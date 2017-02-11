Мифы о возрасте сильно преувеличены

Каждый из нас наверняка не раз слышал, что взрослея, тело и разум человека начинают дряхлеть, он становится менее подвижным, а состояние здоровья всё хуже год от года.Мы все принимаем эти факты за непреложную истину и смиренно ожидаем собственного прихода старости.Но, согласно современной науке, все эти факты – весьма сомнительны и больше напоминают мифы.Послушаем мнение Дипака Чопра, американского врача-эндокринолога, выходца из Индии и отлично разбирающимся в традиционной индийской медицине.Миф первый: здоровье человека целиком зависит от генетикиЭто не так.Несмотря на то, что мы рождаемся с определёнными наборами генов, но их развитие и реализация будет зависеть от того, какой образ жизни вы выбираете.Учёные уже стали ближе к пониманию экспрессии генов, преобразования информации из генома в белок. На этот процесс большое влияние оказывает множество факторов:мыслительные процессы,эмоциональность,стрессоустойчивость,режим сна,выносливость к физнагрузкам,дыхание,интеграция тела и разума.Можно сказать, что в наших силах — способность задействовать положительные гены и подавлять негативные. Это относится к сфере изучения новой науки – эпигенетике.В конце концов, мы вскоре подойдём к решению задачи по контролю за развитием и старением наших клеток.Миф второй: становясь старше, чувствуешь себя старееЭто не так.Каждый человек имеет два возраста – биологический и хронологический.Возраст хронологический – это возраст по паспорту, а биологический показывает состояние вашего организма, включающем разные параметры – от давления и холестерина в крови до процента жировой ткани с плотностью костей.Все эти факторы обусловлены разными показателями, среди которых реальный возраст имеет не самое большое значение.Процесс старения тела зависит от вашего отношения к старению, ваших ожиданий и убеждений, восприятия времени и уровня энергии.Человек в возрасте 50 лет может ощущать себя на 35, а махнувший на себя рукой 35-летний чувствует себя лет на 15 старее.Миф третий: Тело начинает дряхлеть с годамиЭто не так.Солидный возраст необязательно предполагает слабость и болезни.Никто не помешает вам заниматься спортом, выполнять физические тренировки.Известно по опыту, что у мужчин, которым за 60, начавших заниматься спортом, через полтора месяца уровень силы вырастает в два раза. А получасовая прогулка всего раз в неделю продляет жизнь на 7 лет.Миф четвёртый: Мозг неизбежно деградирует к старостиЭто не так.Если вы думаете, что мозговые клетки постепенно умирают, то вы не совсем правы. Согласно последним исследованиям, в некоторых отделах мозга выработка новых клеток не останавливается! Конечно, клетки гибнут, но их заменяют новые.Чтобы укреплять мозг, нужно постоянно его тренировать.Особенно эффективно для развития и поддержания мозговой активности будет изучение иностранных языков.Отметим, что лишь небольшая доля — 3-4% болезней, включая Альцгеймер, вызваны генетикой. Большая их часть определяется образом жизни, эмоциями, стрессом, сном и диетой.Миф пятый: Энергия организма постепенно угасаетЭто не так.Показатель нашей энергии не привязан к возрасту. Он зависит от вашего отношения к своему организму и ваших привычек.Спокойная медитация, здоровый сон, физическая активность помогут вашему телу сохранить нормальный уровень энергетики.Миф шестой: Старость и счастье несовместимыЭто не так.Нет никакой зависимости между счастьем и возрастом. В действительности, «осень» вашей жизни может стать самым лучшим периодом времени.Важно правильно питаться, заботиться о себе и не терять социальные связи.

Источник: nashaplaneta.su