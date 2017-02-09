Видео-лекции о развитии сознания

Причиной людских бед является разобщенность людей. Необходимо использовать научный подход для проектирования общества на всех его уровнях. Это значит, что нужно формулировать проблемы и решать их используя логику и опору на факты, а не имитировать решения, опираясь на мнения, традиции и предубеждения.



Следует признать, что уровень психического развития подавляющего большинства людей соответствует приблизительно подростковому возрасту и характеризуется эгоистичностью, жаждой личной выгоды и удовольствий, недальновидностью и безответственностью, отсутствием системного взгляда (охватывающего жизнь всех людей), слабой способностью мыслить логически и понимать других при высоком уровне чувства собственной правоты.



Цель психологии в том, чтобы обеспечить эффективное развитие человека и общества, а именно развитие главных психических функций: логики, внимания, воли, рефлексии, понимания, смыслопорождения, восприятия, двигательных функций.



Именно развитие человека может позволить работать с проблемами-причинами, а не с проблемами-следствиями (симптомами настоящих проблем-причин).



Вадим Лёвкин – психолог, кандидат философских наук (с 2000г.), доцент (с 2006г.), практикующий организационный психолог (с 1995г.), соучредитель Ассоциации организационных психологов Тюменской области (с 2010г.), коуч консалтинговой фирмы «Оптимизация» – ПЭК», официальный оппонент на защите диссертаций, научный рецензент, разработчик специального научного и психологического программного обеспечения, индивидуальный консультант и тренер групп, член Ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области (с 2015г.).





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