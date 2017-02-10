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Дешифровка египетских иероглифов

21:45. 10 февраля 2017 Просмотров - 269 Нет комментариев Опубликовал:
Существовало более 5000 тыс. древнеегипетских иероглифов. Только около 700-800 использовалось в написании. Пропорции использования примерно такие же, как и в китайской письменности. Но что мы знаем про эту древнюю систему письма?



Начну я с официальной части исторического толкования этого процесса и что современная история вообще знает про дешифровку древнеегипетских иероглифов.

Проникновению в историю Древнего Египта долгое время препятствовал барьер египетской письменности. Ученые с давних пор пытались прочесть египетские иероглифы. В их распоряжении имелось даже древнее пособие «Иероглифика», написанное во II в. н. э. уроженцем Верхнего Египта Гораполлоном, а со времен Геродота было известно, что египтяне пользовались тремя видами письма: иероглифическим, иератическим и демотическим. Однако все попытки с помощью трудов древних авторов одолеть «египетскую грамоту» оставались тщетными.



В исследовании этой письменности и в дешифровке иероглифов самых выдающихся результатов достиг Жан Франсуа Шампольон (1790–1832)
Розеттский камень стал ключом для разгадки египетского иероглифического и демотического письма.



Розеттский камень — плита из гранодиорита, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта (теперь Рашид), недалеко от Александрии, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе двумя на древнеегипетском языке — начертанными древнеегипетскими иероглифами и египетским демотическим письмом, которое представляет собой сокращённую скоропись эпохи позднего Египта, и одной на древнегреческом языке. Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трёх текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов.

Текст камня представляет собой благодарственную надпись, которую в 196 году до н. э. египетские жрецы адресовали Птолемею V Епифану, очередному монарху из династии Птолемеев. Начало текста: «Новому царю, получившему царство от отца»… В эллинистический период многие подобные документы в пределах греческой ойкумены распространялись в виде би- или трилингвистических текстов, что и сослужило впоследствии добрую службу лингвистам.
Камень был обнаружен 15 июля 1799 года капитаном французских войск в Египте Пьером-Франсуа Бушаром при сооружении форта Сен-Жюльен близ Розетты на западном рукаве дельты Нила во время похода армии Наполеона в Египет.




Кликабельно

Главным препятствием в дешифровке было отсутствие понимания системы египетской письменности в целом, поэтому все частные успехи не давали никакого «стратегического» результата. К примеру, англичанин Томас Юнг (1773–1829) сумел установить звуковое значение пяти иероглифических знаков Розеттского камня, но это ни на йоту не приблизило науку к расшифровке египетской письменности. Эту неразрешимую, как тогда казалось, задачу смог разрешить только Шампольон.

Прежде всего Шампольон исследовал и полностью отверг «Иероглифику» Гораполлона и все попытки расшифровки, основанные на его концепции. Гораполлон утверждал, что египетские иероглифы — это не звуковые, а только смысловые знаки, знаки-символы. Но Шампольон еще до открытия Юнга пришел к выводу, что среди иероглифов были знаки, передающие звуки. Уже в 1810 году он высказал мнение, что такими фонетическими знаками египтяне могли писать чужеземные имена. А в 1813 году Шампольон предположил, что для передачи суффиксов и префиксов египетского языка также использовались алфавитные знаки.

Он исследует на Розеттском камне царское имя «Птолемей» и выделяет в нем 7 иероглифов-букв. Изучая копию иероглифической надписи на обелиске, происходящем из храма Исиды на острове Филэ, он прочитывает имя царицы Клеопатры. В результате Шампольон определил звуковое значение еще пяти иероглифов, а после прочтения имен других греко-македонских и римских правителей Египта увеличил иероглифический алфавит до девятнадцати знаков.
Он установил в ходе своего исследования и сделал заключение, что у египтян была полуалфавитная система письма, так как они, подобно некоторым другим народам Востока, не употребляли на письме гласных. А в 1824 году Шампольон опубликовал свою главную работу — «Очерк иероглифической системы древних египтян». Она стала краеугольным камнем современной египтологии.
Источник

Посмотрите на эти иероглифы и их фонемы:


Вам не кажется странным, что некие образы выдают за фонемы? Это даже не слоговое письмо! Зачем так сложно изображать звуки? Можно изобразить простой символ и сопоставить ему звук, как это прослеживается у других народов и культур. Но в древнеегипетских иероглифах именно картинки, образы.

Перевод, дешифровку, а по моему мнению глубокое заблуждение или даже бред египтологов можете посмотреть здесь
И от этого ни шагу в сторону египтологам сделать нельзя! Ведь все это основано на авторитете самого Шампольона!






Вглядитесь в это. Это целый смысловой ряд, образное письмо. Можно, наверное, даже сказать – это универсальный язык, который сможет понять любой носитель разума. Тогда вывод – разумны ли мы, что до сих пор не можем это прочитать? Это мое мнение. И это сомнение в методе, где все основано на фонетических сопоставлениях образности иероглифов времен начала 19в. у меняя появилось давно. Лишь сейчас решил его выразить в этой статье.


Вполне возможно, что здесь показано вообще что-то техническое


Наверное только ленивый не слышал про эти технические иероглифы под потолком в одном из египетских храмов




Здесь есть символы, внешне похожие на летательные аппараты, причем не один их вид, наверное.




В меня, наверное, опять в очередной раз полетят камни, что я несу чушь и все давно уже переведено. А может быть, дешифровщики натягивали сову на глобус, отрабатывали свой хлеб?
Не хочу полностью склонить всех в сторону абсолютного подлога и заблуждений, основанных на работах Шампольона. Но стоит задуматься – все ли в очередной раз так, как нам говорят египтологи. Ведь Наполеон не просто так ходил в Египет и не исключено, что Розеттский камень – простая подделка. Тем более качество и размер надписей на нем не соответствует размерам иероглифов ранних царств Древнего Египта.

Как дополнение:


Дешифровка Фесткого диска. Тоже фонетический перевод. Хотя на нем все те же символы, картинки, образы





В дешифровке иероглифов майя – такая же ситуация:




А в реальности понять эти образы майя еще сложнее чем древнеегипетские


Фонетика иероглифов ацтеков


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: Египет, заблуждения, искажение истории, история, наука
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