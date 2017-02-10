Решение Лукашенко и… мигранты в России



100-летнюю годовщину вооружённого переворота 2 марта 2017 года Россия встречает в ещё более разорённом и разрозненном состоянии, чем 2 марта 1917 года.

Ведь 100 лет назад «диавольское племя каинитов» добилось главного: был вероломно, предательски и цинично, не говоря уже о том, что незаконно – отстранён от управления Армией во время Войны Её Верховный Главнокомандующий, а от руководства Империей, от Престола Русского не просто Царь, Глава Страны и Государь, Хозяин Земли Русской, но Император Российской Империи, Единственный в Мире Хранитель Догматов Православной Христианской Веры, главной задачей которого являлось Удерживание всего Мира от Вселенского каинитского зла и Защита всех Православных Христиан в Мире.

После чего каиниты, уничтожая всё на своём пути, захватили в свои руки финансовую и административную, законодательную и идеологическую монополию во всём мире. Но до сих пор каиниты не добились главного – они не смогли исказить Дух Православия, несмотря на то, что захватили административное управление всеми Церквями в мире.

И потому будут любой ценой пытаться разрушить остатки Российской Империи в лице нынешней территории Российской Федерации с её Православным населением, а главное всю структуру Русской Православной Церкви, через вершину каинитского айсберга, во главе с её первосвященником иудейским Вексельманом и его подчинёнными каинитами стоящими во главе Митрополий и Епископий МП.

Подготавливаемая внешняя агрессия против России по времени совпадёт с внутренней готовящейся агрессией 5-й колонны, со всеми её адептами и производными. В этом направлении следует понимать действия президента Беларуси Александра Лукашенко, который, «по приказу синедриона», внезапно распорядился сделать на 80 дней безвизовый въезд в страну для Евросоюза.

Мало кто знает, что региональное управление МОССАДА, которое работает на развал России, находится на территории Белоруссии, а региональное управление ЦРУ, также работающее на развал России, находилось на территории Болгарии и частично перемещено на Украину.

Что значит безвизовый въезд: все поезда, такие как «Берлин-Москва» или «Варшава-Москва» и иные, следующие из Европы через пункты погранпропусков на границе Польши и Белоруссии будут битком забиты теми самыми «беженцами», которых искусственно перебрасывали из Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана и массы Африканских стран в Евросоюз.

За 80 дней, даже если этих «беженцев» будут снимать с поездов на границе между Белоруссией и РФ российские пограничники, практически все эти «боевики» окажутся в Москве, и вся Красная площадь будет кишеть от тех, кто приехал делать «джихад» в столице России.

Хотя часть боевиков естественно, как через перепускной клапан, соответствующие кураторы, подчиняющиеся мировому каинитскому синедриону, будут впускать в «незалежную» для усиления подразделений НАТО и вторжения в РФ со стороны Прибалтики и Украины, после введения на оной военного положения и объявления войны России!

Потому внешнее вторжение и внутренняя блокировка Кремля «сирийскими беженцами» под руководством какого-нибудь Навального-Яшина или Касьянова-Каспарова приведёт к хаосу…



Сергей Желенков

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Статья приведена в сокр.

Источник: ss69100.livejournal.com