Пакет, как часть общества потребления

— Пакет нужен?

Вряд ли сейчас найдется человек, ни разу не слышавший эту фразу. Почти в каждом магазине на кассе предлагают приобрести полиэтиленовую тару. А что? Удобно, прочно, экономично и функционально, и еще добрая сотня положительных качеств. Немного утрирую, конечно, но в целом полиэтиленовые пакетики настолько прочно вжились в современный мир, что без них как-то непривычно. Сложить продукты в магазине — пакет. Пересыпать крупу из заводской упаковки — пакет. Завернуть пирожков с собой — снова пакет.

Еще не так давно в сельской местности эти пакеты были дефицитом. Их стирали и сушили, чтобы использовать снова. До полиэтилена эту функцию выполняла бумага, а еще раньше, в глубокой древности, — листья, шкуры, ткань. В ходу были плетеные короба, корзины, для изготовления которых использовали травы, кору и гибкие ветки деревьев. Но вернемся к пакетам, точнее, прототипу современной упаковки.

В XIX веке, в самом начале промышленной эпохи, произошел резкий всплеск мелкой розничной торговли. Естественно, требовалась упаковка. Вручную сделать большое количество пакетов весьма проблематично — говорю как человек, который регулярно этим занимается. Поэтому могу по достоинству оценить изобретение американца Уильяма Гудейла, в 1859 году создавшего первое оборудование, благодаря которому стартовало массовое производство бумажных пакетов. С этого момента начинается их использование не только в качестве упаковочного средства. Через несколько лет после изобретения гудейловской установки на бумаге печатают название товара, в 1890 году сердца потребителей завоевывает пакетик с плоским дном, а к началу 1900-х бумажная упаковка приобретает еще одну функцию — она несет в массы рекламу, напечатанную на пакете.

Первоначальным материалом, из которого изготавливали такую упаковку, была белая мелованная бумага. Ее низкая прочность вынуждала производителей дополнительно укреплять пакет, ламинируя его внутреннюю поверхность. Естественно, производство от этого не упрощалось, и себестоимость упаковки росла. Немного позднее наряду с мелованной начинают использовать крафт — это название хорошо знакомо творческим личностям, увлекающимся скрапбукингом — грубую коричневую бумагу. К сожалению, и она не стала панацеей: верх и дно изготовленных из крафта пакетов приходилось дополнительно укреплять. Чуть позже добавились веревочные ручки и голографические изображения: презентабельный вид позволил использовать такие пакеты как упаковку для сувениров. Однако большого распространения они не получили: производство окупалось только в том случае, если было напечатано не менее 1000 штук, поэтому производители выпускали тиражи на заказ.

Как ускорить процесс и уменьшить себестоимость? Решение нашла женщина. Ее звали Маргарет Найт, она была сотрудницей фирмы, занимавшейся производством пакетов. В обязанности Маргарет входила фасовка готовой продукции, но женщина как-то обратила внимание, что если со штамповкой пакетов проблем не было (этим занимались машины), то на ручную обработку дна уходила куча времени. Будучи дочерью мастерового, Маргарет в детстве играла не с куклами, а с отцовскими инструментами, и потому создание уникального оборудования, которое позволило бы автоматизировать создание плоского бумажного дна, не заняло много времени. Уже в 1868 году Маргарет, предварительно протестировав опытную модель и убедившись в верности расчетов, обращается с чертежами в механическую мастерскую. В дальнейшем изобретательнице еще предстоит долгий судебный процесс, в котором ей придется доказывать свое авторство, но в итоге суд встанет на ее сторону, и патент будет зарегистрирован на имя Маргарет Найт. Потом она откроет свое дело. Конструкторское бюро под руководством «леди Эдисон» (так окрестили Маргарет современники-журналисты) выпустит 27 устройств с разными областями применения. Целью женщины было явно не обогащение, скорее, она трудилась ради самого процесса: после смерти изобретательницы на ее счету числилось всего 250 долларов.

Почти на столетие бумажный пакет стал основной упаковкой для продуктов. Но прогресс не стоит на месте, и в 1950-х годах в США появляются первые пластиковые пакеты, в которых продавались хлебобулочные изделия. Их история начинается немного раньше, с изобретения собственно полиэтилена, который долгое время не был востребован: как и сотни других изобретений, для коих не нашлось сразу же конкретного применения, он долгое время пылился в виде формулы на полках научных архивов. Со временем «толстый» полиэтилен нашел свое призвание в производстве изолирующей оболочки для кабелей и «проявился» в виде канистр, а «тонкий» стал пленкой для колбас. Из США распространилась и мода на пластиковые пакеты в супермаркетах: общество потребления, скупающее огромное количество товаров, нуждалось в легкой, прочной и дешевой таре. Первое время ручка на таких пакетах была «вырубной», популярная ныне форма «майки» появилась только в 1982 году. Кто же мог предположить тогда тот колоссальный вред, который пластиковая тара — и пакеты в том числе! — будет наносить экологии. Длительный период распада, в процессе которого в окружающую среду попадают вредные вещества, не внушает оптимизма. Сложно даже представить, сколько таких пакетов производится в мире каждый год — утверждают, будто эта цифра перевалила за 9 триллионов. Только в Москве каждый день (!!!) используется около 3 тонн пакетов! Только представьте этот объем! Утешает только то, что в последние годы наметилась стойкая тенденция отказа от пластиковых пакетов, и замена их бумажной или тканевой тарой. Воистину, все новое — это хорошо забытое старое. В некоторых магазинах владельцы вешают объявления с просьбой приходить со своими сумками, либо предлагают приобрести тканевые. Печально, что больше всего изобилие пластиковых пакетов беспокоит только бедные африканские страны, в которых проблема переработки мусора стоит весьма остро. Некоторые из государств вовсе запретили их производство, введя драконовские штрафы (2000 долларов — немаленькая для тех мест сумма), или реальный тюремный срок.

А ведь не так давно были популярны авоськи и холщовые сумки. Все чаще вижу в магазинах людей, складывающих покупки именно в такую тару, причем это не бабушки, которым «так привычнее», а молодежь, и люди среднего возраста. Симпатичная сумка, которая гораздо прочнее пластикового пакета, вместит больше продуктов, и при должном уходе прослужит очень много времени. Можете считать это рекламой, если хотите. Я никогда не относила себя к обществу «зеленых», сделавших битву за экологию смыслом всей жизни, но, если в моих силах сделать хотя бы такую мелочь, как отказ от пластикового пакета в пользу бумажного или холщового — почему нет? Из таких мелочей и складываются большие дела.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru