирают, то вы не совсем правы. Согласно последним исследованиям, в некоторых отделах мозга выработка новых клеток не останавливается! Конечно, клетки гибнут, но их заменяют новые.
Чтобы укреплять мозг, нужно постоянно его тренировать.
Особенно эффективно для развития и поддержания мозговой активности будет изучение иностранных языков.
Отметим, что лишь небольшая доля — 3-4% болезней, включая Альцгеймер, вызваны генетикой. Большая их часть определяется образом жизни, эмоциями, стрессом, сном и диетой.
Миф пятый: Энергия организма постепенно угасает
Это не так.
Показатель нашей энергии не привязан к возрасту. Он зависит от вашего отношения к своему организму и ваших привычек.
Спокойная медитация, здоровый сон, физическая активность помогут вашему телу сохранить нормальный уровень энергетики.
Миф шестой: Старость и счастье несовместимы
Это не так.
Нет никакой зависимости между счастьем и возрастом. В действительности, «осень» вашей жизни может стать самым лучшим периодом времени.
Важно правильно питаться, заботиться о себе и не терять социальные связи.
Источник: nashaplaneta.su
loading...
А получасовая прогулка всего раз в неделю продляет жизнь на 7 лет.
ВОТ ОН ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ
loading...
Полностью поддерживаю!
Ещё одно добавлю пожалуй: Учась в институте, был у нас предмет физкультура, так вот, никогда не забуду слов преподавателя о том что, какой бы человек не был, хоть с самыми на первый взгляд страшными травмами и т.п. он всегда может выработать в себе такую волшебную вещь как выносливость. Выносливость творит с человеком поистине волшебные вещи. Если хочешь жить долго должно быть бешеное желание, а для этого нужны вечно рождающие цели чтобы интересно было (был стимул). Вот родить в себе цель, самая сложная штука. Есть способы продлить жизнь техническим способом, но если нет цели, вы будете умолять любого что бы вам поскорей закончить жизнь. Есть определённые медитации по продлению жизни, и они основаны на балансе. Кому надо будет, могу описать одну..