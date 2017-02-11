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Какие налоги платят в России и в «цивилизованной Европе» (ИНФОГРАФИКА)

11:35. 11 февраля 2017 Просмотров - 257 Один комментарий Опубликовал:
Какие налоги платят в России и в «цивилизованной Европе» (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Какая нагрузка лежит на налогоплательщиках в России, Великобритании, Германии, Китае и других странах и сколько за россиян платят работодатели.

Известно, что в России — одни из самых невысоких налогов для физических лиц по сравнению с другими развитыми странами. При этом сами россияне отчисляют в бюджет только 13% от своей зарплаты, а большую часть выплат — в пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд социального страхования — делает на них работодатель.

В результате общая сумма налоговых выплат составляет около 30%, что вдвое ниже, чем, например, в Китае. Там отчисления граждан в бюджет составляют около 60% от зарплаты.

При этом налоговая нагрузка на юридических лиц в России находится на среднем мировом уровне и составляет около 40% от дохода. Этот показатель близок к уровню налоговой нагрузки в Великобритании и немного ниже, чем налоги для юрлиц в Германии, — там в казну отчисляется около 50% от дохода.

Самые высокие налоги для юридических лиц во Франции, где они составляют почти 60%.

Как живется налогоплательщикам в разных странах мира, и сколько российские работодатели отчисляют на пенсии и здравоохранение — в инфографике «Известий».

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 10700 4188
    Ursus 11 февраля 2017 в 17:07 Ссылка Пометить
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    “30% общая сумма выплат в РФ” ?)) Бухгалтер есть хоть один здесь?
    13% НДФЛ + 30% ФОТ = 43%

    Школота опять?

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