Ложь про Антарктиду. Рассказ человека в погонах
19:56. 11 февраля 2017 Просмотров - 548 Один комментарий Опубликовал: brahman
Полная необработанная версия интервью с Евгением Гавриковым, фрагменты которого выкладывались ранее на канале кРАмола Инфо.
Источник: www.kramola.info
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Вот всё прекрасно, но где его снимки вблизи? Он показывает Гугол, ну это ни о чём. То что там есть развалины древней цивилизации известно с советских времён. Но вот документально нигде ничего нет. Такими вот роликами завален весь инет, но прямых доказательств их рассказам нет.