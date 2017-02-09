В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ХАТЫБОВА!
В этот день
Александру Михайловичу Хатыбову исполнилось бы 72 года...
В этом месяце три даты слились воедино. Это день рождения Русского учёного Н. В. Левашова (56 лет), который мы отмечали 08 февраля вместе с Днём Российской науки (Был учреждён указом Президента России 7 июня 1999 года). И конечно же 09 февраля – день рождения А. М. Хатыбова (72 год) – Русского учёного, значимость трудов которого, сегодня ещё мало кто представляет, впрочем, как и трудов Н. Левашова. Эти Человеки, вопреки всему, дали (оставили) нам Знания и технологии, которые от нас были сокрыты не одну сотню лет. Вот что, на пример написал А. Македонский Аристотелю, по поводу опубликования им тайных знаний, которыми он, Аристотель владел: «Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах». К чему я это привёл? К тому, что эти два Выдающихся Русских Учёных сделали для людей то, что сделал, в своё время Аристотель, не посмотрев ни на какие препоны и в гораздо больших объёмах. В прошлом году, в преддверии дня рождения Н. Левашова, я опубликовал первую главу нашей с ним книги и получил благодарность от читателей. В преддверии дня рождения, я предлагаю Вам прочитать главу об А.М. Хатыбове. Судить ВАМ.
ЭТОТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ХАТЫБОВ
Все, чему мы учились- оказалось игрой
в кубики и лошадиной грамотой.
Я не мог не написать об этом удивительном Человеке. К сожалению, не имел чести быть с ним знаком. Когда я узнал о нём и прочитал его труды, его уже НЕ БЫЛО. Я напишу только то, что мне удалось найти на просторах интернета, узнать из бесед с Б. Маковым (директором НИИ ЦУС), который был его ближайшим соратником и другом до самой кончины, а также расскажу о том, что до сих пор было непублично. Большая часть его трудов была посвящена проведению расчётной работы по многим фундаментальным научным направлениям БУДУЩЕГО. Ему удалось не только провести все необходимые расчёты, но и воплотить их в жизнь. Чего стоит только его иная НОВАЯ уникальная МАТЕМАТИКА, позволившая ему практически воплотить её для процессов воссоздания будущего природного естества нашей планеты Земля. Эта часть сложнейшей работы заняла последние 20 лет его жизни. Трудно, да и невозможно представить её истинное значение, поскольку всеми это воспринимается как обыденное явление. Но смог ли кто-либо ещё исполнить такое? Говоря о его деятельности, Б. Маков особо подчеркнул, что он был один такой на нашей планете, и этот факт практически не может быть осмыслен людьми в наше время. Это осознают потом, наши ближайшие или далёкие потомки.
О гениальности этого Человека ещё предстоит узнать всем тем, кто начал свой путь с развития и познания НОВОЙ НАУКИ, науки БУДУЩЕГО, науки СОЗИДАНИЯ, а НЕ РАЗРУШЕНИЯ
«Установлено необычное для науки явление: если НОВАЯ научная работа действительно раскрывает (хотя бы на мгновение) ТАЙНЫ ПРИРОДЫ, автор подвергается ШЕЛЬМОВАНИЮ (сожжению). Но если работа является откровенной ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ, то за этим следуют почести, Нобелевские и прочие премии, звания и т.д.» (А. Хатыбов).
Работы этого гениального Человека первоначально вызывают лёгкий шок, хотя сегодня достаточно известно о несостоятельности многих научных данных, которые не вписывались в аспекты РЕАЛЬНОЙ действительности. У большинства учёных и людей, далёких от науки, его открытия и труды «детонируют» (вызывают) и более сильные эмоции.
Отсутствие в интернете информации об А.М. Хатыбове и наличие только НЕБОЛЬШОГО количества разрозненных статей, говорит о многом. Это привело к тому, что многие люди лишены сегодня возможности правильно воспринимать большинство работ автора. Нужна некая опорная точка или платформа в познании, от которой можно было бы оттолкнуться, для того, чтобы то, что изложено А. Хатыбовым, выстроилось в адекватное понимание того, о чём он повествует. За последние несколько лет я убедился, что такой платформой являются труды Н. Левашова. Те, кто приняли его труды и разобрались в них, совершенно спокойно начинали понимать написанное Александром Хатыбовым. Но при этом должно было быть ЖЕЛАНИЕ двигаться в этом направлении. Те, у кого после чтения Н. Левашова не возникало такого желания, становились яростными противниками его трудов.
Когда я узнал, что А. Хатыбов «встречался» с Н. Левашовым, который специально прилетал из Америки в Россию на эту встречу, и узнал о тех вопросах, которые они обсуждали, я понял, что абсолютно прав в своих размышлениях. Не могли два Человека такого уровня ПОЗНАНИЯ «существовать» раздельно. Сегодня могу ещё раз сказать, что многие расчёты А. Хатыбова нашли своё реальное воплощение при создании Программ «СветЛ» и не только Программ.
Мнение дилетанта от науки...
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-7-o-sozdatele-bannogo-dela
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Это Люди! -Это НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ!
На много десятков лет обогнавшие своё ползающее поколение!!
Гордость и восхищение переполняют за весь их труд,который они сделали и за то -КАКИМИ ЗНАНИЯМИ ОНИ ВООРУЖИЛИ ИМЕННО НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ (а не американского или там австралийского и так далее)
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НИЗКИЙ ИМ ПОКЛОН