Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 февраля 2017
- 08:52 Сирия: Террористы оставили Алеппо без воды.
- 08:15 Трамп не успокоится, пока ИГИЛ не будет уничтожено — вице-президент США.
- 07:30 Депутат Госдумы, посетивший Алеппо, назвал число уничтоженных в Сирии террористов.
- 07:20 Наши в Сирии. Февраль 2017.
- 04:30 Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (ВИДЕО, КАРТА).
- 00:36 Боевики ССА прорвали оборону ИГИЛ в горах Каламун при поддержке ВКС РФ и Армии Сирии (ВИДЕО).
Сирия: Террористы оставили Алеппо без воды
Боевики перекрыли городской канал, пустили в речку мазут и заминировали колодцы
Дефицит воды наблюдается в Алеппо, сообщил журналистам в пятницу координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Дефицит воды в Алеппо есть. Насосную станцию удерживают террористы. Воду из канала они перекрыли, а в речку пустили мазут, дизельное топливо», — сказал Саблин после посещения освобожденного при участии российских Воздушно-космических сил (ВКС) города.
Кроме того, он сообщил, что «воду в восточном Алеппо брали в основном из подземных колодцев, но террористы, уходя, заминировали эти колодцы».
По словам Саблина в Алеппо отмечается серьезная дисциплина и порядок, усилиями молодежи закрасили все надписи, которые оставили находившиеся тут боевики группировки ИГ (запрещена в РФ – ред.). «Бросаются в глаза масштабы разграбленных промышленных предприятий, фармацевтических, текстильных фабрик», — сказал парламентарий.
В свою очередь, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что «теперь повсюду только надписи на русском «Мин нет», и «эти обозначения, оставленные российскими саперами, не могут не радовать». Он также сказал, что «жители Алеппо выражают благодарность России, российским военным», при этом нигде не видно представителей каких-либо западных гуманитарных организаций.
Численность жителей восточного Алеппо в настоящее время составляет 400 тысяч человек, сказал депутат. «Хочется верить, что все страдания уже позади, и мирная жизнь вернется и укрепится в этом городе и во всей Сирии», — сказал Саблин.
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Трамп не успокоится, пока ИГИЛ не будет уничтожено — вице-президент США
Соединённые Штаты не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет RT.
«Силы радикального исламского терроризма пытаются уничтожить не только наш народ, но и наш образ жизни. Варвары, известные под именем ИГ, жестоко убивают любого, кто встаёт на пути их попыток установить всемирный халифат», — приводит ТАСС слова Пенса.
Вице-президент также заявил, что сторонники ИГ не остановятся до тех пор, пока США не остановят их.
«Президент Трамп, нынешняя администрация и наша страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены и наш народ не будет снова в безопасности», — отметил он.
Пенс подчеркнул, что Трамп привержен восстановлению мощи американских ВС, в его лице США «получили президента и главнокомандующего, который любит вооружённые силы» страны.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Депутат Госдумы, посетивший Алеппо, назвал число уничтоженных в Сирии террористов
Депутат Госдумы и координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, находящийся сейчас в Сирии в составе делегации Госдумы, сообщил, что за январь было уничтожено до двух тысяч террористов.
«По нашим оценкам за январь уничтожено от тысячи до двух боевиков», — сообщил посетивший Алеппо депутат журналистам РИА Новости.
Саблин также сообщил, что террористы удерживают насосную станцию в Алеппо, в связи с чем в городе нет воды.
«Проблема с водой. Террористы удерживают насосную станцию <…> Ещё четыре колодца сейчас разминируют. Уходя, тррористы заминировали эти колодцы», — добавил он.
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Сейчас в Сирии с рабочим визитом находится делегация Госдумы, в состав которой, кроме Дмитрия Саблина, входит глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.
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Наши в Сирии. Февраль 2017
Российские военные и российское оружие в Сирии. Конец января-начало февраля 2017 года.
Раздача гуманитарной помощи в провинции Хама.
Раздача гуманитарной помощи в Алеппо.
Здесь и на заглавной фотографии, вертолет Ка-52 ВКС РФ. Боевые действия в восточном Хомсе.
Су-25 над Идлибом.
БДК "Георгий Победоносец" идет в Тартус.
Транспорт под флагом Сьерра-Леоне идет из Тартуса в Новороссийск.
Плав.мастерская возвращается в Черное море после 155-дневного похода.
БДК "Цезарь Куников" возвращается из Сирии.
В порту Тартуса.
T-90 к югу от Аль-Баба.
Т-90 в районе Ханассера.
БТР-82 в районе перекрестка к востоку от Тияса.
Работа саперов в Алеппо.
Российская военная полиция в Алеппо.
И немного советского ретро.
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Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская Армия снова прорвала оборону ИГИЛ под Аль-Бабом и впервые столкнулась в бою с турецкими силами.
Во главе с отрядами штурмовой дивизии «Тигры» САА в четверг продолжила мощное наступление на оплот ИГИЛ* в провинции Алеппо.
Утром 10 февраля армейцы взяли под контроль населенный пункт Дейр-Как после двухчасового ожесточенного боя с террористами.
После освобождения селения Дейр-Как войска выбили боевиков из Аш-Шамавии и двинулись вдоль шоссе, ведущего к Аль-бабу.
Кроме того, Сирийская армия ведет успешное наступление на н.п. Абу-Талтал.
Правительственные силы находятся на расстоянии более 3 км от главной крепости ИГИЛ в провинции Алеппо.
САА и протурецкие боевики столкнулись в бою у Аль-Баба
Также в четверг Сирийская армия и турецкие силы впервые вступили в бой в ходе наступления на Аль-Баб.
Именно в этом районе при ударе ВКС России погибли трое турецких военных и 11 получили ранения.
Сирийские оппозиционные медиа-ресурсы заявили в четверг, что на плато Аль-Баб произошло первое вооруженное столкновение между правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Подразделения САА днем соприкоснулись с турецкой линией фронта и столкнулись с местной бандгруппой «Абу Зинидин фронт» к западу от города Аль-Баб во второй половине дня.
Боевики опубликовали видео перестрелки с правительственными силами САР.
Арабские СМИ передают, что сирийские военные открыли огонь по автомобилю НВФ в деревне Абу Зинидин, пытавшемуся помешать продвижению САА.
В результате столкновения сообщается о 4-х раненых боевиках, участвующих в операции Анкары «Щит Евфрата».
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*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевики ССА прорвали оборону ИГИЛ в горах Каламун при поддержке ВКС РФ и Армии Сирии (ВИДЕО)
Сирийская армия и оппозиционные формирования совместно наступают на позиции террористов ИГИЛ в районе Восточный Каламун севернее Дамаска. С воздуха им оказывают поддержку самолеты ВКС России.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
«Основной целью наступательных действий в настоящее время является удерживаемая игиловцами стратегическая высота Джебель-Афаи и подступы к ней», — сообщил военнослужащий.
«В то время как правительственные формирования, при поддержке российской военной авиации и артиллерии, ведут боевые действия с северо-западного направления, отряды так называемой «Свободной сирийской армии» («ССА») атакуют террористов с юго-запада», — добавил собеседник «Русской Весны».
«9 февраля вооруженному формированию сирийской оппозиции «Куват Ахмад аль-Абду» из состава «ССА» удалось взять высоту Тель ад-Даба.
Ликвидированы несколько единиц техники и два десятка террористов. Это стало возможным благодаря тому, что перед атакой бойцов «ССА» позиции ИГИЛ* на высоте были поражены массированным артиллерийским ударом правительственных войск».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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