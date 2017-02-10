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Решение Лукашенко и… мигранты в России

13:32. 10 февраля 2017 Просмотров - 166 2 коммент. Опубликовал:

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100-летнюю годовщину вооружённого переворота 2 марта 2017 года Россия встречает в ещё более разорённом и разрозненном состоянии, чем 2 марта 1917 года.

Ведь 100 лет назад «диавольское племя каинитов» добилось главного: был вероломно, предательски и цинично, не говоря уже о том, что незаконно – отстранён от управления Армией во время Войны Её Верховный Главнокомандующий, а от руководства Империей, от Престола Русского не просто Царь, Глава Страны и Государь, Хозяин Земли Русской, но Император Российской Империи, Единственный в Мире Хранитель Догматов Православной Христианской Веры, главной задачей которого являлось Удерживание всего Мира от Вселенского каинитского зла и Защита всех Православных Христиан в Мире.

После чего каиниты, уничтожая всё на своём пути, захватили в свои руки финансовую и административную, законодательную и идеологическую монополию во всём мире. Но до сих пор каиниты не добились главного – они не смогли исказить Дух Православия, несмотря на то, что захватили административное управление всеми Церквями в мире.

И потому будут любой ценой пытаться разрушить остатки Российской Империи в лице нынешней территории Российской Федерации с её Православным населением, а главное всю структуру Русской Православной Церкви, через вершину каинитского айсберга, во главе с её первосвященником иудейским Вексельманом и его подчинёнными каинитами стоящими во главе Митрополий и Епископий МП.

Подготавливаемая внешняя агрессия против России по времени совпадёт с внутренней готовящейся агрессией 5-й колонны, со всеми её адептами и производными. В этом направлении следует понимать действия президента Беларуси Александра Лукашенко, который, «по приказу синедриона», внезапно распорядился сделать на 80 дней безвизовый въезд в страну для Евросоюза.

Мало кто знает, что региональное управление МОССАДА, которое работает на развал России, находится на территории Белоруссии, а региональное управление ЦРУ, также работающее на развал России, находилось на территории Болгарии и частично перемещено на Украину.

Что значит безвизовый въезд: все поезда, такие как «Берлин-Москва» или «Варшава-Москва» и иные, следующие из Европы через пункты погранпропусков на границе Польши и Белоруссии будут битком забиты теми самыми «беженцами», которых искусственно перебрасывали из Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана и массы Африканских стран в Евросоюз.

За 80 дней, даже если этих «беженцев» будут снимать с поездов на границе между Белоруссией и РФ российские пограничники, практически все эти «боевики» окажутся в Москве, и вся Красная площадь будет кишеть от тех, кто приехал делать «джихад» в столице России.

Хотя часть боевиков естественно, как через перепускной клапан, соответствующие кураторы, подчиняющиеся мировому каинитскому синедриону, будут впускать в «незалежную» для усиления подразделений НАТО и вторжения в РФ со стороны Прибалтики и Украины, после введения на оной военного положения и объявления войны России!

Потому внешнее вторжение и внутренняя блокировка Кремля «сирийскими беженцами» под руководством какого-нибудь Навального-Яшина или Касьянова-Каспарова приведёт к хаосу…

Сергей Желенков

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Статья приведена в сокр.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: империя, иудей, лукашенко, Россия, РПЦ, церковь
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2 коммент.»

  • 10817 7109
    слободан 10 февраля 2017 в 13:59 Ссылка Пометить
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    Ничего не изменилось в желаниях “мирового правительства”!
    Пока чиновнички,типа Лукашенка,не перестанут воспринимать свои “высокие” посты как сладкие кормушки и залежи бабла – моссад и цру БУДУТ УСПЕШНО теребанить всех нас!! Всю страну,Россию! – Вукропии создаются белые “джихадисты” прекрасно владеющие русским языком и выглядящие как и мы!! В толпе и в разговоре никто их не отличит от местных россиян или беларусов!
    Я говорил и говорю-России нужно вводить визовый режим со всеми странами кто не не вошел в ТС – -Иначе будут резать в подворотнях и взрывать авто рядом с вокзалами и рынками – -Готовтесь

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  • 160 121
    Михаил 10 февраля 2017 в 14:27 Ссылка Пометить
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    Идиотизм высочайшего раскроя!Больше не на чем делать бабки?!!! Только идиот в квадрате может пойти на то,чтобы дать доступ в страну не пойми кому! У них, что на рожах написано кто террорист а кто прекрасный семьянин?! Близорукость политиков непременно приведёт к хаосу! И правильно Россия делает,что ставит границу на контроль!В этом вопросе должен быть жёсткий расчёт и подход! Если идиоты-политики в Белоруссии не ценят свой народ,то пусть это остаётся у них дома!Сюда нечего пихать сомнительные гейропейские и других представителей ценности! Если хотят,пусть это остаётся в Белоруссии! Гейропа это уже сожрала с её толерантностью и подобной хренью!!!

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