Опросы на сайте Ящик Пандоры
21:31. 10 февраля 2017 Просмотров - 143 4 коммент. Опубликовал: brahman
Уважаемые участники и гости сайта, на сайт добавлен модуль опросов. В данный момент опросы можно добавлять в материалы. Код вставки будет написан позже, после комплексного тестирования.
Свои пожелания и предложения пишите в комментариях.
Для тестирования модуля предлагаю ответить на следующие вопросы.
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Брахман…делай как это удобно технически…Потуги понятны,но…ничего не изменится по-сути…Как есть-лучше не нужно.По-сути..готовите голосовалку -”Люблю-не люблю Путина”.Это убьет ЯП…рано или поздно.
Открою вам тайну. Отметяться все,но вас никто не понял…Кто просил-это 3%,а 97…-удивлены что-ли.Однозначно…. ни зачем,ни для чего,ни почему…
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Опросам быть. И как вариант не в виде приложения к статьям, а отдельным модулем. Утомляет когнитивный диссонанс – по телеку 86%, в реале 26%.
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Какая цель преследуется при подобных опросах? Что они помогут выяснить? Только настроение посетителей сайта, однако, контингент посетителей сайта ЯП специфичен, он не отражает мнения большинства людей. Основная масса населения удобно расположилась у голубых экранов, у них иные интересы. Опрос ради опроса?
С уважением. Сневар.
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Уважаемый Брахман. Позволь дать несколько рекомендаций, чтобы эта идея не превратилась в профанацию. Опросов не должно быть много, не в каждой статье. Это может быть отдельный раздел – Опросы. Каждый опрос должен проводиться длительное время – скажем 10 или больше дней. Только тогда результат будет статистически значимым. Опрос из 10 голосов не имеет никакого смысла. Минимум 100. В идеале исключить ботов.