Главная » Невероятное в мире

Ложь про Антарктиду. Рассказ человека в погонах

19:56. 11 февраля 2017 Просмотров - 548 Один комментарий Опубликовал:

Полная необработанная версия интервью с Евгением Гавриковым, фрагменты которого выкладывались ранее на канале кРАмола Инфо.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... никаким образом НЕ ложится в прокрустово ложе «некоего познания»...пустыне, на уединённых островах Антарктиды, неутомимо трудятся коллективы....направленность книги – это рассказ о Технологиях, которые стали... в вопросах оздоровления Человека. Про Мозг не говорю....
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
...российские полярники в Антарктиде успешно завершили тридцатилетнюю...в одесском порту, про который даже неизвестно...вида лжи – ложь, большая ложь и статистика. ...дадут. Как рассказал о проекте его... должны присутствовать у человека, который занимается спелеологией...
Глава-2. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым.
...него доберётесь». Он рассказал мне об этом человеке. От него ...противоречит другому. Один – про Сущность, другой – про Мозг (да ещё и... водой. В корыто можно ложиться прямо с одеждой, и ...родина постановок нерешаемых задач. 9 Антарктида Рядом со станцией «Мир». ...
Карта Колумба
...языке. Странно, для человека, учившегося в итальянском ...первым довелось узнать про планы путешествий в ... Ничего он не рассказал ни королю Испании,..., что современные масонские ложи — это продолжения этого...Панамский канал, а Антарктида соединялась с Южной ...
Новости Украины и Новороссии 25 октября 2015
... Соломенском районах», — рассказал Владимир Бондаренко и добавил..., пингвины в Антарктиде и вымирающие уссурийские... еще не пишу про наркоманов в армии ... неподвижно перед саркофагами. Человек, который уже перешагнул ...кампф»: чем наглее ложь, тем больше шансов...
Небесные Обители Славянских и Арийских Богов
... – наполовину конь, наполовину – человек.); Земля Змия, Земля Ругия, ... Сварожий круг оно ложится на Душу. Зодиак...Южном полюсе станция в Антарктиде была, где минус...значит бездумный подход. Про таких людей наши Предки...– в виде сказок, рассказов. Это всё у вас...

Один комментарий»

  • 106 98
    Ирбис 11 февраля 2017 в 20:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот всё прекрасно, но где его снимки вблизи? Он показывает Гугол, ну это ни о чём. То что там есть развалины древней цивилизации известно с советских времён. Но вот документально нигде ничего нет. Такими вот роликами завален весь инет, но прямых доказательств их рассказам нет.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>