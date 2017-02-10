Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2017
- 10:41 Прощание с “Гиви”.
- 10:33 Защитникам и героям Донбасса посвящается.
- 10:04 Гиви, вечная память тебе, брат! «Хроника мира и войны».
- 09:47 Донецк прощается с Гиви — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО).
- 08:59 Новости Донбасса: ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины».
- 05:00 ВСУ завозили огнеметы «Шмель» в Донецк еще в 2014 году (ВИДЕО).
- 03:30 Двухлетие Дебальцево: как ВСУ брали в котел.
- 02:30 Нас вынуждают начать наступление и отомстить за Гиви, — Глава ДНР (ВИДЕО).
- 02:00 «Проходимцы! Они за Украину!» — жители Донецка о наблюдателях ОБСЕ (ВИДЕО).
Прощание с “Гиви”
Трансляция с церемонии прощания с Михаилом Толстых в Донецке – https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
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Защитникам и героям Донбасса посвящается
Уникальные и самые свежие видеоматериалы легли в основу видеоряда для песни группы Разумные Игры «Ополченская»
Песня была написана после возвращения коллектива из Донбасса и посвящается всем его защитникам и героям.
Держитесь, ребята на передовой, спасибо Вам за героизм!
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Гиви, вечная память тебе, брат! «Хроника мира и войны»
«Солдат умирает не тогда, когда его убивают, а когда его забывают. Они живы, пока мы их помним. Мы перед ними в долгу. А долги надо платить Памятью и Любовью…» — Л.В. Родионова.
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным «Гиви» был убит утром 8 февраля действующей агентурой украинских спецслужб. Командира «Сомали» взорвали выстрелом из огнемета в его рабочем кабинете в Донецке.
Мы не забудем твои подвиги никогда. Вечная память тебе, брат!
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Донецк прощается с Гиви — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО)
Жители Донецка и гости города прощаются с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви), который погиб 8 февраля в результате теракта.
Церемония прощания с полковником ВС ДНР Михаилом Толстых началась несколько минут назад. У здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко («Донбасс Оперы») в очереди стоят тысячи людей, которые хотят поблагодарить легендарного комбата за то, что он до последнего дня стоял на защите рубежей Республики.
После церемония прощания Гиви похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с другим Героем ДНР Арсеном Павловым (Моторолой).
«Русская Весна» следит за ходом всенародного прощания с Михаилом Толстых.
Фото: Денис Григорюк
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Новости Донбасса: ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины»
Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Район села Калиново был обстрелян четыре раза, силовики применяли АГС, СПГ и стрелковое оружие с направления сел Троицкое и Новозвановка.
Дважды были обстреляны из АГС и РПГ позиции в Логивново с направления села Луганское.
Обстрелам также подверглись позиции Народной милиции в районе сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы ГП-25 и стрелковое оружие.
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ВСУ завозили огнеметы «Шмель» в Донецк еще в 2014 году (ВИДЕО)
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что реактивный пехотный огнемет «Шмель», из которого, предположительно, был убит командир ополченцев Михаил Толстых (Гиви), находится на вооружении только российской армии.
Однако этому заявлению противоречат свидетельства самих ВСУ. Известно, что огнеметы «Шмель» завозили украинским боевикам в Донецк еще в 2014 году.
Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк высказался об орудии убийства одного из самых известных командиров ВСН — Михаила Толстых с позывным «Гиви».
По одной из версий, принятых правоохранителями ДНР, Гиви, находившийся в своем кабинете в штабе возглавляемого им батальона «Сомали», погиб в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) «Шмель».
Выступая в эфире украинского телеканала «Эспрессо.TV», чиновник украинского МВД Шкиряк объявил:
«Если говорить о способе ликвидации Гиви, то огнемет „Шмель“ есть исключительно на вооружении армии Российской Федерации».
Согласно данным из открытых источников, еще в 1988 году огнемет «Шмель» был принят на вооружение Советской армии и в настоящее время состоит на вооружении армий России, Армении и Украины.
Более того, советник министра обороны Украины (ныне — советник президента Петра Порошенко) Юрий Бирюков в октябре 2014 года писал на своей странице в Facebook, что привозил «киборгам» в донецком аэропорту «две коробки РПО «Шмель», добавив, что «вот такого я еще точно не возил». В сообщении Бирюков опубликовал фотографию двух ящиков со «Шмелями».
И в том же 2014 году «Зеркало недели» сообщало, что само министерство внутренних дел Украины предложило внести в перечень спецсредств, применяемых милицией при охране общественного порядка, реактивные огнеметы «Шмель» и «Шмель-М». К статье также были прикреплены фото соответствующего проекта постановления украинского правительства.
Между тем именно советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, заявляющий об отсутствии на Украине огнеметов «Шмель», является одним из основных подозреваемых в причастности к убийству Гиви.
Об этом накануне сообщил представитель оперативного командования ДНР генерал Эдуард Басурин.
«В украинской армии „Шмелей“ как грязи»
Командир батальона МЧС ДНР «Легион» Сергей Завдовеев (позывной «Француз») очень удивился заявлению Шкиряка о том, что огнемет «Шмель» находится только на вооружении вооруженных сил РФ.
«Шкиряк это серьезно сказал? Да у украинской армии „Шмелей“ как грязи!» — так прокомментировал боец газете ВЗГЛЯД реплику украинского чиновника.
По словам Завдовеева, на передовой неоднократно бывали случаи, когда «Шмелями» бойцы ВСУ подбивали технику ополчения.
«Кроме того, множество подобного оружия было захвачено ВСН в качестве трофеев в Иловайске и Дебальцево.
Я лично видел это трофейное оружие. Бред полный, что „Шмели“ есть только на вооружении российской армии», — добавил он.
Завдовеев сообщил, что в действительности практически у каждого украинского военнослужащего есть либо «Муха» (РПГ-18), либо как раз этот самый «Шмель».
Технически же, по мнению Завдовеева, украинской диверсионной группе даже не требовалось провозить огнемет «Шмель» в Донецк, поскольку на территории ДНР осталось множество схронов вооружения.
«Оставить при отступлении „Шмель“ или даже миномет в таком схроне, например, в одном из подвалов домов частного сектора, и потом передать сведения о его нахождении диверсионной группе не проблема. Человек может просто заехать в ДНР как обычный гражданский, а потом вскрыть этот схрон», — рассказал ополченец.
Кроме того, по мнению Завдовеева, диверсантам могли помогать связные из местных. «У нас ведь много живет „возвращенцев“, сбежавших отсюда в 2014 году, а впоследствии вернувшихся в ДНР. Среди них могут быть завербованные украинскими силовиками агенты», — предположил он.
Также командир батальона призвал воздержаться от критики МГБ ДНР за то, что та не смогла уберечь Арсена Павлова (Моторолу), Гиви, других бойцов и командиров.
«В интернете я читаю много критики в адрес нашей службы безопасности, но, к сожалению, в нашем положении это очень сложно сделать.
Мы молодая республика, при этом находимся в состоянии военной и экономической блокады. В таких условиях не справилась бы даже британская МИ-6», — полагает боец.
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«Стопроцентно есть на вооружении»
Военный эксперт Центра анализа, стратегии и технологий Руслан Пухов, в свою очередь, рассказал газете ВЗГЛЯД, что реактивный пехотный огнемет «Шмель» был разработан достаточно давно и является не устаревшей, но достаточно зрелой системой, производившейся с советских времен буквально тысячами.
«Помимо тех систем, которые были произведены в советское время, „Шмель“ также мог через посредничество чеченских боевиков оказаться буквально в любой точке мира, ведь огнеметы активно использовались Россией во время первой и второй чеченской кампаний.
И уж стопроцентно он есть на вооружении сил специальных операций Украины», — полагает он.
Если же говорить об убийстве Гиви, то, по мнению Пухова, удивительно, что подобного рода диверсии совершаются на территории ДНР не так часто.
«Украина активно развивает собственные силы специальных операций, подозреваю, не без помощи западных инструкторов. В самой ДНР наверняка есть проукраинское подполье», — сообщил эксперт.
Также Пухов отметил, что в данном случае механизм диверсии был разработан очень эффективно.
«Диверсант извлекает „Шмель“ из схрона, стреляет из него по зданию, в результате создается вакуум, и все находящиеся в помещении со стопроцентной вероятностью погибают. Для подобной местности и задачи огнемет „Шмель“ своего рода „идеальное“ оружие», — сообщил военный эксперт.
«То, что с Гиви на днях случится „несчастный случай“, я знала»
Киев, по понятным причинам, списывает смерть Гиви на внутренние разногласия в ДНР.
Зорян Шкиряк утверждает, что, по оперативной информации украинских силовиков, весь последний год якобы «происходил жесткий конфликт» между «террористами» — главой Донецкой народной республики Александром Захарченко и комбатом Михаилом Толстых «за перераспределение материальных ресурсов и влияние на подконтрольной сепаратистам территории».
Шкиряк утверждает, что Гиви в последнее время якобы был практически неподконтролен Захарченко и не выполнял его приказы.
Опровержение версии Шкиряка пришло из среды ВСУ — и более того, украинских националистов.
Боец «Украинской добровольческой армии», возглавляемой экс-лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская написала на своей странице в Livejournal: «Мощнейшие государства мира славятся тем, что… их спецслужбы достают врагов своего государства, где бы они ни были. Радует, что мы начинаем не отставать. Это так, для своих. А для чужих, сами знаете, как оно бывает: бандюки бабло не поделили».
По утверждению Белозерской, Моторолу и Гиви убили «наши» — т. е. украинские военные.
«Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится „несчастный случай“, я знала», — подчеркнула она.
Ранее в том же духе высказался депутат Верховной рады, экс-заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук.
«Я знаю, твердо убежден и знаю даже лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал Моторолу. Украинцы придут за каждым. Давайте прекратим быть нацией „терпил“, которая постоянно говорит, что это ФСБ, что это их внутренние разборки. Это наши их ликвидируют, — заявил нардеп в эфире телеканала «112.ua». — Не могу говорить о Гиви, по Мотороле говорю точно».
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Никита Голобоков, Марина Балтачева, Михаил Мошкин
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Двухлетие Дебальцево: как ВСУ брали в котел
Бои двухлетней давности под Дебальцево стали одной из вех в новейшей истории Вооруженных сил Украины, ДНР и ЛНР. Ukraina.ru взяла интервью у непосредственного участника событий — экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука.
В январе—феврале 2015 года под Дебальцево развернулись жаркие бои. Несмотря на то, что по официальным данным в их результате погибло не более сотни человек с одной и с другой стороны, для ВСУ поражение в этих боях стало одним из серьезнейших за всю историю войны в Донбассе. Ukraina.ru расспросила о событиях двухлетней давности их непосредственного участника — Андрея Пинчука, занимавшего тогда пост главы министерства государственной безопасности ДНР.
— Как правительство ДНР приняло решение штурмовать Дебальцево? Почему вы решили, что вы его возьмете и какая была в том военная необходимость?
— Там была необходимость комплексная, а не только военная. Она была связана с тем, что ряд населенных пунктов и ЛНР, и ДНР находились под обстрелами. С инфраструктурной точки зрения — Дебальцево отсекало Луганск от Донецка, являясь главным железнодорожным узлом.
С военной точки зрения — это постоянный угрожающий плацдарм. Если посмотреть на карту, то Дебальцево было выступом, отсекающим ДНР от ЛНР и с которого в любой момент противник мог начать наступление. Дебальцево в этом смысле являлось стратегическим направлением. И с точки зрения военной стратегии отсечь его было можно легче, чем любую другую территорию под контролем ВСУ именно из-за того, что позволяла география.
Но самое главное, если вспомнить события декабря—января, территория Луганска и, в большей степени, Донецка подвергались страшнейшим обстрелам по всей линии фронта и на Дебальцевском направлении в частности. Снарядов украинская армия не жалела и нужно было остановить происходящее.
фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский
Благодаря этой операции и Енакиево оказалось в тылу и прекратились его обстрелы, и ряд других направлений. Тем более, мы фактически отвечали на попытки наступления со стороны Украины.
— Если разобраться, то это было контрнаступление. Наступление украинских войск началось с Дебальцево или из других мест?
— Дебальцевский гарнизон украинской армии постоянно пытался организовывать прорывы. Если брать события под Дебальцево в комплексе, то нужно рассматривать Дебальцево и Углегорск. Соответственно, это была постоянная угроза для Горловки, которая постоянно обстреливалась оттуда.
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— Почему у вас не получилось закрыть «котел» сверху — там, где сейчас Светлодарская дуга. Почему вы пошли через Углегорск?
— Не получилось по ряду причин. Действительно, планировалось отсечение Артемовской трассы, Артемовского направления; в таком случае, в котле должны оказаться и Дебальцево, и Углегорск. Но хорошо, что этого не сделали, ведь тогда получившийся котел был бы слишком большим.
У противника получался слишком большой территориальный котел для внутренней ротации и усиления. А у нас сил, чтобы охватить такой котел не хватало. Хотя такой план был. Поэтому решение о штурме Углегорска было наиболее разумной альтернативой. Его принимал лично глава ДНР Александр Захарченко, это происходило в моем присутствии. Я считаю, что решение было абсолютно обоснованным. Хотя штурм Углегорска и последующие атаки на Дебальцево, мягко говоря, противоречили традиционной военной стратегии и тактике?
фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский
— Почему? Была лобовая атака?
— Лобовой атаки не было. Речь шла о том, что по Углегорску и частично по Дебальцево формировались штурмовые группы, соотношение к силам противника не соответствовало. Определив наиболее узкие и уязвимые направления противника, организовывали несколько отвлекающих штурмов, противник перебрасывал туда силы, в итоге наши группы входили в город и начинали его зачищать.
— Углегорск брали потому, что решили, что это самое слабое звено в обороне? Он был слабо укреплен?
— Углегорск был нормально укреплен. Там стояли силы 128 горной бригады ВСУ — это нормально подготовленная закарпатская бригада, венгры и батальон «Донбасс». Дело не в этом, а в его стратегическом значении. Взятие Углегорска позволяло узко зафиксировать без свободы маневра весь дебальцевский украинский гарнизон. Кроме того, в Углегорске было несколько доминирующих высот, которые при использовании артиллерии позволяли закрепить котел. Что и произошло. Взяли Углегорск, поставили артиллерию на господствующие высоты и все — котел закрыт.
— Как получилось, что твоя машина там сгорела? Зачем министр госбезопасности ДНР поехал туда?
— Поехал я туда вместе с главой ДНР и министром внутренних дел Олегом Березой. Дело в том, что штурмовая группа, которая штурмовала Углегорск и входила в него, состояла непосредственно из подразделений МГБ и МВД. Кроме того, у нас была группа только создаваемой Республиканской гвардии под командой «Крота».
Все остальные подразделения, которые участвовали в дальнейшем — после взятия Углегорска были попытки его отбить — усиливались и «Спартой», и «Сомали», и рядом других подразделений. Но взятие Углегорска осуществлялось сводной штурмовой группой из состава МГБ, МВД и Республиканской гвардии.
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Я не мог себе позволить отправить подчиненных в бой, а самому сидеть в кабинете и «думать о вечном». Я был там вместе с Захарченко. Мы попали под мощный артобстрел. Это случилось после известного интервью Захарченко, когда в него стреляет снайпер.
Потом Евгений Поддубный там снял известный свой репортаж с обстрелами и прочим. После того, как организовали работу по дальнейшему взятию Углегорска с учетом того, что командирские функции мы выполнили, решено было проследовать непосредственно в штаб — в Горловку.
Судя по всему, по нам непосредственно сработал корректировщик противника. Возможно, была наводка на мобильные телефоны. Начался очень мощный обстрел «Градами», тяжелой артиллерией. Я успел с Березой пересесть в автомобиль Захарченко — он лично был за рулем — когда несколько снарядов «Града» попали в мою машину и ранили моих бойцов. Пришлось маневрировать, ведь ехали часть пути по минному полю. В итоге, добрались благополучно. На фоне того, что бойцы гибли, я не считаю это особым «экстримом».
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фото © РИА Новости. Виталий Аньков
— Там действительно были партизанские соединения, но это были наши соединения. Люди устали от этих безостановочных издевательств, что охотно нам помогали. Когда мы были под обстрелом в Углегорске, из одного из домов вышла старушка и сказала: «Ребята, забегайте сюда. Здесь крепкие бетонные стены, здесь можно переждать».
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Люди и указывали, где находились подразделения ВСУ, и координаты их давали, и вообще помогали. Для того, чтобы были партизаны, их должны поддерживать местные. А там настолько всеохватывающая ненависть была к Украине.
Украинская армия занималась страшными делами: безостановочное мародерство, грабили дома, насиловали женщин. Если кого-то подозревали в сотрудничестве с ополченцами, его просто расстреливали, пытали. Сложно говорить в таких условиях о проукраинских настроениях.
МГБ сразу же создало подразделение, которое обслуживало Дебальцево и работало по внешней защите: антидиверсионной и антитеррористической. В целом я могу сказать, что за время, пока я был министром, внутренних терактов на территории ДНР не было.
фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский
— Спустя два года после взятия Дебальцево насколько справедливы утверждения, что сейчас Киев действиями под Авдеевкой снова хочет забрать Дебальцево? Будет ли Украина пытаться вернуть этот населенный пункт, апеллируя к Минским соглашениям?
— Дебальцево было их территорией по «Минску-1», а не по «Минску-2». А во-вторых, по «Минску-1» Докучаевск тоже входил в их зону ответственности, но это не значит, что они его будут сейчас брать. Речь идет о другом.
Украинская армия сейчас выбрала тактику взятия под контроль «серой зоны». Речь в Минских соглашениях шла о том, что войска разводятся на различные расстояния и «серая зона» постепенно расширяется, войска разводятся все дальше и дальше. В итоге их не остается, а вся территория становится демилитаризированной. И гарантом этих соглашений была ОБСЕ.
То, что украинская армия берет «серые зоны» — это провал всей политики ОБСЕ и функций, которые она на себя приняла. Нет никакого смысла с точки зрения ВСУ брать отдельные населенные пункты в результате сильного прорыва.
Они считают, что сначала нужно взять под контроль всю «серую зону», «нейтралку» — они как бы не нарушают Минские соглашения — отодвинуть нас от стратегических высот — ведь «нейтралка» и дальнейшие наши позиции выставлены, исходя из стратегических высот, укреплений и прочего. Это как в 41-м году: Гитлер подошел, когда советская армия не успела укрепиться на новых позициях. Так и здесь.
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Нынешний план — по всей линии фронта максимально продвинуться по всей «серой зоне», отодвинув ВС ЛНР и ДНР на неудобные со стратегической точки зрения позиции. А потом уже будет решаться вопрос по возможному наступлению. Это уже следующий этап. Поэтому сейчас я думаю, что наступления на Дебальцево не будет.
Александр Чаленко, Николай Подкопаев
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Нас вынуждают начать наступление и отомстить за Гиви, — Глава ДНР (ВИДЕО)
Глава ДНР Александр Захарченко 9 февраля посетил передовые позиции ВС ДНР, где прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Обстановка очень тяжелая. И я думаю, что последние теракты были для того, чтобы обстановку здесь сдвинуть», — отметил он.
«Нас вынуждают отомстить за Мишку (Михаила Толстых, позывной „Гиви“ — ред.) начать наступление», — добавил Захарченко.
«Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим», — подчеркнул Глава Республики.
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«Проходимцы! Они за Украину!» — жители Донецка о наблюдателях ОБСЕ (ВИДЕО)
Журналисты студии Константина Долгова задали вопрос жителям Донецка — как те оценивают работу наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе? Отвечая, люди не могли сдержать эмоций.
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