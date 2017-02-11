Агенты ФСБ прибыли в Германию под видом чеченских беженцев?
Главный герой немецкого документального телефильма уверяет, что среди чеченцев, попросивших убежище в Германии, много агентов российской спецслужбы. DW — о фильме и реакции МВД ФРГ.
Здание ФСБ на Лубянке в Москве
"Мы заслали в Европу шпионов под видом чеченских беженцев. Результаты операции доложены президенту и одобрены им", — заявил в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF) "Игорь". "Игорь", чей голос изменен, а лицо скрыто, — главный герой документального фильма "Холодная война Путина", утверждающий, что является впавшим в немилость полковником ФСБ, что до своего бегства на Запад был начальником отдела (50 офицеров и 400 агентов) и что лично принимал участие в упомянутой операции.
"Игорь" и "спящие" агенты
Фильм, показанный по ZDF вечером в среду, 8 февраля, не называет настоящего имени "Игоря" и не приводит доказательств, подтверждающих его рассказ о себе и агентах российских спецслужб среди чеченцев, обратившихся к немецким властям с просьбой об убежище. Теледокументалист Эгмонт Кох (Egmont Koch), однако, заверяет, что видел служебное удостоверение своего собеседника и считает его высказывания правдоподобными.
«Игорь» — главный герой фильма «Холодная война Путина»
По словам "Игоря" российская спецслужба начала засылать в мусульманские диаспоры европейских стран своих агентов под видом беженцев из Чечни еще в 2002 году, то есть, задолго до миграционного кризиса. До поры до времени им велели "не высовываться", интегрироваться, а вот теперь, мол, настало время разбудить "спящих" агентов.
Их задача, говорится в фильме, состоит в том, чтобы, во-первых, следить за чеченскими правозащитниками, открыто выступающими против Рамзана Кадырова. Во-вторых, будоражить немецкое общественное мнение, устраивая шумные манифестации в поддержку лидера Чечни, за дружбу с Россией и отмену санкций ЕС. В фильме показан один такой митинг, на котором в Гамбурге чеченцы размахивают флагами с изображением Кадырова и держат в руках транспаранты, призывающие отменить санкции.
Противники или друзья Кадырова?
Как же так, удивляется автор фильма, ведь чеченцы мотивируют свои заявления с просьбой об убежище тем, что являются противниками его режима, что подвергались на родине репрессиям и преследованиям по политическим мотивам? А теперь они — лучшие друзья Кадырова?
Чеченцы в Германии: противники или сторонники Кадырова?
"Игорь" советует повнимательнее присмотреться в первую очередь к чеченским спортсменам, ищущим или уже получившим убежище в Германии. В ФСБ их, мол, снабдили фальшивыми документами, например, липовыми тюремными справкам, призванными убедить немецких чиновников в том, что речь идет действительно о людях, которых преследуют по политическим мотивам.
Эгмонт Кох последовал совету своего собеседника и встретился в Киле с Тимуром Дугазаевым — чеченским спортсменом, мастером по нескольким видам единоборств, получившим в 2002 году политическое убежище в Германии, а в 2011-м — и немецкий паспорт. Дугазаев, охотно показавший несколько фотографий, где он запечатлен вдвоем с Кадыровым, чистосердечно поведал, что и он сам, и другие чеченские беженцы рассказывают немецким властям "всякие истории о конфликте с Кадыровым", чтобы получить убежище.
МВД ФРГ: "Доказательств нет"
Обман сотрудников Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), фальшивые тюремные справки — еще не доказательства того, что обманщик является агентом спецслужбы. В свою очередь и подлинность документов — не гарантия того, что предоставивший их в BAMF соискатель убежища никак не связан с ФСБ.
На правительственной пресс-конференции в пятницу, 10 февраля, корреспондент DW спросил представителя МВД ФРГ, есть ли у немецких правоохранительных органов или у контрразведки сведения о том, что под видом чеченских беженцев Россия засылает в Германию своих агентов. "Я не могу сообщить вам о наличии доказательств на этот счет", — лаконично ответил Тобиас Плате (Tobias Plate).
Уклончиво отвечает на такого рода вопросы и директор Федерального ведомства по охране конституции, выполняющего в Германии также функции контрразведки, Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen). В интервью автору фильма "Холодная война Путина" он заявил, что, по его мнению, "высокое число соискателей убежища, прибывающих в Германию с Кавказа, едва ли может транзитом проезжать по территории России без ведома или даже без содействия российских спецслужб".
Упомянутое Масеном "высокое число" — это, однако, понятие относительное. Россия (а чеченцы регистрируются в Германии как россияне) в настоящее время не входит даже в первую десятку стран, граждане которых чаще всего обращаются к немецким властям с просьбой об убежище.
В 2016 году на рассмотрении BAMF находились в общей сложности 12 234 заявлений, поданных гражданами России. Более 80 процентов из них — чеченцы. Доля же беженцев из РФ, и в самом деле получающих положительный ответ, а с ним — возможность остаться в Германии, крайне мала. Она составляет всего 2,8 процента.
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ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию
Timur Dugazaew (l.) aus Kiel gilt als Vertrauter des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow. Der frühere Sportler räumt ein, dass Landsleute eine Geschichte als politisch Verfolgte erfinden, um in Deutschland Asyl zu erhalten Quelle: ZDF und William Dubas
Tschetschenische Regimekritiker treffen sich in Räumen der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft in Berlin. Sie haben Angst vor tschetschenischen Agenten, die, getarnt als politische Flüchtlinge, nach Deutschland eingeschleust werden Quelle: ZDF und William Dubas
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Источник: nnm.me
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Гебельс в аду наверное за этот фильм местную кино премию “Шекель Грубер” получил! А нам говорили, что фашизм в Европе истреблён. Значит никаких изнасилований и убийств, я не говорю о просто ради развлечения избиений и грабежей в Германии нет? Так по чему из европейского рая побежал народ? Ну вы совсем их бин больные на всю вашу ******** голову. Я не буду напоминать на чьей стороне выступала Германия во время двух чеченских войн, как вы боевикам раздавали гражданство, ну за что боролись, на то и напоролись. Ну привязывать боевиков к Путину это реально по гебельски. Мама девочки Лизы, гражданка Германии заявила журналисту из России. что её дочку похитил араб, так при чём тут ФСБ, Россия и Путин? Сколько вот должны натворить эмигранты, что бы в Германии наконец поняли, это не проблема России и Путина, это проблема Германии и Меркель.
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https://rutlib.com/book/8498/p/15
Кандидат технических наук Сергей Сухинов не сомневается, что все известные человечеству вирусы были посланы из космоса. По предположению исследователя, внеземные цивилизации еще в древности контактировали с землянами.