В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ХАТЫБОВА!

В этот день

Александру Михайловичу Хатыбову исполнилось бы 72 года...

В этом месяце три даты слились воедино. Это день рождения Русского учёного Н. В. Левашова (56 лет), который мы отмечали 08 февраля вместе с Днём Российской науки (Был учреждён указом Президента России 7 июня 1999 года). И конечно же 09 февраля – день рождения А. М. Хатыбова (72 год) – Русского учёного, значимость трудов которого, сегодня ещё мало кто представляет, впрочем, как и трудов Н. Левашова. Эти Человеки, вопреки всему, дали (оставили) нам Знания и технологии, которые от нас были сокрыты не одну сотню лет. Вот что, на пример написал А. Македонский Аристотелю, по поводу опубликования им тайных знаний, которыми он, Аристотель владел: «Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах» . К чему я это привёл? К тому, что эти два Выдающихся Русских Учёных сделали для людей то, что сделал, в своё время Аристотель, не посмотрев ни на какие препоны и в гораздо больших объёмах. В прошлом году, в преддверии дня рождения Н. Левашова, я опубликовал первую главу нашей с ним книги и получил благодарность от читателей. В преддверии дня рождения, я предлагаю Вам прочитать главу об А.М. Хатыбове. Судить ВАМ.

ЭТОТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ХАТЫБОВ



Все, чему мы учились- оказалось игрой

в кубики и лошадиной грамотой.



Я не мог не написать об этом удивительном Человеке. К сожалению, не имел чести быть с ним знаком. Когда я узнал о нём и прочитал его труды, его уже НЕ БЫЛО . Я напишу только то, что мне удалось найти на просторах интернета, узнать из бесед с Б. Маковым (директором НИИ ЦУС), который был его ближайшим соратником и другом до самой кончины, а также расскажу о том, что до сих пор было непублично. Большая часть его трудов была посвящена проведению расчётной работы по многим фундаментальным научным направлениям БУДУЩЕГО. Ему удалось не только провести все необходимые расчёты, но и воплотить их в жизнь. Чего стоит только его иная НОВАЯ уникальная МАТЕМАТИКА , позволившая ему практически воплотить её для процессов воссоздания будущего природного естества нашей планеты Земля . Эта часть сложнейшей работы заняла последние 20 лет его жизни. Трудно, да и невозможно представить её истинное значение, поскольку всеми это воспринимается как обыденное явление. Но смог ли кто-либо ещё исполнить такое? Говоря о его деятельности, Б. Маков особо подчеркнул, что он был один такой на нашей планете, и этот факт практически не может быть осмыслен людьми в наше время. Это осознают потом, наши ближайшие или далёкие потомки.

О гениальности этого Человека ещё предстоит узнать всем тем, кто начал свой путь с развития и познания НОВОЙ НАУКИ , науки БУДУЩЕГО , науки СОЗИДАНИЯ , а НЕ РАЗРУШЕНИЯ

«Установлено необычное для науки явление: если НОВАЯ научная работа действительно раскрывает (хотя бы на мгновение) ТАЙНЫ ПРИРОДЫ , автор подвергается ШЕЛЬМОВАНИЮ (сожжению). Но если работа является откровенной ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ , то за этим следуют почести, Нобелевские и прочие премии, звания и т.д.» ( А. Хатыбов ).

Работы этого гениального Человека первоначально вызывают лёгкий шок, хотя сегодня достаточно известно о несостоятельности многих научных данных, которые не вписывались в аспекты РЕАЛЬНОЙ действительности. У большинства учёных и людей, далёких от науки, его открытия и труды «детонируют» (вызывают) и более сильные эмоции.

Отсутствие в интернете информации об А.М. Хатыбове и наличие только НЕБОЛЬШОГО количества разрозненных статей, говорит о многом. Это привело к тому, что многие люди лишены сегодня возможности правильно воспринимать большинство работ автора. Нужна некая опорная точка или платформа в познании, от которой можно было бы оттолкнуться, для того, чтобы то, что изложено А . Хатыбовым, выстроилось в адекватное понимание того, о чём он повествует. За последние несколько лет я убедился, что такой платформой являются труды Н. Левашова . Те, кто приняли его труды и разобрались в них, совершенно спокойно начинали понимать написанное Александром Хатыбовым. Но при этом должно было быть ЖЕЛАНИЕ двигаться в этом направлении. Те, у кого после чтения Н. Левашова не возникало такого желания, становились яростными противниками его трудов.

Когда я узнал, что А. Хатыбов «встречался» с Н. Левашовым, который специально прилетал из Америки в Россию на эту встречу, и узнал о тех вопросах, которые они обсуждали, я понял, что абсолютно прав в своих размышлениях. Не могли два Человека такого уровня ПОЗНАНИЯ «существовать» раздельно. Сегодня могу ещё раз сказать, что многие расчёты А. Хатыбова нашли своё реальное воплощение при создании Программ «СветЛ » и не только Программ.