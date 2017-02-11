«Армата» будет сносить башни «Абрамсов» урановым «ломиком» (Владимир Тучков, Свободная Пресса)

Госкорпорация Росатом создаст для нового российского танка Т-14 на гусеничной платформе «Армата» боеприпасы повышенной мощности. Об этом сообщил ТАСС Олег Сиенко — генеральный директор Уралвагонзавода, подготовившего танк к государственным испытаниям.

Выбор столь неожиданного исполнителя вовсе не означает, что Т-14 будет выстреливать при помощи пушки ядерный заряд. Просто, объясняет Сиенко, у снаряда есть своя специфика. И она относится к наконечнику, который изготавливается из специфического материала, который должен обладать определенными свойствами.

Речь идет о бронебойных подкалиберных снарядах. Лучшие образцы этих боеприпасов достигают гиперзвуковой скорости порядка 6 М. При этом никаких твердотопливных ускорителей они не имеют. Их боевая часть не имеет даже взрывчатых веществ, «работа» осуществляется исключительно за счет гигантской кинетической энергии, которой обладает сердечник подкалиберного снаряда. Поэтому его называют «ломиком».

Конструктивно бронебойный подкалиберный снаряд представляет собой поддон (напоминающий пистолетную гильзу без выступающей закраины на ее конце, дальнем от выхода ствола). В поддоне закреплен сердечник из ударопрочного и тяжелого материала (в идеале это обедненный уран), диаметр которого примерно в три раза меньше диаметра поддона. При прохождении снаряда по стволу ненарезного орудия поддон работает, как поршень, разгоняясь под воздействием пороховых газов выстрела.

После выхода снаряда из ствола сердечник отделяется от поддона и летит к цели, испытывая минимальное аэродинамическое сопротивление за счет своего небольшого диаметра. При этом используются как простые «ломики», так и бронебойные сердечники со стабилизирующим полет оперением, благодаря которому повышается кучность стрельбы.

При этом сердечник, имеющий гиперзвуковую скорость и значительную массу, обладает высочайшей кинетической энергией, позволяющей пробивать толстую броню танка. Разумеется, «ломик» при этом имеет и высокую прочность. Если раньше для изготовления сердечника использовали карбид вольфрама, то потом перешли на композиционные соединения обедненного урана с керамическими материалами. Урановый «ломик» имеет преимущество по сравнению с вольфрамовым — обладает повышенной пирофорностью — способностью к самовоспламенению.

При ударе о броню стреловидный сердечник пробивает отверстие и проникает в забронированное пространство. При этом часть кинетической энергии переходит в механическую, совершая бронебойную работу, часть — в тепловую. Раскаленные осколки сердечника разлетаются внутри танка расходящимся конусом, поражая экипаж и выводя из строя механизмы и приборы. При этом урановые «ломики» не только обладают большей проникающей способностью, но и создают очаги возгорания и наполняют пространство танка удушающими газами.

Именно для создания бронебойных подкалиберных снарядов на основе обедненного урана и привлечены к работе предприятия Росатома. Следует сказать, что получение материалов для изготовления такого рода боеприпасов — дело несложное для стран, в которых существует ядерная энергетика. К ним относится большая часть главных производителей современных видов вооружения: Россия, США, Китай, Франция, Германия, Южная Корея. Понятно, что у остальных стран НАТО есть возможность закупать такие боеприпасы у США.

Казалось бы, в России уже существует несколько типов бронебойных подкалиберных снарядов, которые могли бы быть применены в танке Т-14. Однако не все так просто. Дело в том, что данный танк использует новые орудия, прежде в отечественном танкостроении не применявшиеся. Причем новых пушек две — 125 мм и 152 мм. Танк будет выпускаться в двух модификациях, в каждой будет, разумеется, одна пушка.

Обе достались в наследство от не пошедшего в серию Т-95, создание которого было прекращено в силу целого ряда причин. Среди них и финансовые неурядицы, которые повлекли за собой затягивание исполнения ОКР до такой степени, что ряд технических идей просто состарились.

125 мм пушку 2А82 от несостоявшегося Т-95 удлинили на 1 метр, достигнув длины ствола в 7 метров. Новая пушка получила индекс 2А82−1М. Ее характеристики таковы, что она превосходит лучшую танковую пушку НАТО — L/55 калибра 120 мм компании «Рейнметалл», использующуюся в немецком «Леопарде-2» и американском «Абрамсе». Дульная энергия российской пушки в 1,17 раз выше, чем у «немки». Все прочие характеристики превышены в среднем в 1,2−1,25 раз. А дальность стрельбы достигает 7 км против 5 км у натовских танков.

Для пушки 2А82 в рамках ОКР «Вакуум» создавали бронебойный подкалиберный снаряд (БПС). Была изготовлена опытная партия, но дальше дело так и не пошло. В связи с модернизацией пушки для «Арматы» пришлось открывать новую ОКР — «Вакуум-1». Был спроектирован новый снаряд длиной 900 мм. Со стержнем из обедненного урана с композиционными керамическими добавками. С рубашкой из легкоплавкого материала. И с фронтальным колпачком, который играет роль, условно говоря, этакой «присоски», позволяющей увеличить угол взаимодействия «ломика» с броней поражаемого танка.

Все шло по плану. Однако полтора года назад появилась информация, что выпуск бронебойных снарядов под калибр 125 мм затягивается. Гендиректор Уралвагонзавода при этом сетовал, что требования, которые предъявляются к стрельбовым испытаниям, все время растут. «Это все может превратиться в бесконечность, — говорит он. — А нам хотелось бы, чтобы продукция как можно раньше пришла в войска». Предполагается, что танки поступят на вооружение в этом или в следующем году.

Заявленные характеристики БПС «Вакуум-1» высоки. Стержень способен пробивать один метр гомогенной брони. У немецкой пушки компании «Рейнметалл» этот показатель равен 80 сантиметрам.

Специально для «Арматы» созданы и еще два снаряда: осколочно-шрапнельный с дистанционным подрывом в любой точке траектории — «Тельник», и управляемый реактивный снаряд 3УБК21 «Спринтер», имеющий эффективную дальность в 8 километров. Помимо этого пушка позволяет использовать уже существующие боеприпасы.

С БПС для пушки калибра 152 мм пришлось поработать больше. Поскольку не существовало опыта по созданию бронебойных подкалиберных боеприпасов такого большого калибра — гаубичного, так как главная задача самоходных артиллерийских установок — это не борьба с танками. Была начата разработка БПС для пушки 2А83 в составе Т-95, но она также была свернута. Так что Росатому тут пришлось изрядно потрудиться. Но результат получился просто ошеломляющим — сотрудники Уралвагонзавода утверждают, что «ломик» под калибр 152 мм способен не только пробивать 1100 мм брони, но и срывать с танков башни.

Гладкоствольная пушка 2А83 калибра 152 мм имеет хромированное покрытие ствола, благодаря чему удалось существенно повысить дульную энергию. При выстреле давление в стволе пороховых газов достигает 7700 атмосфер. При этом начальная скорость БПС равна 1980 м/с, в то время как у немецкой пушки — 1750 м/с. Причем скорость замедления в полете тоже рекордная — в конце 2-километровой дистанции снаряд имеет скорость 1900 м/с. Это достигнуто за счет уменьшения размаха стабилизатора и введения иных конструктивных особенностей.

В боекомплект этой пушки могут входить снаряды полного артиллерийского спектра, использующиеся, в частности, в новейшей самоходке «Коалиция-СВ». БПС. Кумулятивные. Осколочно-фугасные. Термобарические. Корректируемые семейства «Краснополь». Есть возможность стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами, которые используются в ПТРК «Корнет».

Высокий темп стрельбы обеспечивает заряжающий автомат. Лучшая натовская пушка L/55, автоматом не оснащена. В связи с чем заряжающий в «нечеловеческом» темпе совершает целый ряд движений, требующих значительных усилий.

© Владимир Тучков "СП"

Источник: nnm.me