Агенты ФСБ прибыли в Германию под видом чеченских беженцев?

Главный герой немецкого документального телефильма уверяет, что среди чеченцев, попросивших убежище в Германии, много агентов российской спецслужбы. DW — о фильме и реакции МВД ФРГ.



"Мы заслали в Европу шпионов под видом чеченских беженцев. Результаты операции доложены президенту и одобрены им", — заявил в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF) "Игорь". "Игорь", чей голос изменен, а лицо скрыто, — главный герой документального фильма "Холодная война Путина", утверждающий, что является впавшим в немилость полковником ФСБ, что до своего бегства на Запад был начальником отдела (50 офицеров и 400 агентов) и что лично принимал участие в упомянутой операции.

"Игорь" и "спящие" агенты

Фильм, показанный по ZDF вечером в среду, 8 февраля, не называет настоящего имени "Игоря" и не приводит доказательств, подтверждающих его рассказ о себе и агентах российских спецслужб среди чеченцев, обратившихся к немецким властям с просьбой об убежище. Теледокументалист Эгмонт Кох (Egmont Koch), однако, заверяет, что видел служебное удостоверение своего собеседника и считает его высказывания правдоподобными.

По словам "Игоря" российская спецслужба начала засылать в мусульманские диаспоры европейских стран своих агентов под видом беженцев из Чечни еще в 2002 году, то есть, задолго до миграционного кризиса. До поры до времени им велели "не высовываться", интегрироваться, а вот теперь, мол, настало время разбудить "спящих" агентов.

Их задача, говорится в фильме, состоит в том, чтобы, во-первых, следить за чеченскими правозащитниками, открыто выступающими против Рамзана Кадырова. Во-вторых, будоражить немецкое общественное мнение, устраивая шумные манифестации в поддержку лидера Чечни, за дружбу с Россией и отмену санкций ЕС. В фильме показан один такой митинг, на котором в Гамбурге чеченцы размахивают флагами с изображением Кадырова и держат в руках транспаранты, призывающие отменить санкции.

Противники или друзья Кадырова?

Как же так, удивляется автор фильма, ведь чеченцы мотивируют свои заявления с просьбой об убежище тем, что являются противниками его режима, что подвергались на родине репрессиям и преследованиям по политическим мотивам? А теперь они — лучшие друзья Кадырова?

"Игорь" советует повнимательнее присмотреться в первую очередь к чеченским спортсменам, ищущим или уже получившим убежище в Германии. В ФСБ их, мол, снабдили фальшивыми документами, например, липовыми тюремными справкам, призванными убедить немецких чиновников в том, что речь идет действительно о людях, которых преследуют по политическим мотивам.

Эгмонт Кох последовал совету своего собеседника и встретился в Киле с Тимуром Дугазаевым — чеченским спортсменом, мастером по нескольким видам единоборств, получившим в 2002 году политическое убежище в Германии, а в 2011-м — и немецкий паспорт. Дугазаев, охотно показавший несколько фотографий, где он запечатлен вдвоем с Кадыровым, чистосердечно поведал, что и он сам, и другие чеченские беженцы рассказывают немецким властям "всякие истории о конфликте с Кадыровым", чтобы получить убежище.

МВД ФРГ: "Доказательств нет"

Обман сотрудников Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), фальшивые тюремные справки — еще не доказательства того, что обманщик является агентом спецслужбы. В свою очередь и подлинность документов — не гарантия того, что предоставивший их в BAMF соискатель убежища никак не связан с ФСБ.

На правительственной пресс-конференции в пятницу, 10 февраля, корреспондент DW спросил представителя МВД ФРГ, есть ли у немецких правоохранительных органов или у контрразведки сведения о том, что под видом чеченских беженцев Россия засылает в Германию своих агентов. "Я не могу сообщить вам о наличии доказательств на этот счет", — лаконично ответил Тобиас Плате (Tobias Plate).

Уклончиво отвечает на такого рода вопросы и директор Федерального ведомства по охране конституции, выполняющего в Германии также функции контрразведки, Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen). В интервью автору фильма "Холодная война Путина" он заявил, что, по его мнению, "высокое число соискателей убежища, прибывающих в Германию с Кавказа, едва ли может транзитом проезжать по территории России без ведома или даже без содействия российских спецслужб".

Упомянутое Масеном "высокое число" — это, однако, понятие относительное. Россия (а чеченцы регистрируются в Германии как россияне) в настоящее время не входит даже в первую десятку стран, граждане которых чаще всего обращаются к немецким властям с просьбой об убежище.

В 2016 году на рассмотрении BAMF находились в общей сложности 12 234 заявлений, поданных гражданами России. Более 80 процентов из них — чеченцы. Доля же беженцев из РФ, и в самом деле получающих положительный ответ, а с ним — возможность остаться в Германии, крайне мала. Она составляет всего 2,8 процента.

По теме

Источник: nnm.me