Роскомнадзор предупредил “Эхо Москвы” о возможном закрытии через пять дней

Владельцы радиостанции нарушили закон "О СМИ" в части, касающейся структуры собственности юрлица, и 15 февраля радиостанция может прекратить вещание. Такое предупреждение направлено Роскомнадзором в адрес "Эха". Одним из соучредителей радиостанции по-прежнему остаётся иностранная компания, принадлежащая, вероятнее всего, олигарху Владимиру Гусинскому.

Как следует из текста письма, направленного 31 января Роскомнадзором в ЗАО "Эхо Москвы", владельцы радиостанции нарушили ч. 1 ст 19.1.

— Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО "Эхо Москвы" имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом СМИ, — говорится в письме, подписанном заместителем начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Еленой Корсаковой (есть в распоряжении Лайфа).

В письме она напоминает, что "иностранное государство, международная организация, находящаяся под контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо с иностранным участием, иностранный гражданин … не вправе выступать учредителем СМИ".

По мнению чиновников Роскомнадзора, одним из вариантов решения проблемы является перерегистрация ЗАО на нового учредителя, структура которого не нарушает закона.

Роскомнадзор дал ЗАО "Эхо Москвы" срок до 15 февраля 2017 года на устранение нарушений. В случае невыполнения требований законодательства деятельность радиостанции "Эхо Москвы" может быть приостановлена.

Как следует из данных базы "СПАРК-интерфакс" на 2 сентября 2016 года (последняя редакция), учредителями ЗАО "Эхо Москвы" являются ООО "Аура-медиа" с долей в УК, равной 66,66 процента (99,94 УК ООО "Аура-медиа" принадлежит АО "Газпром-медиа холдинг"), EM HOLDING COMPANY LLC с долей в УК 33,02 процента и неназванные граждане России с долей в УК 0,31 процента.

29 декабря 2015 года в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь" главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов сообщил, что американская компания EM-Holding снизила свою долю в уставном капитале "Эха Москвы" с 34% до 19,92% чтобы избежать ограничения на владение в 20 процентов, прописанного в законодательстве. Судя по данным "СПАРК-интерфакс", учредителей ЗАО данные изменения не коснулись.

— Исходя из того, как описывается в законе "О СМИ" участие иностранных граждан или компаний в управлении или учреждении СМИ в России, иностранные граждане или компании в принципе не вправе участвовать в управлении российскими СМИ, — убеждена управляющий партнёр группы юридических и аудиторских компаний СБП Кира Гин-Барисявичене.

— К нам они со своими проблемами не обращались. На устранение недостатков всем давалось два года, так что теперь их, видимо, могут закрыть, — заявил Лайфу замминистра связи Алексей Волин, прокомментировав вопрос о возможности предоставления "Эху Москвы" дополнительных сроков.

— Шумиха насчёт свободы слова может и будет. У нас журналиста машина грязью обольёт — уже говорят, что свободу слова зажимаем, — заявил Волин.

— Если "Эхо Москвы" попытается оспорить решение Роскомнадзора в суде, то, вероятнее всего, это дело радиостанция проиграет, — утверждает юрист Кира Гин-Барисявичене.

Руководство радиостанции может попытаться договориться о переносе срока исполнения решения с контролирующими органами.Не пугает чиновника и возможный скандал с приостановкой вещания, который наверняка будет подаваться как атака на свободу слова.Не поможет "Эху Москвы" и попытка решить проблему в судебном порядке.В Роскомнадзоре не смогли оперативно прокомментировать Лайфу информацию о том, проводились ли переговоры между ведомством и руководством ЗАО "Эхо Москвы".

Напомним, что в 2015 году целый ряд российских СМИ, выполняя требования законодательства, которое ограничило присутствие владельцев-иностранцев в структуре собственности российских СМИ 20%, поменяли владельцев. Владельцы "Ведомостей" — Pearson и Dow Jones — продали свои доли в ЗАО "Бизнес ньюс медиа" бизнесмену Демьяну Кудрявцеву.

Немецкий издательский дом Axel Springer продал свои медиаактивы в России в конце 2015 года.

Немецкий издательский дом Burda записал 90 процентов акций холдинга на некоего Александра Ефимова. В конце прошлого года выяснилось, что Ефимов работал в издательстве главным бухгалтером и остался в этой должности.

В случае если "Эхо" будет вынуждено пойти на смену акционеров под давлением Роскомнадзора, преимущественное право покупки акций, которые должна будет реализовать компания EM HOLDING COMPANY LLC, получат действующие акционеры медиаактива, то есть "Газпром медиа" и миноритарные акционеры радиостанции, в частности штатные сотрудники редакции.

Как сообщили Лайфу референты, Алексей Венедиктов в настоящее время находится в Лондоне и комментариев по телефону не даёт.

В Роскомнадзоре, отправившем письмо в "Эхо Москвы", уверены, что все недочёты будут устранены вовремя.

— Это было не предупреждение, а письмо, в котором владельцы "Эха Москвы" были проинформированы о нарушении. Речь не идёт о том, что их сразу закроют. До 15 февраля должны быть произведены определённые действия технического характера. И владельцы "Эха Москвы" уже работают над этим. Всё будет сделано в указанный срок. Мы в постоянном контакте, уверен, все нарушения будут устранены, — говорит официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

соавторы:

Источник: nnm.me