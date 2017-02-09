Устоит Трамп на своём посту или нет?

Анатолий Александрович, мы следим за Трампом, за тем что происходит в США в роли не просто болельщиков, а в роли людей для которых, как мне представляется, многое зависит от того, как развернётся там ситуация. И до сих пор остаётся вопрос, устоит Трамп в своей схватке с глобалистами или нет? Сегодня пришло известие, что Сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором, а это заодно и глава Министерства юстиции, и куратор ФБР. То есть это фигура важная. Но утверждён он небольшим большинством 52 проголосовали за него 47 против. Это что, свидетельство раскола в американском истеблишменте? И вот мой вопрос, устоит Трамп или уже устоял или всё очень проблемно?

Прежде всего замечу, что в данный момент в Сенате из 100 человек: 52 республиканцы, остальные демократы. Таким образом получается, что просто на основании партийной дисциплины республиканская партия поддержала кандидатуру генерального поверенного в делах, именно так эта должность называется у них самих. Но через почти два года в ноябре восемнадцатого состоятся новые парламентские выборы в Соединённых Государствах Америки и соответственно новые сенаторы скорей всего будут в большей степени поддерживать Трампа, если до того времени ему удастся действовать успешно. Пока же Трамп может быть уверен по сути только в одном, что ему не будет объявлен импичмент, поскольку последний этап этого своеобразного формата судебного процесса, рассмотрение дела в Сенате, как в суде присяжных. И понятно, что нынешний состав Сената повинуясь всё той же партийной дисциплине его не осудит.

Но это формальная сторона дела. А содержательная сторона то, что Трампа значительно легче было не допустить до Белого дома каким-то образом. Ну, самый простой способ, как показали события более чем полувековой давности — винтовка с оптическим прицелом. Если Трампа не удалось не допустить до занятия президентского поста, то это скорей всего не потому что не нашлось, в самой стреляющей стране мира, ни единого снайпера. Это означает, что значительная часть влиятельных деятелей страны пришла к тому же выводу что и Трамп. А именно, что необходимо радикально менять всю глобальную экономическую систему…

Источник — http://dentv.ru/content/view/anatolij-vasserman-reshaemyi-li-problemyi-trampa-i-problemyi-rossii-s-trampom/

Источник: vassermans.ru