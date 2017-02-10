Опросы на сайте Ящик Пандоры

Уважаемые участники и гости сайта, на сайт добавлен модуль опросов. В данный момент опросы можно добавлять в материалы. Код вставки будет написан позже, после комплексного тестирования.

Свои пожелания и предложения пишите в комментариях.

Для тестирования модуля предлагаю ответить на следующие вопросы.