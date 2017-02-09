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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2017

10:38. 9 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Российские и американские военные договорились соблюдать перемирие Сирии

Российские и американские военные договорились соблюдать перемирие Сирии

Военные США и России в ходе видеоконференции 8 февраля подтвердили, что важно соблюдать меморандум о взаимопонимании в Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Официальные лица министерства (обороны США) обсудили продолжающуюся работу по безопасности операций с момента прошлой встречи двух сторон. Обе стороны подтвердили полезность соблюдения меморандума о взаимопонимании, чтобы избегать инцидентов и недопонимания в воздушном пространстве над Сирией», — сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

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Израильские ВВС нанесли авиудар по армии Сирии на юге страны — СМИ

Израильские ВВС нанесли авиудар по армии Сирии на юге страны — СМИ

Вертолет израильских ВВС нанес удар по позиции сирийской армии в провинции Кунейтра на юге САР.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, удар пришелся по общежитию рабочих на территории военного городка в городе Аль-Баас в провинции Кунейтра. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.

Источник также отметил, что правительственные войска в Аль-Баас активно противостоят боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

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Россия за сутки передала сирийцам около 9 тонн гуманитарки

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток проведено девять гуманитарных акций, жители получили более 9 тонн грузов, кроме того, осуществлена доставка 20,6 тонн гуманитарных грузов, отправленных по линии ООН.

В городе Алеппо проведено шесть гуманитарных акций, по одной — в населенных пунктах Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск, пишет Интерфакс.

«За сутки гуманитарную помощь получили 4,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 9 тонн», — говорится в сообщении.

В городе Алеппо (в районах Шейх-Максуд и Нейраб, в школах в районах Аль-Джазмати, Эль-Сольхине, Аль-Азамия и Халидия) произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба.

Жителям населенных пунктов Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск передано 1,3 тыс. продуктовых наборов.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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Американские ВВС уничтожили 11 террористов «Аль-Каиды» в Сирии, включая полевого командира

Американские ВВС уничтожили 11 террористов "Аль-Каиды" в Сирии, включая полевого командира

Близкий к руководству «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ) террорист Абу Хани аль-Масри был уничтожен в Сирии в ходе авианалетов американских Военно-воздушных сил.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Пентагон.

Авианалеты были осуществлены на район сирийского города Идлиб 3-4 февраля, вместе с аль-Масри были ликвидированы еще десять боевиков террористической структуры, говорится в сообщении представителя ведомства Джеффа Дэвиса.

«Эти налеты ослабили возможности «Аль-Каиды» по организации и осуществлению внешних атак на США и их интересы по всему миру», — заявил представитель Пентагона.

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ИГИЛ бросает сотни боевиков на штурм линии снабжения Алеппо, а «Тигры» продвигаются к Аль-Бабу (КАРТА)

ИГИЛ бросает сотни боевиков на штурм линии снабжения Алеппо, а «Тигры» продвигаются к Аль-Бабу (КАРТА) | Русская весна

В попытке разгрузить сжимающееся кольцо вокруг г. Аль-Баб ИГИЛ перебросило сотни боевиков для нападения на контролируемую правительством стратегическую трассу возле поселка Харассер в южной части провинции Алеппо.

С наступлением темноты во вторник большие силы террористов с бронетехникой начали штурм городка Ум Майял и прилегающих к нему блокпостов.

Первоначально удача сопутствовала бандитам, которым удалось захватить несколько контрольно-пропускных пунктов к югу от Ум Майял и начать атаку на сам город с двух сторон.

К несчастью для наступающих «игиловцев», они встретили упорное сопротивление от закаленных солдат элитных сил Республиканской гвардии САА, дислоцированных в Ум Майял, которые поддержали бойцов Сирийской армии, в начале покинувших свои позиции под натиском террористов, передает арабское агентство AMN.

Через несколько часов упорных боев армейцы перешли в контрнаступление и быстро разгромили силы ИГИЛ*, выбив их с только что захваченных позиций.

В результате боевики не смогли перерезать главную линию снабжения Алеппо, столкновения происходили на расстоянии около 10 километров к востоку от Ханассера.

По словам военного источника AMN, подавляющее большинство атак ИГИЛ происходят в ночное время, чтобы снизить опасность ударов ВКС России.

«Тигры» приближаются к Аль-Бабу: взят поселок Туман

В среду Сирийская армия объявила об освобождении нового поселка на плато Аль-Баб, где боевики ИГИЛ зажаты между правительственными войсками и турецкой армией.

Под руководством штурмовой дивизии «Тигры», САА освободила н.п. Туман южнее города Аль-Баб, убив и ранив ряд террористов в ходе этого успешного продвижения в восточной части провинции Алеппо.

После взятия под контроль Тумана в пределах досягаемости артиллерии Сирийских войск оказывается и сам город Аль-Баб, расположенный на расстоянии более 3 км к северу от приблизившейся линии фронта.

Гонка Сирийской армии и турецких войск за Аль-Баб продолжается, солдаты Анкары и протурецкие боевики уже начали новое массированное наступление на город, несмотря на прошлые неудачи в боях с ИГИЛ в этом районе.

Читайте также: ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

ИГИЛ бросает сотни боевиков на штурм линии снабжения Алеппо, а «Тигры» продвигаются к Аль-Бабу (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новые сроки



Командующий войсками США в Ираке Таунсенд озвучил новые сроки операций против Мосула и Ракки.

1. Обе операции будут интенсивно продолжены и на полное освобождение этих городов уйдет примерно пол-года.
2. Штурм западной части Мосула начнется в ближайшие дни. Основная тяжесть боев выпадет на иракскую армию.
3. Операции в провинции Ракка против столицы Халифата США продолжат совместно с курдами.
4. Война со взятием Мосула разумеется не прекратится, после освобождения города, США планируют развернуть операции в направлении сирийской границы, дабы полностью освободить западную часть Ирака.
5. Стоит отметить, что ранее Таунсенд заявлял, что для успешного разгрома Исламского Государства, потребуется еще около 2 лет и ранее конца 2018 года ожидать окончания войны не стоит.
6. Не стоит забывать, что в марте Пентагон должен представить обновленную стратегию борьбы с Халифатом, которая может внести существенные коррективы в этим планы.
7. Так же большое значение в деле уничтожения Исламского Государства будут играть отношения США и РФ, а так же участие Турция и Иран. При сглаживании противоречий между ними, уничтожение Халифата может ускориться.

PS. На заглавной фотографии американский спецназ в районе Университета Мосула. 19 января 2017 года.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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