Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2017

Украина проведет ракетные стрельбы возле российского Крыма

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 на полигоне в Херсонской области, сообщил в пятницу представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.





«На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1″, — сказал Гуцуляк.



По его словам, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, на которых будут проводится боевые стрельбы.



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Помощь МВФ дорого обойдется Украине

Порошенко рискует потерять финансовую поддержку США

Как передает RNS, Украина согласилась на повышение пенсионного возраста в стране в рамках реформы пенсионной системы страны. Об этом, в частности, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс. По его словам, заседание фонда по Украине состоится в ближайшее время после урегулирования «технических моментов».

В МВФ подчеркнули, что пенсионная реформа необходима стране, чтобы «обеспечивать лучшие пенсии и снижение бюджета Пенсионного фонда, чтобы пенсионная реформа была понятнее, прозрачнее. «Один из способов достижения цели — увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа», – подчеркнул Райс.

Чиновнику возразил вице-премьер Украины Павел Розенко, который сообщил, что пенсионная реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. «Пенсионный возраст на Украине подниматься не будет! Точка», — написал он в Facebook.

Так или иначе, МВФ предстоит принять решение по выделению Украине нового денежного транша, и пенсионная реформа, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников, а также открытие земельного рынка станут ключевыми параметрами при рассмотрении ситуации. Еще в середине января министр социальной политики Украины Андрей Рева предупредил, что Украину ждет шоковая пенсионная реформа.

ВВП Украины упал почти до $90 млрд, и с инфляцией на уровне 12% трудно обеспечить его рост, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Долг к ВВП уже почти 80%. Кредит МВФ, даже если он будет предоставлен, не решит большинства проблем, он даже не покроет текущую задолженность за газ, которая превышает 5,5 млрд долларов. При этом покупать его Украина предпочитает в Европе, с 15% наценкой к российскому предложению. Понятно, что без структурных реформ кредит МВФ не получить, это всегда было требованием этой организации, а подобные реформы всегда болезненны для населения.

Поднятие пенсионного возраста не является хорошей стимулирующей мерой, уверен эксперт. Это сократит, примерно, на 10% социальные расходы из бюджета, но не поможет увеличить доходы. В МВФ и Евросоюзе, похоже, не вполне понимают особенность пенсионных систем стран бывшего СССР. На Украине выходят на пенсию не потому, что могут позволить себе не работать, наоборот, пенсионеры, по-возможности, продолжают работать. Лишив пенсионеров социальной поддержки, государство не стимулирует занятость и рост производства. Напротив, эта мера только сократит доходы потребительского сектора.

При этом пенсионная реформа является не единственным требованием МВФ, напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Помимо прочего фонд требует реализации масштабной программы приватизации, в рамках которой только в прошлом 2016 году планировалось привлечь 657 млн долларов. Не вышло. По итогам года удалось приватизировать госимущества всего на 3 млн долларов, то есть по факту выяснилось, что, несмотря на процессы евроинтеграции и отмечаемые международными финансовыми институтами позитивные изменения в экономике нового члена европейского сообщества, украинские активы по большому счету никому не нужны.

Показательным при этом является пример одесского припортового завода, который изначально оценивался в 500 млн долларов, и о нем говорили как о едва ли не самом ценном активе программы приватизации. Опять же на деле завод покупать никто не хочет, даже несмотря на то, что в результате срыва торгов из-за отсутствия интереса инвесторов, сейчас он продается с дисконтом в половину изначальной цены. Программу приватизации по сути можно считать сорванной. «Не уверен, что МВФ засчитает Клеву попытку, поскольку итоги приватизации являются лакмусовой бумажкой в оценке МВФ инвестиционной привлекательности государства, которому рано или поздно выделяемые в рамках транша средства придется возвращать. И если провальная программа приватизации, навязанная МВФ для Украины не является катастрофой, то пенсионная реформа может стать причиной роста социального недовольства и это Порошенко и его администрация отлично понимают», – говорит Алексей Антонов.

Фонды МВФ в основном формируются за счет финансирования США и странами ЕС, рассказывает эксперт. Очевидно, что протекционистская политика Трампа, направленная на решение проблем внутри страны, приведет либо к сокращению финансирования начатых Обамой внешнеполитических проектов, в том числе украинского, либо к пересмотру приоритетов и полного отказа от финансовой и политической поддержки Порошенко. ЕС пока продолжают проукраинскую риторику, но сейчас надвигаются выборы во Франции и Германии, недовольство населения проводимой сейчас европейской политикой растет и далеко не факт, что существующие сейчас приоритеты будут сохранены.

То есть, объясняет Алексей Антонов, вместе с политической поддержкой Порошенко рискует потерять и финансовую. А если не будет поддержки извне, то единственным гарантом поддержки власти населением будет проводимая им социальная политика. Стоит ли говорить, что с учетом роста политической нестабильности на Украине, повышение пенсионного возраста приведет к резкому снижению поддержки администрации Порошенко и укреплению позиций оппозиции. Сейчас власти пытаются сгладить углы и обещают, что по результатам пенсионной реформы 2017 года выплаты пенсионерам вырастут, хотя и не объясняют, почему. С одной стороны, Порошенко должен реформу все же провести, чтобы получить транш, с другой — если провести реформу, то транш, вполне вероятно, Украина получит уже при другом президенте.

В МВФ также здраво оценивают как перспективу сокращения уровня внешнеполитической и финансовой поддержки украинского проекта, а так же риски роста социального недовольства среди населения. А еще в МВФ, с учетом сдвига сроков принятия решения о выделении транша на март-апрель, очень ждут решения Высокого суда Лондона относительно судьбы долга Украины перед Россией, которое будет озвучено, как ожидается, аккурат на Пасху. С учетом крайне высокой степени вероятности признания правоты России, а также возможности объявления Украиной дефолта по суверенному долгу, предоставлять транш до этого момента просто нет никакого смысла, заключает аналитик.

«Expert Online»

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Траурное шествие: Донецк прощается с Гиви — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ФОТО, ВИДЕО)

Траурное шествие в память о Герое ДНР Михаиле Толстых (Гиви), погибшем в теракте 8 февраля, проходит в эти минуты по центральным улицам Донецка. Гроб с телом комбата «Сомали» установлен на пушечном лафете, за ним по улицам идут тысячи жителей Донбасса. Точно также Донецк провожал в октябре 2016 года убитого украинскими диверсантами Арсена Павлова (Моторолу). Читайте также: Прощальное шествие в память о Герое ДНР Мотороле. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ФОТО, ВИДЕО) Ранее в донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Михаилом Толстых. Гиви похоронят на кладбище «Донецкое море» рядом с Моторолой.

Фото: Александр Коц

Фото: Александр Коц



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С Гиви простились уже более 6 тысяч человек

По последним данным, уже свыше шести тысяч человек простились с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви). Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР. Траурная церемония ещё продолжается, а люди всё так же стоят в очереди, чтобы проститься с героем республики.





Комбата «Сомали» похоронят на кладбище «Донецкое море», рядом с Арсеном Павловым, известным как Моторола.



Напомним, Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви, был убит 8 февраля утром в рабочем кабинете на территории базы «Сомали» в Донецке.



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В украинских школах будут праздновать Волынскую резню. Ольга Талова

10 февраля 1943 года началась Волынская резня. Началась с уничтожения украинскими националистами деревни Паросля. Бандеровцы во главе с Григорием Перигийняком по кличке Башка зашли в Парослю под видом советских партизан, попросив у сельчан еды. Наевшись и напившись, украинцы начали насиловать польских девушек. А затем убивать.

Свидетельства, собранные польскими историками, ужасают. Например, украинские боевики отрубили двум подросткам ноги и руки, разрезали животы и засыпали раны солью, оставив полуживых умирать в поле. Годовалого ребёнка штыком прибили к доскам стола, засунув в ротик огрызок квашеного огурца… Девушкам перед смертью отрезали груди, уши, мужчинам отрезали половые органы. Фотографии страшных убийств УПА на Волыни можно найти в интернете только под знаком «18+» и пометкой «Слабонервным не смотреть!».

Бандеровца Перигийняку ликвидировали сами немцы спустя две недели после зверств в Паросле, когда сотня УПА попыталась атаковать немецкий гарнизон в Высоцке. Сегодня в этом селе под Ровно Башке установлен памятный знак как «отважному сотенному», а на малой родине — Старом Угринове в Ивано-Франковской области — его именем названа улица. Памятников же жертвам бандеровцев на территории Украины вы не найдёте.

Более того: с этого года в украинских школах будут отмечать годовщину создания УПА — учинившей геноцид поляков на Волыни. В 2015 году правительство утвердило «Концепцию национально-патриотического воспитания детей и молодежи», в соответствии с этим документом школьники будут чтить память «хероев», уничтоживших более 300.000 поляков. Кровь, насилие, убийства по этническому и религиозному признаку в Украине возводятся в культ и объявлены примером для подражания молодежи.

Об этом сообщил глава Ученого Совета Киево-Могилянской Академии (НаУКМА) и Руководитель центра качества образования Сергей Квит — в прошлом министр образования Украины и сотник националистической организации «Тризуб имени Степана Бандеры».

«Наши школы в этом году также будут обращать внимание на празднование годовщины УПА, потому что в основу этого документа была положена идея национально-патриотического и гражданского воспитания. То есть национально-патриотическое воспитание является частью гражданского воспитания. Это означает, что эта дата украинской истории адресуется всем гражданам Украины», — отметил Сергей Квит.

Сегодня польские политики открыто говорят официальному Киеву, что продолжение навязывание стране культа УПА и ОУН несовместимо с европейскими перспективами. Однако, Киев «ложил» на рекомендации поляков: пещерный национализм возведен там в ранг государственной политики. Что же касается перспектив «слияния» с ЕС, то в него не верят даже самые упоротые майданные скакуны…

Ольга Талова, КСУ

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В столице ДНР прощаются с «Гиви»

Жители Донецка и гости города прощаются с Героем ДНР, комбатом «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви), который погиб 8 февраля в результате теракта.

Церемония прощания с полковником ВС ДНР Михаилом Толстых началась несколько минут назад, при этом люди перед зданием Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко («Донбасс Оперы») начали собираться задолго до 10:00. Граждане ДНР хотят в последний раз поблагодарить легендарного комбата за то, что он до последнего дня стоял на защите рубежей Республики.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта в Донбассе. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил ДНР. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях.

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Глава МИД Украины о военном положении в стране: Это может случится очень-очень быстро

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в стране введут «очень-очень быстро», если ситуация в Донбассе ухудшится.

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», — цитирует Климкина RT.

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Сэмэн похоже что-то знает… Сергей Александровский

Заявление Семенченко о том, что со стороны СБУ в ближайшее время планируется проведение масштабной провокации, которая приведет к техногенной катастрофе, меня не очень-то удивило. В свете того, что позавчера подтвердилась информация о минировании украинскими террористами Авдеевского коксохима. Семен правда за него ничего не говорит, говорит за ТЭС в г. Счастье (временно оккупированная территория ЛНР), о том что СБУ и провластные радикалы могут подорвать её.

Возможно Семенченко врёт. Ведь в последнее время о нем все позабыли, он выпал из медийной среды, и в самый раз о себе заявить. И хорошо если так. Потому как, есть у меня предположение (именно предположение), что после авдеевского обострения Киеву поступил ультиматум – вывести все без исключения украинские войска и группировки за пределы бывшей Донецкой и Луганской области. За пределы ДНР и ЛНР в админграницах. Если это озвучено Трампом ( а требовать это может в равной мере теперь как Москва так и Вашингтон с Берлином), Порошенко ничего не остается как подчиниться. Весь этот цирк с блокадой в таком случае нужен для полной дискредитации «атошников», и либо их ликвидации на месте, либо же очень долгим срокам. Часть утилизируется в котле близ Мариуполя. Она туда уже доставлена несколько дней назад, место для массовой утилизации «киборгов» удобное, агломерация там не плотная, а поселки и так почти полностью раздолбаны за время войны. Но при уходе из ДНР Киев может громко «хлопнуть дверью» подрывами АКХЗ и ТЭС в Счастье, обеспечив по техногенной катастрофе на каждую республику. У нас, правда, есть еще фенольный завод в Новгородском, и там вокруг него тоже странные телодвижения были замечены еще осенью.

Сомневаться в возможности такого поступка со стороны украины, увы, не приходится. За три года мы тут в этом убедились. Потому, жители временно оккупированной территории, проявляйте максимальную осторожность вблизи стремных объектов, если что видите странное – просьба сообщать на почту мне или по номерам телефонов горячей линии Министерства Обороны ДНР, но имейте в виду, что оккупанты телефоны ваши могут «слышать», постарайтесь по телефону ничего серьёзного не передавать для вашей же безопасности и берегите себя.

Сергей Александровский

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Лавров: ОБСЕ подтвердила ответственность Киева за обострение в Донбассе

фото:rusdozor.ru

Радикальные и националистические силы в Киеве ответственны за новую эскалацию в Донбассе, завил глава МИД России Сергей Лавров, приводя данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам Лаврова, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков гибнет мирное население, разрушаются объекты инфраструктуры, люди в морозы остаются без горячей воды, света и тепла, пишут «Известия».

«В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – сказал Лавров.

Он отметил, что налицо грубейшее нарушение Киевом минских соглашений, которые он выполнять и не собирался, пытаясь, напротив, добиться решения военным путем. Лавров обратил внимание на то, что прекрасно известно, чем заканчивались такие авантюры для Киева в 2014-2015 годах.

В связи с этим всем, сказал Лавров, возникает вопрос о том, а как украинские власти хотят достичь мира в своей стране, если они ведут уничтожение людей, которых считают согражданами. По словам Лаврова, если у Киева все же есть задача достичь мира, то он должен немедленно прекратить огонь и начать выполнение минских соглашений, в том числе – политических аспектов соглашения.

Лавров особо отметил, что у минских соглашений нет альтернативы, так как Россия и зарубежные партнеры едины в необходимости диалога между сторонами конфликта. При этом, по его словам, а данный момент «мяч на стороне Киева». В то же время, сказал Лавров, никто кроме самого Киева не способен выполнить его же собственные обязательства.

Среди необходимых мер Лавров назвал принятие закона об особом статусе Донбасса, проведении там выборов и провести конституционную реформу в стране. Эти меры, по словам главы МИД России, являются необходимым условием для установления мира на Украине.

По заявлению командования ДНР и военных источников, которые привели точные данные о дислокации и стягивании к линии соприкосновения украинских сил в Донбассе, украинские силовики готовят новое наступление.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обострение в Донбассе связано с желанием Киева вновь привлечь внимание к кризису и потребовать дополнительной поддержки и финансирования от Запада.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Захарченко: За Мишку отомстим

Украинские силовики, убив командира батальона ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), «вынуждают» ДНР мстить, заявил глава республики Александр Захарченко.

«Это срыв минских соглашений в первую очередь. Во-вторых, их наступление будет абсолютно непродуманно, поэтому будем готовиться, а за Мишку отмстим», – пообещал Захарченко, передает РИА «Новости».

В день убийства Толстых Захарченко назвал Украину «террористическим государством». «Всех нас вы не перестреляете, – говорил он. – Мы будем приходить к вам мертвые и все равно мы вас будем убивать».

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Украина: националисты ущемляют права русскоязычных





Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.



Так называемый флешмоб националистов, в котором «свидомые» преследуют русскоязычных граждан Украины, добрался и до Херсона.



Якобы «патриоты», которые и сами то не совсем владеют украинским языком, пытаются навязать свое мнение другим гражданам.



Жертвы укроСМИ устанавливают свои порядки в русскоязычном Херсоне.

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