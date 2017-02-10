Открытым текстом 10.02.2017

Киев готовится к большой войне на востоке. Уже невозможно скрыть: к границе Донбасса вопреки Минским соглашениям подведены танки и тяжёлая артиллерия. От Мариуполя до Луганска может заполыхать посильнее, чем на прошлой неделе. Приготовления организованной преступной группировки «Украина» к большой — а не ползучей! — атаке видят и в Европе, и в Америке. Но, похоже, Порошенко и его коммандос ставят всё на кровавую карту. И начали с крупных диверсий.

4 февраля в служебном автомобиле взорван начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Владимирович Анащенко. А 8-го выстрелом из огнемета «Шмель» в окно служебного кабинета убит командир батальона «Сомали» герой ДНР Михаил Сергеевич Толстых. Незадолго до убийства он ранен в боях за Авдеевку.

Ещё в начале сопротивления киевским карателям Толстых взял боевой позывной «Гиви» в память деда, сражавшегося с немецкими захватчиками. Сам он не военный, не приехал на Донбасс добровольцем. До переворота в Киеве Гиви водил дизельный погрузчик. А теперь представьте: что надо сделать с родиной человека, с его знакомыми и близкими, чтобы простой донецкий рабочий взял в руки оружие? Что должно произойти, чтобы обычный водитель превратился в полковника Гиви? Украинские «патриоты» таких вопросов боятся. Ведь до сих пор киевские СМИ рассказывают, что в Донбассе против доблестных украинских вийсковых воюет ВСЯ российская армия. А не партизаны и народная милиция, как во время оккупации этих краёв фашистами в сорок первом году.

Гиви, как и его дед, не смог простить убийц детей и женщин, не смог смириться, что одни вдруг объявили других «недочеловеками». Которых не просто можно, а нужно убивать. Не смирился и начал свою народно-освободительную войну. Он стал известен, когда сражался за донецкий аэропорт с так называемыми «киборгами» — так себя называл бравый украинский спецназ, обстреливающий с территории аэропорта центр Донецка. Очень символично. Украинские военные с заболоченными мозгами, превращённые в озлобленных роботов, столкнулись с живым и отважным защитником своей земли. Мёртвые против живых. И смерть отступила. Этого в Киеве Гиви простить не могли. И не прощают даже после гибели.

В украинском интернете новость о гибели Гиви встретили ликованием. «Помойная сотня «Новороссии» пополнилась ещё одним «героем». Ставь лайк, если тоже считаешь, что украинские ДРГ лучшие!» — написал популярный блогер «Карикатурист». «Какое чудесное утро! На нашей земле ещё одной сволочью стало меньше». «От новости от смерти Гиви захотелось пить шампанское и танцевать до самого утра».

Таких сообщений тысячи. Так же «лайкали» друг друга безумные от ненависти люди, комментируя фото сожжённых в Одесском доме профсоюзов. Так же, скорее всего, радовались количеству тел, сложенных в кучу в Бабьем Яру, каратели из зондеркоманды «4а» айнзатцгруппы «С», усиленной вспомогательной полицией из тех самых украинских добровольцев, что сейчас в Киеве объявлены героями. И тогда, и сейчас в их глазах горели не люди — горела, как они говорят нынче, «вата». Обугленные скрюченные тела для них — повод для шуток. Без этого бесчеловечного юмора от вида убитых людей можно сойти с ума.

Продолжаются обстрелы Донецка и окрестностей. Вооружённые силы Украины ежесуточно выпускают тысячи снарядов и неуправляемых ракет. Разрушены линии электроснабжения Авдеевки, оккупированной Киевом. Повреждена станция водоочистки Донецка, снабжающая ту же Авдеевку.

Снарядов киевским террористам пока хватает: за неделю перед началом нынешнего приступа расстрела Донбасса к линии разграничения подвезено шестнадцать эшелонов боеприпасов. Из чего стрелять — тоже есть. Даже наблюдатели ОБСЕ, уже третий год подряд умело закрывающие глаза на киевские преступления, открытым текстом признали: на фронт прибыли по меньшей мере двести пятьдесят танков, крупнокалиберных орудий и систем залпового огня — всего, что по Минским соглашениям должно храниться за десятки километров от зоны боёв. Вырос и запас пушечного мяса: кроме вооружённых сил Украины на фронт присланы два карательных нацистских батальона. Даже сдержанные до сих пор немцы, поддерживавшие Порошенко до последнего, вдруг стали делать робкие попытки остановить резню. Но тщетно.

Посол Германии в Киеве Райхель напомнил, что по Минским соглашениям выборы в Донбассе должны состояться до того, как Киев возьмёт под контроль территорию Донбасса и границу между ним и Российской Федерацией. За это он вызван в министерство иностранных дел Киева для объяснений.

Райхель всего лишь открытым текстом напомнил Киеву о его обязательствах по мирному разрешению конфликта. О том, что Минские соглашения — а в их нарушении, кстати, Берлин до сих пор обвинял Москву — надо соблюдать. И НАРВАЛСЯ. Ко всему скандальный одесский мальчишка Гончаренко, ни много ни мало бывший зампред областного совета, тот самый, кто в прямом эфире радовался массовому убийству в доме профсоюзов, написал немецкое «nein», то есть «нет» на куске Берлинской стены, установленном перед посольством Германии в Киеве. Немцы, похоже, начинают понимать, какого монстра поддерживали всё это время. Привычное для киевских террористов занятие — осквернение чужих реликвий, уничтожение культуры.

Командующий нынче Верховным советом Парубий внёс законопроект о запрете выступлений на русском языке в Верховном совете. Не дожидаясь рассмотрения проекта, он по своей инициативе прерывает депутатов, говорящих на русском языке.

Открытым текстом напоминаю: по данным социологической службы «Гэллап», в мирное время обычный русский язык, а не его официальный местный диалект, был родным для пяти граждан Украины из шести. Теперь он назван языком оккупантов и запрещён. Почти официально. Если это не нацизм, то что?

Источник — http://ren.tv/blog/164897

Источник: vassermans.ru