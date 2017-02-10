Это капитализм, детки (о компрачикосах – истязателях детей)

Иногда злой человеческий гений создает такое, о чем невозможно говорить без содрогания. К таким деяниям относится ремесло компрачикосов. Когда-то давно по Европе бродило это странное племя, включающее в себя людей разных национальностей. Объединял этих людей их жуткий промысел — покупка людей. Но самое страшное начиналось уже после того, как эти торговцы приобретали свой товар…

Охотники за детьми

«Кому в наши дни известно слово "компрачикосы"? Кому понятен его смысл?» — французский писатель Виктор Гюго написал эту фразу в XIX веке. А в XXI веке это слово известно, пожалуй, только любителям книг самого Гюго, описавшего страшные дела этой шайки, наводившей страх на всю Европу…

Судьба Гуинплена, героя знаменитого романа Гюго «Человек, который смеется», поражает и ужасает вот уже ни одно поколение читателей. С содроганием они знакомятся с жизнью этого человека. Маленьким мальчиком он попал в руки компрачикосов, которые изуродовали его — разрезали рот таким образом, что с него никогда не сходила страшная улыбка. Но самое жуткое в этом трагическом сюжете то, что и в действительности происходили не менее, а порой и более трагичные истории.

Так кто же они — компрачикосы? В переводе с испанского языка это слово буквально значит «Покупатель детей». Продавцов этого живого товара находилось достаточно: «начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада». Покупка производилась с определенной и отвратительной целью.

Вот как об этом написал Гюго: «Компрачикосы представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг. Компрачикосы вели торговлю детьми. Они покупали и продавали детей. Но не по хищали их. Кража детей — это уже другой промысел. Что же они делали с этими детьми? Они делали из них уродов. Для чего же? Для забавы».

Фабрика монстров

Писатель подробно обрисовывал методы, с помощью которых из нормальных человеческих существ получались невообразимые монстры, созданные на потеху публики: «Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам.

Это была целая наука. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где бог достиг совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и охватывала многие разновидности.

Компрачикосы подвергали обработке детей так, как китайцы обрабатывают дерево. У них, как мы уже говорили, были свои секретные способы. У них были свои особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься.

Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка. У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов.

Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере, в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем — что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни — он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом.

На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным средством, устраняющим всякую боль». Дети, подвергнутые этой операции, становились редкостным товаром. Их покупали для развлечения и монархов, и простолюдинов. Одни из них жили во дворцах, скрашивая жизнь пресыщенных царственных особ, а другие передвигались из города в город, развлекая шумные толпы зрителей на больших площадях…

В погоне за модой

Компрачикосы покупали детей в раннем возрасте, в два-три года, когда человека еще можно было «перекроить» по зверскому замыслу. Надо сказать, что они отнюдь не были первооткрывателями в этой страшной пластической хирургии, призванной не улучшать человека, а уродовать его.

Виктор Гюго рассказывал в своей книге о жутком китайском искусстве «отливки живого человека». «Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно.



Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и что урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму. Это очень удобно: можно заказать себе карлика какой угодно формы».

В древнем Китае детей уродовали не только ради забавы, но и для того, чтобы угодить своим правителям. Иногда дети императоров рождались с тем или иным физическим недостатком. И подобострастные придворные сознательно «перекраивали» своих вполне нормальных детей по образу и подобию несчастного отпрыска правителя. Если у императорского младенца были скрючены руки или ноги, то придворные навешивали на своих малышей колодки, делающие здоровые конечности больными.

Изогнутые позвоночники, деформированные черепа, вырванные зубы, бельма на глазу — все эти уродства добровольно создавали своим детям чересчур угодливые родители… Можно сказать, что эти люди также торговали уродством своих детей — в обмен на благосклонность правителя и сладкий кусок с его стола…

Человек-паук

Самое страшное в истории с уродствами детей это то, что и в наши дни существуют подобные «компрачикосы», наживающиеся на созданных специально уродствах детей. Причем извергами по отношению к своим детям являются собственные родители. Многих туристов из цивилизованных стран, посещающих Индию, шокирует зрелище, увиденное ими на оживленных улицах.

Среди попрошаек-нищих, тянущихся за монеткой, иногда встречаются очень странные существа, которые не додумалась создать природа, но соорудил человек. Эти жуткие существа, которые могут только ползать или ходить на четвереньках, были сознательно изуродованы в младенчестве родителями-нищими — с тем, чтобы потом заработать на них— таким уродцам подают денег гораздо больше и чаще…

С нечеловеческим страданиям в глазах на вас могут посмотреть снизу человек-паук, человек-змея, человек-собака… Когда-то в младенчестве их подвергли изуверским операциям — отрезали руки или ноги, или ампутировали пальцы, или изогнули позвоночник, или откромсали куски кожи и мышц…

В результате они превратились в уродливых существ, подползающих к вам на своих культях или животе — в надежде получить деньги за свою безобразность…

Естественно, что различные организации по защите прав детей бьют тревогу по поводу такого страшного насилия. В различных клиниках пытаются привести подобных детей в нормальное состояние. Но их психика уже подорвана в самом начале жизни, и вернуть детей-уродцев в нормальное человеческое мироощущение уже практически невозможно. А между тем, на улицах индийских городов постоянно появляются все новые существа — полулюди-полузвери…



Наталья Трубиновская

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Источник: ss69100.livejournal.com