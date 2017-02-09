Талантливый дачник

Удивительный огород Игоря Лядова

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.





Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода – неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки – решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 – 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка – это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги

Удобен полив.

Нет застоя воды

Не требует окучивания,

Не требует прополки – если грядку замульчировать

Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.

Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная

На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

Урожайность повышается на 100% и выше.

Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней

Красива и удобна в работе.

Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.





Источник: nashaplaneta.su