Какой бензин не убьет ваш двигатель (собственное расследование блогера Андрея Егорова)

Бензин, который вы заливаете на заправке, может быть качественным, а может и убить ваш автомобиль. Машина у меня новая, любимая, так что проблем хотелось бы избежать. Для этого я провел собственное независимое расследование качества топлива в Москве и Московской области.

Как рядовой покупатель я приезжал на заправки, покупал литр бензина, а потом отвозил все пробы в лабораторию, где проводили их полный анализ. Скажу честно: полученные результаты заставляют задуматься.

Сначала немного предыстории. Несколько лет назад друг приехал ко мне на дачу на новенькой иномарке, счастливый, как слон. Я за друга порадовался совершенно искренне, а тут вдруг узнал, что он попал на ремонт двигателя больше чем на полмиллиона рублей – гарантия это не покрывает. А ведь прошла машина меньше ста тысяч. В сервисе друга спросили:«Вы что, жидкий навоз в нее заливали?» – в таком состоянии машина была изнутри. Вот, что там оказалось.

Как сказали в сервисе, этот впускной коллектор в нагаре и саже, которые образовались при проходе доли выхлопных газов через систему. Поставили диагноз: EGR при использовании некачественного дизельного топлива. Необходима чистка/замена впускного коллектора и клапана EGR.

Для сравнения он мне скинул фотку запчасти, которую ему ставили взамен прежней. Такое вот «после» и «до»:

Меня эта история напугала – я сам купил прошлым летом новый автомобиль Nissan X-Trail и очень рассчитываю, что машина пробегает у меня лет десять, не меньше.

Недавно я заехал поменять лампочку в дилерском центре Nissan компании Автомир на 105 км МКАД. И попал на отличного мастера, который рассказал, что к ним регулярно привозят машины, убитые плохим топливом. 1-2 штуки в месяц точно есть. У машин выходят из строя свечи зажигания, топливные форсунки, топливные насосы высокого давления, прогорают клапаны механизма газораспределения, летит к чертям собачьим двигатель. Если заметить неисправность сразу, то можно обойтись ремонтом порядка 20-25 тысяч для бензинового двигателя. А ремонт дизельного может быть от 100-150 тысяч рублей и до полумиллиона в случае замены движка.

Такие закопченные или оплавленные свечи – верный признак некачественного топлива.

Вот так мне пришла идея разобраться, чем я кормлю мою машину. Стал расспрашивать друзей, соседей-автовладельцев и понял, что эта тема острая, а ясности нет совершенно. Сплошные легенды и мифы. Кто-то рассказывал про АЗС, где машины глохнут сразу на выезде. Кто-то говорил, что заправляться можно на одной единственной точке – заправке у Белого дома, где заливают бензин все депутаты. Я наслушался больше чем достаточно –и решил провести собственное расследование.

Первая сложность, с какой я столкнулся: как проверить бензин? Кустарные и народные методы сразу отпадают, нужно обращаться в лабораторию. Найти такую организацию оказалось нетрудно – Яндекс вам в помощь. Но прейскурант оказался такой, что работать на такое расследование много месяцев.

Тогда я решил обратиться к крупным нефтяным компаниям, у которых есть собственные лаборатории. Разослал письма с одинаковым текстом в три компании.

В первых двух мне не ответили. Откликнулись только в Газпромнефти:

Я сообщил свой номер телефона, мне перезвонили и сказали, что обычно людям с улицы лабораторией пользоваться не разрешают: у лаборатории свой график, это не по правилам, и вообще это дорого. Но статус популярного блогера сыграл свою роль и я от всей души благодарю сотрудников компании, которые пошли мне навстречу в этом вопросе.

Я совершил первый заход и собрал шесть проб, проехав от центра за МКАД и обратно. У меня в активе оказались пробы 95-го бензина, собранные на АЗС Лукойл, Газпромнефть, ЕКА, ТНК, Транс-АЗС и совершенно левой заправке без имени, где странный то ли дворник, то ли заправщик стал лупить кулаком по лючку бензобака, требуя его открыть.

Должен сказать, что ездить с шестью банками бензина в багажнике – это удовольствие ниже среднего. Все время думал, будто еду на бомбе – вот врежется в меня кто-то, и всё, красиво гореть будем. К счастью, обошлось. Я благополучно добрался до передвижной лаборатории.

Там меня встретил ведущий специалист по испытаниям передвижной лаборатории,окончивший знаменитую «керосинку» имени Губкина.

Покажу оборудование.

Вот на этом оранжевом аппарате, который называется Автоматический анализатор топлива Eraspec, определяют массовую долю серы.

4.0 – такой результат можно считать очень хорошим.

Две отдельных машины (в центре) работают специально по дизелю.

Еще один тест – кипятим бензин.

А этот прибор определяет, что за бензин ему дали попробовать, раскладывает его качественные параметры и выдает подробный отчет.

Сотрудник лаборатории рассказал мне, что с 1 июля 2016 года все топливо в РФ должно быть класса Евро-5. Это значит, что благодаря улучшенным показателям, топливо в двигателе сгорает более эффективно, обеспечивается уменьшение износа деталей, снижается расход топлива, снижается шум двигателя, дымность и выброс продуктов сгорания в атмосферу.Когда вы приезжаете на заправку, вы должны получить именно такой отличный бензин. Вместе с тем в России осталось немало заводиков, которые не могут или не хотят производить топливо высокого качества. Они продают тот же АИ-92, АИ-95, дизель, но 2, 3, 4 класса. А это разница в разы. Ключевым показателем для бензина ЕВРО считается содержание серы. Так вот, в Евро-2 ее количество не должно быть больше 500 мг/кг. В Евро-4 присутствие серы сокращено до 50 мг/кг. В нормах Евро-5 значение еще меньше — 10 мг/кг. Получается, что заправляясь в неизвестной колонке, вы не знаете заранее, какого класса бензин вам заливают. Но это еще не самое худшее.

Как рассказал сотрудник лаборатории, иногда в бензине можно найти метанол. Если топливо темное, грязное, мутное, значит оно застоялось и качество его сильно ниже стандартов.

Также сотрудник сказал, что сейчас в Москве напороться на такое плохое топливо практически нереально. Во-первых, у крупных игроков рынка работает внутренний контроль, во-вторых, «леваков» практически не осталось, весь московский топливный рынок поделен между сетевыми продавцами, контролирующими качество своей продукции.

Не буду выкладывать все отчеты, просто скажу, что все пробы, которые я взял на московских АЗС, соответствовали стандартам. Ни один образец не превысил границы нормы. Хотя в бензине на заправке без названия я нашел насекомых неизвестного происхождения. Значит, есть какие-то дефекты в фильтрационной системе на самой заправке.

Я порадовался, что в целом в Москве автовладелец может чувствовать себя спокойно. И поехал брать пробы далеко за МКАД – как раз представился случай съездить по делам в Клин и по дороге я взял шесть проб АИ-95. На этот раз договорился о том, чтобы отвезти пробы в стационарную лабораторию в Долгопрудном.

Результаты проверки загородных трассовых АЗС сильно отличились от результатов проверки московских АЗС. На трассе преобладали заправки несетевые, безымянные. Как выяснилось, на них и есть риск нарваться на некачественный бензин.

Вот заправка «ММК патрол» или «RK-Oil 04» если искать через Яндекс-Навигатор. Адрес: Клинский район, Ленинградское шоссе рядом с поселком кирпичного завода.

95-й здесь стоит на два-три рубля дешевле, чем у того же Лукойла или Газпромнефти, но знаете сколько в нем серы? 132 вместо 10! Здесь и бензол подкачал, содержание в 2,5 раза выше нормы.Еще я обвел число 88.2 в верхней строчке таблицы, «октановое число по исследовательскому методу». То, что по норме ГОСТ для любых бензинов от АИ-80 до АИ-98 этот показатель должен быть не менее 80 – казус нормативного регулирования. По факту у 95-го бензина октановое число должно быть не ниже 95. Бензин так называется как раз из-за октанового числа.

Также расхождение с нормами показал бензин, взятый на АЗС Е4 на Ленинградском шоссе (Зеленогорский район рядом с поселением Радумля). Прокол по сере– в полтора раза больше норматива. И октановое число не дотягивает до 95.

Как мне удалось выяснить, если хороший бензин меняют на плохой по дороге от завода до АЗС, то вина лежит на недобросовестном перевозчике. С завода бензин забирают в опечатанных цистернах. На этапе транспортировки цистерна вскрывается. Часть хорошего горючего сливается, а на ее место доливают бензин очень низкого качества, который гонят где-то на мелких заводиках и продают за сущие копейки. Насколько жаден в этот момент перевозчик, настолько плохим окажется итоговый продукт. Далее разбодяженный бензин везут на мелкие заправки, где нечистые на руку владельцы покупают его дешевле, чем нормальный бензин.

На крупных сетевых заправках вы такой бензин вряд ли найдете. Хотя бы потому, что за процессом транспортировки здесь очень тщательно следят.

Конечно, моя выборка не претендует на всеобъемлющее исследование. Лично для меня полученных данных достаточно, чтобы сделать вывод: стоит отъехать на несколько десятков километров от МКАД, как начинается зона черной морали. Безымянные заправки, АЗС в деревнях и проселочных дорогах могут накормить ваш автомобиль некачественным топливом, что приведет к поломке машины. К сожалению, уровень сознательности мелкого бизнеса, подвизающегося в топливной сфере, невысок. Поэтому спокойно заправляться можно только у проверенных сетевиков.