Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 февраля 2017

Сирия: Террористы оставили Алеппо без воды

Боевики перекрыли городской канал, пустили в речку мазут и заминировали колодцы

Дефицит воды наблюдается в Алеппо, сообщил журналистам в пятницу координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Дефицит воды в Алеппо есть. Насосную станцию удерживают террористы. Воду из канала они перекрыли, а в речку пустили мазут, дизельное топливо», — сказал Саблин после посещения освобожденного при участии российских Воздушно-космических сил (ВКС) города.

Кроме того, он сообщил, что «воду в восточном Алеппо брали в основном из подземных колодцев, но террористы, уходя, заминировали эти колодцы».

По словам Саблина в Алеппо отмечается серьезная дисциплина и порядок, усилиями молодежи закрасили все надписи, которые оставили находившиеся тут боевики группировки ИГ (запрещена в РФ – ред.). «Бросаются в глаза масштабы разграбленных промышленных предприятий, фармацевтических, текстильных фабрик», — сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что «теперь повсюду только надписи на русском «Мин нет», и «эти обозначения, оставленные российскими саперами, не могут не радовать». Он также сказал, что «жители Алеппо выражают благодарность России, российским военным», при этом нигде не видно представителей каких-либо западных гуманитарных организаций.

Численность жителей восточного Алеппо в настоящее время составляет 400 тысяч человек, сказал депутат. «Хочется верить, что все страдания уже позади, и мирная жизнь вернется и укрепится в этом городе и во всей Сирии», — сказал Саблин.

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Трамп не успокоится, пока ИГИЛ не будет уничтожено — вице-президент США

Соединённые Штаты не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет RT.

«Силы радикального исламского терроризма пытаются уничтожить не только наш народ, но и наш образ жизни. Варвары, известные под именем ИГ, жестоко убивают любого, кто встаёт на пути их попыток установить всемирный халифат», — приводит ТАСС слова Пенса.

Вице-президент также заявил, что сторонники ИГ не остановятся до тех пор, пока США не остановят их.

«Президент Трамп, нынешняя администрация и наша страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены и наш народ не будет снова в безопасности», — отметил он.

Пенс подчеркнул, что Трамп привержен восстановлению мощи американских ВС, в его лице США «получили президента и главнокомандующего, который любит вооружённые силы» страны.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Депутат Госдумы, посетивший Алеппо, назвал число уничтоженных в Сирии террористов

Депутат Госдумы и координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, находящийся сейчас в Сирии в составе делегации Госдумы, сообщил, что за январь было уничтожено до двух тысяч террористов. «По нашим оценкам за январь уничтожено от тысячи до двух боевиков», — сообщил посетивший Алеппо депутат журналистам РИА Новости. Саблин также сообщил, что террористы удерживают насосную станцию в Алеппо, в связи с чем в городе нет воды. «Проблема с водой. Террористы удерживают насосную станцию <…> Ещё четыре колодца сейчас разминируют. Уходя, тррористы заминировали эти колодцы», — добавил он. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (ВИДЕО, КАРТА) Сейчас в Сирии с рабочим визитом находится делегация Госдумы, в состав которой, кроме Дмитрия Саблина, входит глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.

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Наши в Сирии. Февраль 2017

Российские военные и российское оружие в Сирии. Конец января-начало февраля 2017 года.Раздача гуманитарной помощи в провинции Хама.Раздача гуманитарной помощи в Алеппо.Здесь и на заглавной фотографии, вертолет Ка-52 ВКС РФ. Боевые действия в восточном Хомсе.Су-25 над Идлибом.БДК "Георгий Победоносец" идет в Тартус.Транспорт под флагом Сьерра-Леоне идет из Тартуса в Новороссийск.Плав.мастерская возвращается в Черное море после 155-дневного похода.БДК "Цезарь Куников" возвращается из Сирии.В порту Тартуса.T-90 к югу от Аль-Баба.Т-90 в районе Ханассера.БТР-82 в районе перекрестка к востоку от Тияса.Работа саперов в Алеппо.Российская военная полиция в Алеппо.И немного советского ретро.

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Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (ВИДЕО, КАРТА)

Сирийская Армия снова прорвала оборону ИГИЛ под Аль-Бабом и впервые столкнулась в бою с турецкими силами. Во главе с отрядами штурмовой дивизии «Тигры» САА в четверг продолжила мощное наступление на оплот ИГИЛ* в провинции Алеппо. Утром 10 февраля армейцы взяли под контроль населенный пункт Дейр-Как после двухчасового ожесточенного боя с террористами. После освобождения селения Дейр-Как войска выбили боевиков из Аш-Шамавии и двинулись вдоль шоссе, ведущего к Аль-бабу. Кроме того, Сирийская армия ведет успешное наступление на н.п. Абу-Талтал. Правительственные силы находятся на расстоянии более 3 км от главной крепости ИГИЛ в провинции Алеппо. САА и протурецкие боевики столкнулись в бою у Аль-Баба Также в четверг Сирийская армия и турецкие силы впервые вступили в бой в ходе наступления на Аль-Баб. Именно в этом районе при ударе ВКС России погибли трое турецких военных и 11 получили ранения. Сирийские оппозиционные медиа-ресурсы заявили в четверг, что на плато Аль-Баб произошло первое вооруженное столкновение между правительственными войсками и протурецкими боевиками. Подразделения САА днем соприкоснулись с турецкой линией фронта и столкнулись с местной бандгруппой «Абу Зинидин фронт» к западу от города Аль-Баб во второй половине дня. Боевики опубликовали видео перестрелки с правительственными силами САР. Арабские СМИ передают, что сирийские военные открыли огонь по автомобилю НВФ в деревне Абу Зинидин, пытавшемуся помешать продвижению САА. В результате столкновения сообщается о 4-х раненых боевиках, участвующих в операции Анкары «Щит Евфрата». Читайте также: Русский танк против ИГИЛ: Т-62М спас свой экипаж от ракетной атаки в Сирии (ВИДЕО) *запрещенная в РФ террористическая организация

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Боевики ССА прорвали оборону ИГИЛ в горах Каламун при поддержке ВКС РФ и Армии Сирии (ВИДЕО)

Сирийская армия и оппозиционные формирования совместно наступают на позиции террористов ИГИЛ в районе Восточный Каламун севернее Дамаска. С воздуха им оказывают поддержку самолеты ВКС России. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник. «Основной целью наступательных действий в настоящее время является удерживаемая игиловцами стратегическая высота Джебель-Афаи и подступы к ней», — сообщил военнослужащий. «В то время как правительственные формирования, при поддержке российской военной авиации и артиллерии, ведут боевые действия с северо-западного направления, отряды так называемой «Свободной сирийской армии» («ССА») атакуют террористов с юго-запада», — добавил собеседник «Русской Весны». «9 февраля вооруженному формированию сирийской оппозиции «Куват Ахмад аль-Абду» из состава «ССА» удалось взять высоту Тель ад-Даба. Ликвидированы несколько единиц техники и два десятка террористов. Это стало возможным благодаря тому, что перед атакой бойцов «ССА» позиции ИГИЛ* на высоте были поражены массированным артиллерийским ударом правительственных войск». Читайте также: Бомбардировщики ИГИЛ: Террористы наносят авиаудары в Сирии и Ираке (+ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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