Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2017
- 10:10 Бойцы ДНР жалуются на трудную ситуации в Авдеевкой промзоне.
- 09:21 Украинская армия ночью обстреляла Ясиноватую в ДНР.
- 09:13 ВСУ за сутки выпустили более 100 мин и снарядов по ЛНР.
- 08:49 Как мог быть убит комбат «Сомали»: ряд неудобных вопросов.
- 08:00 ДНР нужно срочно перестраивать систему внутренней безопасности.
- 05:00 В Днепре остаются неопознанными 128 бойцов из АТО.
- 05:00 Беда украинской армии: кем был Гиви (ВИДЕО).
- Вчера 23:36 Пригород Луганска под обстрелом ВСУ. Ночь 08.02.2017.
- Вчера 21:55 ДНР, Саханка: из-за обстрелов ВСУ, дети не могут ходить в школу.
Бойцы ДНР жалуются на трудную ситуации в Авдеевкой промзоне
Промзона Авдеевки остаётся самой горячей точкой Донбасса. Особенно напряжённая ситуация складывается там, где между позициями ВСУ и армии ДНР всего по 50–100 метров. Бойцы ДНР надеялись на активизацию переговорного процесса с приходом к власти в США Дональда Трампа, однако пока их надежды не оправдываются, пишет Лайф.
«О каком-то отводе (вооружений) речи нет, сюда летели не только 120, но и покрупнее калибры. Мы огонь открываем только по разрешению и только если они подходят вплотную – от 100 до 50 метров», — рассказывает командир роты 11 полка армии ДНР с позывным «Шаман».
По его словам, отходить приказа нет, и ополченцы заявляют, что будут стоять на позициях, пока это возможно.
«Ждали, что уйдёт Обама, придёт Трамп, и что-то изменится в лучшую сторону, но сейчас мы этого не чувствуем. Думали, что нам станет полегче, пойдёт переговорный процесс. Может, там в верхах что-то Трамп с Порошенко думают, но нам стало даже труднее», — отмечает командир роты.
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Украинская армия ночью обстреляла Ясиноватую в ДНР
Вооруженные силы Украины прошедшей ночью обстреляли окраины города Ясиноватая и населенного пункта на юге ДНР.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства ДНР.
«Противник ночью обстреливал окрестности Ясиноватой из минометов, также были зафиксированы обстрелы на юге в районе населенного пункта Саханка», — говорится в сообщении.
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ВСУ за сутки выпустили более 100 мин и снарядов по ЛНР
За сутки украинские каратели 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив, миномёты калибром 120-мм, 82-мм, БМП-1, АГС, ГП-25 ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.
Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п Желобок, Калиновка, Молодежный, Калиново, Желтое.
Всего было выпущено около 39 мин и более 50 выстрелов из АГС.
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Как мог быть убит комбат «Сомали»: ряд неудобных вопросов
В среду, 8 февраля, в 6:12 утра в своем кабинете в здании штаба батальона «Сомали» в пригороде Донецка Макеевке в результате террористического акта погиб 36-летний Михаил Толстых, известный по позывному Гиви. В ДНР объявлен трехдневный траур. В республике официально заявили о причастности к теракту украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). «Лента.ру» разбиралась в обстоятельствах гибели легендарного комбата.
Прилет «Шмеля»
Уже понятно, что был произведен одиночный выстрел из РПО (реактивного пехотного огнемета) «Шмель», известного со времен боевых действий в Афганистане как «шайтан-труба», термобарическим боеприпасом с расстояния не более 200 метров. И дело даже не в том, что с большего расстояния даже с диоптрическим прицелом в такую цель, как окно здания, попасть очень сложно. Вокруг здания штаба просто нет столько открытого пространства.
Поэтому первоочередная задача следствия — определение места, где находился стрелок. По предварительным данным, эта точка уже установлена. Едва ли это было слишком сложно — геометрия в чистом виде. «Шмель» — аппарат одноразовый, и отработанную «трубу» обычно выбрасывают. Если ее найдут, по серийным номерам можно установить происхождение оружия.
Кроме того, следствию предстоит выяснить, как именно диверсионная группа перемещалась и в Донецке, и в Макеевке, и между ними. Вряд ли они передвигались пешком. Стрелял очень подготовленный человек: с первого раза попасть с 200 метров в окно, пусть и больше стандартного, — непростая задача. А такие люди, как правило, не ведут себя как смертники, у них должны быть пути отхода.
Кроме того, диверсионная группа должна была знать расписание перемещений Михаила Толстых, а это довольно сложно, учитывая обстоятельства последних дней.
Гиви был легко ранен в ногу несколько дней назад под Авдеевкой, но от госпитализации отказался в связи с крайне тяжелым положением на фронте и постоянно перемещался по объектам. При этом «поймать» его на каком-либо привычном маршруте, как Арсения Павлова (убитый в октябре 2016-го комбат «Спарты» с позывным Моторола), было невозможно.
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У Толстых не было семьи и постоянного места жительства в Донецке. К тому же он, в отличие от многих командиров, достаточно тщательно относился к собственной безопасности и слыл человеком, скрытным в быту. Его ближайшие родственники — родители и младшая сестра Марина — постоянно находились под охраной. Их привезли к месту гибели Михаила только в середине дня.
На фото: По предварительным данным, по кабинету Михаила Толстых выстрелили из огнемета «Шмель»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Без шансов
Вместе с Толстых в кабинете находились еще два бойца его батальона. Шансов выжить ни у кого не было — термобарический заряд создает одновременно и резкий перепад давления и как бы «взрывает» воздух. В пересчете на фугасный эквивалент это примерно равно выстрелу в упор из 152-миллиметрового орудия, только с несколько иным поражающим эффектом.
Предположительно, стрелок мог среагировать на зажженный свет в кабинете комбата, но для этого он должен был знать, где его окна и хотя бы ориентировочно иметь представление о том, когда точно комбат туда придет в это утро.
Как и почему министерство госбезопасности (МГБ) ДНР не заметило плотную слежку, которая велась за самым знаковым командиром, — вопрос отдельный. Тем более что буквально два дня назад был предотвращен теракт на одной из тыловых баз горюче-смазочных материалов.
Как стало известно, Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась завербовать местного военнослужащего, чтобы он прикрепил магнитную мину к одному из бензовозов. Но тот доложил в МГБ, и там начали «оперативную игру», что не составило особого труда: судя по записям телефонных переговоров с «куратором» из СБУ, тот, мягко говоря, не профессионал своего дела.
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В случае же с покушением на Толстых работали люди куда выше классом и профессиональной подготовкой, даже если принять во внимание всю безалаберность ситуации с внутренней безопасностью в Донецке и вокруг него.
На фото: Вместе с Толстых в кабинете находились еще два бойца «Сомали»
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Разумеется, сразу же после случившегося в Донецке «усилены меры безопасности и введен план „Перехват“». Надо отметить, что далее усиливать меры безопасности в Донецке уже некуда. Их нужно кардинально переделывать, что в сердцах и сказал обычно очень сдержанный генерал Эдуард Басурин.
Город живет неестественно нормальной жизнью, чем многие даже открыто бравируют. В Донецке не осталось блокпостов, патрули появляются только в ночное время, причем многие жители жалуются на комендантский час как на «мешающее жить» мероприятие.
Это действительно мешает: в миллионном и большом по площади городе можно и не успеть добраться домой до комендантского часа, и потом придется долго объясняться с ночными патрулями. Однако по плану «Перехват» еще никогда никого не перехватывали. Особенно профессионалов, которые, судя по всему, около недели отрабатывали пути отхода.
Наиболее перспективной представляется версия о том, что исполнителями убийства Толстых выступили уроженцы Донбасса, а не специально обученные спецы с Западной Украины.
Специфический акцент, манеры поведения, жестикуляция, не говоря уже о знании местности — все должно указывать на выходцев с Донбасса, которых хватает на той стороне фронта.
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И эти люди не просто запутавшиеся, они — идейные. На то она и гражданская война.
Путь «Сомали»
Хотя в СМИ и даже в официальных республиканских сообщениях подразделение Толстых по-прежнему именуется «Сомали», сами бойцы уже давно так его не называли.
В 2015 году в вооруженных силах ополченцев началась «бригадизация» — преобразование разрозненных отрядов в регулярную армию посредством создания бригад.
Надо отметить, что этот процесс сопровождался бурным несогласием со стороны ряда командиров.
После «бригадизации» одна из самых знаменитых вооруженных групп стала называться «Отдельный мотострелковый (штурмовой) Иловайский батальон в/ч 08828». Это уникальный случай, потому как большинство «старых» частей ополчения так или иначе сохранили «историческую преемственность» («Спарта», «Хан», «Кальмиус», «Оплот», «Восток», «Дизель», «Конго», «Купол», «Беркут»), просто добавив новое «бригадное» название и номер воинской части.
На фото: Гиви (третий справа) принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Однако именно Михаил Толстых настоял на том, чтобы в его батальоне процесс «бригадизации» проходил наиболее наглядно и последовательно. В какой-то момент показалось, что он больше других старается уйти от «вольницы» первого года ополчения.
Для многих это было странно и неожиданно, поскольку Гиви, как никто другой, ассоциировался с этим «первым призывом» — целой социальной группой местных самородков, взявших в руки оружие исключительно по зову души.
Они вынесли на себе самый сложный, первый период войны, а затем начали раскалываться по политическим мотивам. Причем спектр их взглядов оказался удивительно широк — от жестко коммунистических, даже крайне левых, до монархических. Многие попросту не смогли отказаться от «вольницы» и в период «бригадизации» покинули Донбасс.
Но Михаил Толстых, к всеобщему удивлению, первым принял новые правила игры. Из-за этого у него случались короткие словесные стычки с теми из командиров, у кого были политические амбиции. Сам он ни разу не проявил даже попытки выступить в качестве самостоятельной политической фигуры или воспользоваться подчиненным ему батальоном как личной армией. Это при том, что он обладал безусловным авторитетом не только в своем «Сомали», но и среди военнослужащих других «старых» подразделений.
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Роль подразделения Гиви в военном раскладе переоценить сложно. Штурмовой батальон стоит в структуре армейского корпуса особняком. Это что-то вроде палочки-выручалочки, которую из-за высокой боеспособности и отличной подготовки личного состава используют в основном для специальных операций на «тонких» участках фронта.
Из «сомалийцев» хотели сделать что-то вроде «универсальных солдат»: они участвовали в учениях на плавсредствах в Азовском море и отрабатывали десантные операции. Проблем с дисциплиной в большинстве батальонов и бригад давно уже нет или они мизерны.
Однако само присутствие таких харизматичных героев, как Моторола и Гиви, придавало людям особый драйв, в том числе и молодым, набранным в прошлом году по призыву. Конечно, после гибели Толстых дисциплина сразу не пошатнется, батальон не утратит боеспособность, а общая обстановка на фронте в минуту не изменится. Не будет и никакой паники в городе. Командование батальоном, скорее всего, перейдет к первому заместителю Толстых — ополченцу с позывным Консул.
Жизнь, как и война, продолжается. Однако слишком много вопросов накопилось к МГБ ДНР, к военной контрразведке.
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Да и вообще к той системе безопасности, которая организована в республиках даже в отношении наиболее известных, знаковых личностей, только лишь физическое присутствие которых было большим подспорьем военному потенциалу. И с этим придется разбираться отдельно.
Алексей Санин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ДНР нужно срочно перестраивать систему внутренней безопасности
В среду власти ДНР представили согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Это неплохой план, но уже понятно, что Киев его отвергнет, и приоритетом Донецка должна стать новая система внутренней безопасности. Ведь именно благодаря целой серии ее недостатков стало возможным убийство Гиви (Михаила Толстых).
«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», – уточнили в оперативном командовании ДНР. План включает в себя пять пунктов, в числе которых «незамедлительное и всеобъемлющее» прекращение огня, отвод всех запрещенных вооружений и предоставление беспрепятственного доступа представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Также в ДНР предлагают создать в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зону без вооружений и любых военных подразделений. Как отмечается, это необходимо для восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных граждан в районе Ясиноватой и Авдеевки, оказавшихся в центре очередного военного кризиса. В последнем пункте содержится запрет на любые наступательные действия и сближение сторон.
«Все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу республики. При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона», – уточнили в командовании ДНР.
Нужно понимать, что украинская сторона с порога отвергает любые предложения подобного рода со стороны Донецка и Луганска. Их можно передавать хоть с миссией ОБСЕ, хоть с голубиной почтой – они все равно не будут восприняты в Киеве по множеству причин, основная из которых – заинтересованность Петра Порошенко в поддерживании войны в Донбассе. Подчеркнув это обстоятельство, можно вдаваться в юридические подробности: непризнание Киевом легитимности властей ДНР и ЛНР, отсутствие амнистии, нежелание вести прямые переговоры и, следовательно, воспринимать прямые предложения противостоящей стороны.
Параллельно ВСУ продолжают наращивать силы первого эшелона на уже ставших традиционными болевых точках фронта – от Мариуполя до Авдеевки. При этом к линии фронта дополнительно прибывают именно наступательные средства, в том числе и, например, понтонные мосты под станицу Луганскую, где естественной линией фронта уже два года остается река Северский Донец. Есть данные о минировании Авдеевского коксохима – предприятия, авария на котором или, чего хуже, сознательный подрыв приведут к эффекту химической бомбы.
В рамках разнообразных конспирологических теорий вокруг крупных предприятий в Авдеевке некоторые связывают нынешний кризис с борьбой олигархических кланов на Украине. Между тем война в Донбассе уже давно переросла рамки экономических разборок, сколь бы крупные суммы возможных прибылей в них ни фигурировали, а привычка сваливать все на «войну олигархов» и «тайные связи» явно родом из позднесоветского прошлого.
Но главной новостью дня однозначно стала гибель Михаила Толстых (позывной «Гиви») – командира отдельного мотострелкового (штурмового) Иловайского батальона в/ч 08828, получившего ранее известность как батальон «Сомали». В его рабочий кабинет в расположении штаба батальона был выпущен заряд РПО реактивного пехотного огнемета «Шмель», еще в Афганистане получившего прозвище «Шайтан-труба». В покушении наверняка участвовала крупная диверсионная группа, некоторое время ведшая наблюдение за Толстых и установившая маршрут его передвижений, после того как 1 февраля он отказался от госпитализации после легкого ранения в ногу под Авдеевкой.
Стрелял профессионал высокого класса – попасть с 200 метров в окно даже нестандартного (более крупного, чем обычно) размера очень сложно. Сигналом к выстрелу послужил, видимо, свет, который Толстых зажег в своем кабинете, зайдя в него в 6 утра вместе с двумя своими сослуживцами.
Объявленный «план-перехват», конечно же, никого не перехватил. Такого рода диверсанты не смертники и заранее планируют пути отхода. А в Донецке уже давно живут беспечной жизнью, как бы странно это ни звучало на фоне кровопролитной войны. В городе нет блокпостов, регулярных проверок транспорта, патрулей МВД и МГБ, никто не спросит документы у подозрительного лица. Комендантский час – единственное, что осталось от «усиленных мер безопасности», – вызывает недовольство населения. А ведь только ночью хоть как-то проверяют случайные машины, нарушающие этот самый комендантский час.
Гибель Михаила Толстых – серьезный удар по имиджу ДНР. От этого, конечно, его батальон не распадется, как не распалась «Спарта» после гибели Арсения Павлова («Моторолы»). Не разрушится и фронт, не изменится конфигурации армии ДНР, несмотря на многочисленные слухи о внутренних конфликтах в ней. Уходит поколение молодых самородков, выстоявших в самое тяжелое время войны, а затем сумевших найти в себе силы принять новые правила игры, отказавшись от «вольницы» ополчения.
Основные вопросы в связи с покушением на Михаила Толстых стоит задать МГБ ДНР и прочим структурам, которые должны были обеспечить охрану наиболее важных лиц. Несмотря на «тренинги» российских инструкторов и прежний опыт работы многих донецких «бодигартов» в украинских спецслужбах, охрана первых лиц в ДНР очень похожа на то, как вели себя российские полуолихархи и недобанкиры в 90-е годы. Это больше понты, чем охрана. Например, у Толстых не было постоянного места жительства в Донецке, не было семьи, то есть не было и постоянного маршрута передвижения. «Зацепить» его можно было только в штабе батальона, здание которого было утыкано камерами и вроде как охранялось бойцами по уставу. Но выстрел из «Шмеля» с 200 метров оказался успешным решением.
Наверняка в составе диверсионной группы были местные уроженцы, мотивы которых могут быть самыми разнообразными. И прав был генерал Эдуард Басурин, когда заявил, что безопасность надо не усиливать, а кардинально перестраивать.
Евгений Крутиков, ВЗГЛЯД
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Днепре остаются неопознанными 128 бойцов из АТО
По состоянию на 8 февраля 2017 года в Днепропетровске до сих пор неопознанными остались 128 бойцов, погибших во время проведения АТО. Они были похоронены на Краснопольском кладбище города.
Об этом передает ВВС со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
В общей сложности, на текущий момент, в Днепропетровске были похоронены 293 неопознанных бойца из АТО. Имена 165 из них впоследствии были установлены благодаря экспертизу ДНК.
По информации местной ОГА, с начала АТО в Днепропетровскую область привезли 1407 защитников Украины. Родные опознали 834 из них. С помощью ДНК-экспертизы идентифицированы 314 погибших
В облгосадминистрации отмечают, что родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу.
Для получения максимально достоверного результата специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников. На идентификацию отводится три недели.
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Беда украинской армии: кем был Гиви (ВИДЕО)
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви», погиб в среду в результате теракта.
Ukraina.ru вспоминает, кем был один из самых известных командиров ДНР.
Утро 8 февраля для ДНР оказалось трагическим. К ежедневным обстрелам на территории республики добавилась смерть одного из донецких командиров — Михаила Толстых, более известного под своим позывным «Гиви».
Помимо удара для тех, кто почитал Гиви, серьезный урон нанесли и руководству республики. Несмотря на все заявления после убийства друга и соратника Толстых — другого популярного в народе командира ополчения Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», в ДНР так и не научились беречь свои кадры и не выстроили эффективную систему безопасности.
Тем более, после убийства Моторолы, покушение на его друга и руководителя одного из самых боеспособных подразделений армии ДНР было лишь вопросом времени.
Сам Гиви словно предчувствовал свою смерть. За несколько дней до нее, отходя от ранения, полученного в ходе вспыхнувших вновь боев в Донбассе, он заявил, что готов к ней.
«Убить меня пора? Да ради Бога — это ваше право. Я не боюсь смерти. Сам себе в ногу стрелял? Ну это, конечно смешно. Я, конечно, дебил, но не идиот до такой степени, чтоб сам себе в ноги стрелять. Я никогда не брошу своих людей и буду с ними до конца», — заявил Гиви.
Так он прокомментировал свое ранение. Тогда же Гиви попросил прощения у жителей Донбасса за то, что их не удается защитить от обстрелов.
«Я прошу прощения у мирных жителей за эти обстрелы. Но что могли вооруженные силы республики сделать — все сделали, ребята по несколько суток не спали…
Мирных жителей прошу не расслабляться — война продолжается», — заявил он.
Оказалось, что это были одни из последних слов Гиви.
Ученик, превзошедший учителей
Для Донецка смерть Гиви — это болезненная утрата еще и потому, что это был один из немногих популярных местных командиров. В отличие от Александра Захарченко, Гиви не винили в непопулярных среди части населения Минских соглашениях.
«В силу определенных обстоятельств и личных качеств, Гиви и Моторола оказались медийными фигурами и символами: Моторола — символом добровольческого движения, Гиви — символом ополчения. Гибель двух этих символов — это плохо для идеологического состояния. Они останутся символами. Мы глубоко сожалеем о их смерти. Но дело, которое они делали, не пропадет», — рассказал экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай в комментарии Ukraina.ru.
Парадоксально, но Гиви мог стать кадровым украинским военным. В 1998–2000 году он служил в Вооруженных силах Украины в 169 учебном центре сухопутных войск Украины «Десна».
Среди украинских военных «Десна» имеет лихую славу. С одной стороны — это показательный учебный центр не так уж и далеко от Киева. Поэтому проверки из Генштаба и визиты первых лиц государства тут довольно часты, а значит вопиющего «беспредела» в отношениях начальства к подчиненным здесь нет.
С другой — из-за этого режим в центре довольно жесткий. Согласно местной легенде так повелось со времен советского маршала Андрея Гречко, у которого «Десна» была любимым центром. Новоприбывшим указывают на стелу у одного из КПП на въезде у учебный центр. Если смотреть на нее со стороны центра, то видны лишь две буквы из его названия, из которых складывается понятное «АД».
«Лучше биться об сосну, чем идти служить в „Десну“», — гласит украинский военный фольклор.
Когда в «Десне» служил Толстых, в украинской армии, даже в таком центре как «Десна», не редки были случаи дедовщины. Тем не менее, Толстых, который к тому же проходил учебу в жестком по деснянским меркам танковом подразделении, хотел остаться служить в ВСУ.
«Я хорошую школу прошел, вы не поверите, в Вооруженных силах Украины. Два года срочной службы, я с большим удовольствием занимался этим делом.
Хотел остаться на контрактную службу в 2000-м году, но не прошел из-за своего дефекта речи», — рассказывал Гиви в одном из интервью.
В итоге, в армию Гиви не взяли. Вместо этого он успел поработать промышленным альпинистом, водителем дизельного погрузчика на канатном заводе, охранником в магазине.
Однако такая привередливость украинских военкомов дорого обошлась ВСУ. Они потеряли солдата, который жадно впитывал военную науку. Гиви признавался, что кроме учебы в «Десне» он черпал познания из трудов, посвященных великим полководцам: Наполеону Бонапарту, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Василию Чапаеву.
С другой стороны, стань Гиви даже кадровым украинским военным, вряд ли он стал воевать против своего родного края.
«Уезжать куда-то я не собираюсь, это моя родная земля, я здесь родился, я здесь вырос, я здесь живу и буду жить.
И когда нужно, умру на своей земле и за свою землю», — говорил он после гибели своего друга — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
Он не принял Майдан, и то, что произошло после победы «майдановцев» в Киеве, по его словам, уже 1 мая 2014 года был в Славянске. Там он и начал свой путь в ополчении. После, благодаря личным качествам как командира, вокруг него сплотились люди, которые позже и составили батальон «Сомали».
Отец-командир
Гиви, как и его друг Моторола — стал популярен в Донбассе благодаря своей лихой военной удаче. Это даже нашло отображение в названии его подразделения.
«Имя „Сомали“ мы получили с Иловайска. Тогда в подразделении было 70 человек и одна колесная пушка. Ко мне на помощь пришел Моторола. Идти пришлось по единственной обстреливаемой дороге, которую так и не заняли ВСУ. Его тоже хорошо обстреляли.
И когда он добрался и увидел, по какой дороге ехал — пули прямо над дорогой свистят, он сказал: „Да у тебя тут Сомали целое!“ А еще это же август был, погода жаркая, люди были кто в чем: кто в футболке, кто в тельнике, кто в майке, кто в камуфляже, кто в бриджах, в банданах.
„Моторола“ посмотрел и снова изрек историческое: „Ну натурально пираты у тебя тут бегают! Точно Сомали!“» — рассказывал Гиви.
В итоге, когда батальон начали создавать, вопрос о его названии и не стоял. Впрочем, Гиви не раз утверждал — главное — это постоянные учения и продуманность действий подразделения. Военный талант, который не оценили в ВСУ, раскрылся в боях с вооруженными силами Украины.
При этом, попусту своими людьми Гиви не рисковал. Он не раз подчеркивал — они — его семья.
«Семейное положение — я холост. Семью заводить не собираюсь. Говорю честно и откровенно. Почему? Потому что для меня моя семья — мой батальон. Пока идет война», — говорил он.
Такое отношение к подчиненным, а также то, что в «Сомали» делали упор на постоянной тренировке, обеспечило Гиви уважение и любовь его подразделения.
Поэтому батальон постоянно перебрасывали на самые ответственные участки фронта. Подразделение Гиви начало формирование в Славянске, оформилось в Иловайске и приняло активное участие в боях в Донецком аэропорту — в самых горячих точках войны в Донбассе.
Гиви стал руководить одним из самых выученных и востребованных подразделений, что тоже имело свои позитивные последствия — с ним считались, хотя он не занимался политикой. Как отмечали участники боев в Донбассе и волонтеры, в ДНР он один из немногих мог выбить для своего подразделения лучшую технику и лучшие условия снабжения.
Популярность Гиви обеспечило и то, что он не уклонялся от опасности. В одном из видео с командиром «Сомали» — Гиви не бежит в укрытие от обстрела, а спокойно стоит, когда рядом падают осколки.
Тем не менее, нервные срывы у него были. Так, есть видео, где он скармливает погоны взятым в плен бойцам ВСУ. За несколько минут перед этим обстрелом артиллерии ВСУ убило мирных жителей Донецка.
«Что вы здесь забыли? Вы откуда? Из какой области? Чего вам здесь нужно? Что вы здесь забыли», — кричал Гиви на украинских военных.
Он обещал военным дойти до их родных городов, а некоторым грозился отдать мирным жителям, которые после обстрелов были готовы растерзать бойцов ВСУ «без суда и следствия».
В последнее время Гиви не так часто мелькал в репортажах, как во времена боев в Донецком аэропорту. Теперь он погиб. И даже украинские эксперты отмечают — это своеобразный конец в истории ДНР.
«Некоторые пропагандисты говорили, что нельзя проводить выборы в Донбассе, потому что в Верховную Раду попадут Гиви и Моторола и получат мандаты. Исчезают знаковые фигуры. Без знаковых фигур ограничивается пропагандистское поле для маневра. В этом смысле гибель Моторолы и Гиви — прелюдия к своеобразному урегулированию ситуации в Донбассе», — заявил в комментарии Ukraina.ru председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.
В свою очередь, российские политологи отмечают, что теперь может начаться новый виток войны.
«Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Ставка делается на войну, а если есть экономические проблемы, надо бросать силы на эскалацию насилия. Но этих сил нет, поэтому Киев поступает таким гнусным способом, устраивает пир на костях, что абсолютно за гранью добра и зла», — заявил российский политолог Армен Гаспарян.
ДНР лишилась второго командира. И кто знает, как бойцы «Сомали» отплатят за гибель комбата. Градус ожесточения в регионе достиг новых высот.
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Николай Подкопаев
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Пригород Луганска под обстрелом ВСУ. Ночь 08.02.2017
Военно-политическое командование Украины продолжает разжигать войну на Донбассе.
Так, в данный момент пригород столицы ЛНР города-героя Луганска под огнем украинских боевиков. ВСУ обстреливают район памятника Князю Игорю.
Информация уточняется.
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ДНР, Саханка: из-за обстрелов ВСУ, дети не могут ходить в школу
Видео от пресс-службы УНМ ДНР.
Учащиеся школы в Саханке (ДНР) переведены на дистанционное обучение из-за обострения ситуации на фронте, систематических обстрелов со стороны украинских карателей.
«Три раза Украина разбивала нам спортивный зал в школе обстрелами, и три раза мы его восстанавливали. Находиться здесь очень тяжело. Каждую минуту ждешь, что может прилететь шальной снаряд ВСУ», — рассказала директор саханской общеобразовательной школы Оксана Самарская.
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