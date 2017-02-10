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Заёмные боги

21:44. 10 февраля 2017 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

Кто для нас эталон яркой насыщенной жизни? Где видим мы их, о чем мечтаем? Вопросы не простые и не имеют однозначного ответа для всех. Но если попытаться как-то все-таки обобщить и ответить честно, то такое общее мерило есть, и мы понимаем вроде как несерьезность, но… из всех искусств для нас важнейшим является Голливуд, и эталонами будут кинозвезды.

Нет, я понимаю, что это не про тебя, дорогой читатель. Но мы живем среди людей, и хотим мы или нет, но с мнением большинства надо считаться. Навязший в зубах Галкин с балаганом на любом канале – близко не стоит в нашей табели о рангах даже с Брэдом Питом.

Мы все смотрим в основном фильмы американского производства. Странно, но съемку кино они не спешат отдать в Китай или Индию, где фильмов не меньше производят. Может быть, дело не в коммерции? Давайте разберемся.

Кто такие звёзды? Голливудские и другие. Актеры, режиссеры, певцы, музыканты, шоу-мэны. Обычный ответ на этот вопрос – талантливые и красивые люди. А ещё к их мнению прислушиваются. Они, как говорят маркетологи, лидеры мнений. Задумаемся, мало ли на свете талантливых и красивых? Но эти, что важно, раскручены через СМИ. Это тоже факт известный и банальный. Их раскручивают не ради искусства, а для того чтобы за свой гешефт, когда надо, они доносили ценности до своей аудитории. Они ценны как лидеры мнений в первую очередь.

Много звёзд не надо. А талантливых людей, тем более с амбициями, очень много. Среди них выбор очень широкий. Да и главное ли талант? Нужна управляемость, предсказуемость звезды. Поэтому сначала выбирают покорных, зависимых, безвольных, несамостоятельных и т.д. Это нужно для решения своей задачи по внушению людям нужных манипуляторам идей и ценностей. А уж потом смотрят на талант. Слабые и безвольные люди редко обладают ярким талантом, поэтому к ним подключается индустрия. То есть система по штамповке звёзд. Иногда, кто-то более-менее самобытный пробивается наверх эстрады, но ненадолго.

Звезды шоубизнеса – это продукт индустрии. Эдакого завода, где из того что было (чтобы не выразится крепче) собирают конфетку в красивой упаковке. Посмотрите, актер проводит в одном кадре не более 6 секунд – это не театр, где играть надо от начала до конца. Певцам ноты клеят. А самый неприятный фильм может неожиданно получить одобрения бесчисленных жюри кинофестивалей и время в прокате. Итак, здесь искусства и таланта не больше, чем в бюсте Ленина в красном уголке сельсовета.

Звезды живут со своего гешефта красиво. И если бы не талант, то зачем бы им столько платили, спросите вы. Давайте посмотрим, отвечу, что происходит, когда деньги кончаются. Шикарная жизнь, которую обязан вести лидер мнения, заканчивается, и начинается самое интересное.

Анджелина Джоли вынуждена себе отрезать грудь, Вачовские – сменить пол, и нет низости, до которой бы не опустились «суперстар» ради продления красивого и показного образа жизни людей, незнающих истинную цену деньгам. Ой, а ты думал, это они бесплатно делают? Ну, да, ну, да. Посмотри сборы последних фильмов Вачовски. Они же личные вкладывали. А еще кредиты, наверное брали. Отдавать пришлось своими… Вот такая грустная история.

Обратите внимание, нет что-то успешных бизнесменов или потомственных толстосумов, занимающихся показными извращениями, и даже более того, просто ведущих себя кичливо. А ведь такие «жареные факты», ох, как любят борзописцы. Нету у них показного потребления. Если, конечно, смотреть на факты, а не на кино.

Так может, сделать логичный вывод? Звёздам платят за пропаганду. Неужели кто-то всерьез думает, что безголосая певичка Гага в конце концерта в Москве, сама, без ведома продюсера, по собственной инициативе, заявила о недостаточной любви россиян к педерастам?

Имеющий глаза, да увидит: американский шоубизнес – это машина пропаганды, и не более того. Коммерчески успешная – да. Красивая, как аттракцион в детском парке – да. С показухой красивой, но вымышленной жизни, где мелкий клерк якобы живет в двухэтажном особняке, а внутри любого банка горы наличных денег – да. Промывашка для мозгов – тоже да.

Сегодня уже заговорили об отупляющих мультфильмах, развращающих «комедиях», принижающих человеческое достоинство боевиках, вечно отсталых и злых русских на экранах и прочее. Разбираются приемы воздействия на психику, делаются попытки систематизации этих помоев. Но этого мало. Эта вся, якобы, невинность прикрывается коммерческой необходимостью. Иначе, мол, Голлливуд разорится. Очнитесь! В наш информационно насыщенный век, найти хорошую добрую сказку проще простого. Раскручивать ее в СМИ еще легче. Добра сейчас очень не хватает. То, что нам подают – осознанный выбор. И выбор не краткосрочный, как нас убеждают, а долгосрочный, с дальним прицелом.

Замечу, этот выбор ничего не стоит в плане денег. Люди сами за это платят. А кто среди читателей не хотел бы иметь волшебную палочку по манипуляции огромной массой людей? Да еще, чтобы она ничего не стоила. По-моему неплохо. Кольцо всевластия из Толкиена отдыхает в стороне.

И пусть ту мелкую прибыль, что несет волшебная палочка, возьмет себе обслуживающий персонал. Что стоит прибыль одной студии (десятки миллионов долларов в год) в сравнении с возможностью управления желанием миллиардов людей на планете?

Не на том месте в нашей голове Голливуд сейчас. Не на том.

Зачем смотреть сколько миллионов тонн нефти вылилось в Мексиканский залив в результате жадности транснациональных корпораций, а не отдельного Малковича, когда в фильме «Глубоководный горизонт» показано, что погибло 11 американцев? Это трагедия, я ничуть не спорю. Но отвечает за нее мелкая сошка – герой актера Малковича. А за погубленную фауну – никто. И, что характерно, про фауну и знать никто не будет.

Если ради полутора часового щекотания себе нервов в неподвижном состоянии в кресле вы готовы пожертвовать своей Картиной Мира, то я – нет!

Голливуд и СМИ не просто отупляют – они нас ведут. Строго в одном направлении. И есть мнение, что ведут не на приятную прогулку по тихому парку. Может стоит уже присмотреться, куда нас ведут? Жизнь у нас одна, а наши дети и внуки уже будут жить без альтернативы.

А что же делать? А что я могу?

Наша сила в знании. Если ты понимаешь – манипуляции не работают. Видеть, понимать. Не поверхностно – глубоко видеть. Рассказывай об этом. Тем, кто важен для тебя, дорог, кого ты любишь. Они тебя послушают, поверь.

По материалам: Картина мира

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Источник: feedproxy.google.com

Метки: теория, технологии
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