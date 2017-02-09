Шествие 4 февраля 1990 года в Москве — толчок к краху СССР

Горбачёв и его окружение вели тайные переговоры с правительствами США и Европы. Внешне все переговоры велись на предмет ядерного разоружения, ограничения ядерных стратегических сил, на предмет европейской безопасности и разрядки военной напряжённости в мире, но тайно, за спиной советского народа, велись переговоры об отказе СССР от коммунистических идеалов, которые планировалось заменить на западные демократические ценности, об отказе от социалистического развития, о приватизации социалистической экономики, о денационализации природных ресурсов самой богатой страны мира. О ведении двойной игры, о ведении тайной дипломатии свидетельствуют следующие факты.

За политической демагогией, за политикой перестройки страны демократы умело скрывали планы Запада и свои истинные намерения погубить социалистическую державу. Как теперь стало известно, целью «Перестройки» являлось разрушение СССР.

15 октября 1985 года на очередном пленуме ЦК КПСС Горбачёв объявил о планах экономической перестройки. Через 6 лет и «Перестройка», и СССР потерпели фиаско.

Реформы без воли и разума ещё долго будут называть «перестройкой»

В декабре 1987 года Горбачёв прилетел в США с официальным визитом. После завершения визита провожать его в аэропорт по протоколу должен был вице-президент Буш. В автомобиле между генсеком и вице-президентом состоялась важная беседа, о чём Горбачёв пишет так:

«Содержание её было настолько существенным, что можно с полным основанием считать: тогда мы заложили основу нашего взаимопонимания и доверия. Не раз потом, обсуждая с необходимой осторожностью в присутствии других людей тот или иной вопрос, я или Буш говорили: «Подтверждаю нашу договорённость в автомобиле».

Нет ничего невероятного в том, что аналогичная договорённость «странного свойства» была у Горбачёва и с Рейганом, и с Маргарет Тэтчер. Подобно тому, как Буш делая выпады против Горбачёва и Советского Союза, морочил головы консервативно настроенным американцам, так и Горбачёв, нелестно отзываясь о Рейгане и критикуя его политику, дурачил «старую гвардию» в Политбюро и ЦК КПСС. Надо полагать, что Генеральный Секретарь ЦК КПСС и президент США договорились о претворении в жизнь тайного плана по разрушению СССР.

Транснациональные монополии мечтали прибрать к своим рукам нефтяную и газовую промышленность СССР, золотые и алмазные кладовые, другие богатства СССР и поэтому вкладывали миллионы долларов США в процессы развала СССР руками Горбачёва и Ельцина — главных разрушителей СССР. После достижения в 1991 году своей геополитической цели — уничтожения СССР, сотни миллиардов долларов, полученные от распродажи благ и ресурсов нашей страны, потекли из России на счета американских и европейских банков.

Как оказалось, «Перестройка» была лишь дымовой завесой, обманом, троянским конём для могучего социалистического государства, которое не раз пытались уничтожить военным путём, но война всегда заканчивалась победой Советского государства, на земле тех, кто начинал войну.

Международный империализм западной концепции использовал против СССР информационную войну посредством культурного сотрудничества, изобретённого в Египте, после более чем трёхсотлетней войны с хеттами. Через предателей Родины они втащили в Советский Союз троянского коня, так называемую «Перестройку», которая не имела ничего общего с заботой об интересах народа. «Перестройка» была закамуфлированной идеологической диверсией против СССР.

Окончательно решил судьбу Союза, по их мнению, «радикальный экономический выбор» правительства Ельцина, направленный на переход к рынку и приватизацию. По своим масштабам и уникальности, полагают учёные, развал СССР превзошёл крах Российской империи в 1917 году, поскольку, в отличие от последнего, состоялся в условиях мирного времени.

Шаги Горбачёва к развалу страны

В 1987 году, когда программа переделки Советского государства вступила в решающую стадию, М.С.Горбачёв дал определение этой программе:

«Перестройка — многозначное, чрезвычайно ёмкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, ближе всего выражающий саму его суть, то можно сказать так: перестройка — это революция».

Таким образом, высшее руководство КПСС видело задачу не в постепенном реформировании, а в изменении через слом. Академик-социолог Т.И. Заславская, близкая к М.С. Горбачёву, развивает это положение:

«Предстоящее преобразование общественных отношений действительно трудно назвать иначе, как относительно бескровной и мирной (хотя в Сумгаите кровь пролилась) социальной революцией. Речь идёт о разработке стратегии управления не обычным, пусть сложным, эволюционным процессом, а революцией, в корне меняющей основные общественно-политические структуры, ведущей к резкому перераспределению власти, прав, обязанностей и свобод между классами, слоями и группами».

Движущей силой перестройки стал необычный союз следующих социокультурных групп:



части партийно-государственной номенклатуры, стремящейся преодолеть назревающий кризис легитимности с сохранением своего положения (даже ценой смены идеологической маски);



части интеллигенции, проникнутой либеральной и западнической утопией (ею двигали смутные идеалы свободы и демократии и образ «прилавки, полные продуктов»), криминальных слоев, связанных с «теневой» экономикой.



В целом, все эти активные социальные субъекты перестройки получили в результате то, что хотели (правда, интеллигенция — ценой социального самоубийства). Теневики и номенклатура получили собственность и разделили власть, интеллигенция — «полные прилавки» и свободу выезда за границу. Только народ, который вышел на улицы 4 февраля 1990 года, оказался заложником политики Горбачёва-Ельцина.

Что же сделала партийная номенклатура во главе с М.С.Горбачёвым, какие шаги были ею предприняты?

Долги

Горбачёв не страшась ничего закрывал бюджет с дефицитом. До этого никогда в Советской экономике дефицита не было. Но вот он приходит к власти и бюджет в 1988 году закрывается с дефицитом в 60 миллиардов рублей. В 1989 году — 100 миллиардов рублей. Это привело к появлению внешнего долга, который к 1990 году составил около 70 миллиардов долларов.

Отмена Госплана

В СССР было централизованное управление ресурсами, заводами, фабриками и их взаимодействием. Горбачёв нарушил работу этого ведомства и велел предприятиям самостоятельно планировать свою работу. В результате такой политики предприятия начали обращаться за помощью чиновников не в Москву (которая перестала координировать действия), а в региональные центры: Киев, Баку, Минск и т.д. Это привело к разрушению существующих торговых связей, а в дальнейшем — к усилению влияния регионов и к сепаратизму.

Уничтожение партийного аппарата

До Горбачёва проблемы между предприятиями решались на уровне Партии. Сначала конфликтующие предприятия обращались в местные партийные органы, затем, если проблема не решалась, выше по партийной лестнице. Горбачёв уничтожил эти механизмы и сказал, что «дело партии — идеология». Это нанесло ещё один удар по централизованной власти и уничтожило существующую «систему сдержек и противовесов» без адекватной ей замены.

Развал Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ)

СЭВ был переведён на расчёты в долларах, которых не было ни у одной страны этого экономического блока. В результате страны-участницы начали плавно переориентироваться в сторону Западных экономик.

Принятие суверенитета Эстонии

В октябре 1988 года маленькая Эстония заявила о своей независимости. Горбачёв высказал свое словесное «фи», но дальше слов дело не дошло. Эстония стала первым настоящим гвоздём в гроб СССР. И забил этот гвоздь — Горбачёв.

Сепаратизм

Народные фронты в Прибалтике, созданные в 1988 году под прикрытием республиканских компартий «в поддержку перестройки», в 1989 году перешли на открыто антисоветские позиции сепаратизма. Затем компартии были расколоты или фактически ликвидированы. Начали выдвигаться идеи «республиканского хозрасчёта», а затем и экономического суверенитета.

В мае 1989 года Балтийская ассамблея заявила, что нахождение Латвии, Литвы и Эстонии в составе СССР не имеет правового основания. Важным этапом в развитии этой линии были слушания на II Съезде народных депутатов СССР (январь 1990 года) по вопросу об оценке пакта Молотова-Риббентропа по результатам работы специальной парламентской комиссии под руководством А.Н. Яковлева. «Прибалтийская модель» задала культурную и идеологическую матрицу для националистических движений в других республиках СССР.

Модели развития сепаратизма

Модель развития сепаратизма слегка видоизменялась в соответствии с условиями той или иной республики. Например, в Грузии националисты вначале обострили конфликт с абхазами и организовали, совместно с Центром, трагические события в Тбилиси в апреле 1989 года (при разгоне митинга погибли 19 человек). После этого все движения, включая коммунистов, стали требовать независимости, а президентом был избран крайний радикал З. Гамсахурдия.

Почти во всех республиках были организованы инциденты с кровопролитием на национальной почве, в которые часто вовлекали Советскую Армию. Единственной республикой, где национализм ни в один из моментов не стал доминирующей идеологической тенденцией, была Беларусь.

В эпицентре политического процесса, в Москве и особенно в верховных органах власти, идеологи перестройки выдвинули идею освобождения нерусских народов от «колониального господства» и их политического самоопределения.

Г.В. Старовойтова, главный в то время эксперт демократов по национальному вопросу, заявляла, что нации есть основа гражданского общества, и их самоопределение приоритетно («выше идеи государственного суверенитета»), а А.Д. Сахаров предлагал превратить СССР в союз 130 этнонаций. Духом времени прониклась и «Правда», писавшая о верховенстве прав наций, включая право на неограниченный суверенитет.

Уничтожение военного потенциала страны

На протяжении всего периода «Перестройки» Горбачёв постоянно вёл переговоры о сокращении вооружений. Всё бы хорошо, но сокращение в большинстве случаев проводилось в одностороннем порядке, о чём неоднократно говорил впоследствии Владимир Путин. В тот период начали «пилиться» наши сверхсовременные ракеты и подлодки, отдавались военные базы, выводились войска из Европы. И всё это происходило исключительно только со стороны СССР. США свои ракеты сокращало в несоизмеримых пропорциях: от 1:3 до 1:5.

Подписание договора СНВ-1

10 лет американцы давили на Горбачёва и требовали от него сокращения вооружённых сил. И получили. Позже, Владимир Путин выйдет из этого договора в одностороннем порядке.

Безграмотная антиалкогольная кампания

Горбачёв почему-то решил, что нужно срочно вводить сухой закон. Мера вообще-то правильная и при верном информационном сопровождении способная укрепить здоровье народа. Именно этот короткий «сухой закон» обеспечил нынешний «бэби-бум».



Но введение закона совершенно не подготовили ни информационно, ни экономически: вся страна смотрела «пьяные комедии» и была повсеместно внедрена теория культурного пития, которую надо было бы постепенным информационным воздействием изжить, внедрив культуру трезвости. В итоге, после ввода сухого закона без проведения информационной работы и дальнейшей отмены закона, удалось погрузить страну в ещё более жёсткое пьянство 90-ых.



Одновременно с этим США и Саудовская Аравия обвалили цены на нефть, что привело к катастрофической нехватке средств.

А потом будет продажа нефтяной промышленности, соглашения о разделе продукции, дальнейшая сдача вооружений, приватизация, развал Вооруженных Сил… Всё это будет сделано Ельциным, но почву готовило руководство Горбачёва.

Так и сегодня пытаются через санкции придушить экономику и озлобить разными путями население.

Заключение

В результате действий двух руководителей — М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина мы потеряли огромную часть своей Родины и потеряли огромную часть Народа. Касательно того, кому Горбачёв отдал Восточную Европу — известно кому — США и НАТО, которые быстренько заменили там наше военное присутствие на своё. «Независимость» сих стран можно наглядно наблюдать в контексте доминирования Германии и Франции в ЕС.

В этом отношении, если говорить о персоналиях, Горбачёв, конечно же, главный, хотя и не единственный виновник. С Ельциным их вполне роднила задача уничтожения станового хребта советского государства.

Горбачёв и Ельцин брали многомиллиардные кредиты, по которым платил уже Путин. Горбачёв и Ельцин разваливали Советский Союз, который Путин возрождает в виде Евразийского Союза. Горбачёв и Ельцин уничтожили Вооруженные Силы, которые Путин восстанавливает и перевооружает.

Нужно быть осторожнее и нужно воспитывать новых лидеров, которые будут активно защищать нашу страну от западных агентов влияния, подобных таким людям, как: Горбачёв, Шеварнадзе, Ельцин, Яковлев, Чубайс, Гайдар, Кудрин, Набиуллина и прочие с ними.

Но на какой основе необходимо воспитывать этих новых лидеров? Вот решение данного вопроса на данный момент стоит во главу угла, то есть является приоритетным.

Послесловие

Истинная история краха Советского Союза до сих пор не написана. Прежде всего потому, что остается неясным, а что, собственно, произошло? Только что существовала «вторая сверхдержава мира», со своей идеологией, историей и культурой, вооруженная до зубов, включившая почти треть мира в зону своего влияния, — и вот, от всей этой мощи и всего этого величия буквально в одночасье не осталось почти ничего.

Несомненно, налицо «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века» (В. В. Путин), но что послужило её причиной (или причинами) — до сих пор непонятно или неизвестно, что в данном случае одно и то же.

Существует несколько распространенных версий, ни одна из которых не в состоянии описать произошедшее с необходимой степенью полноты и точности.

Разумеется, утверждение о том, что крах СССР произошёл «по воле Божьей», включать в число рассматриваемых вариантов не приходится, поскольку он объясняет сразу всё — и не объясняет ничего.

«Легко быть философом, выуча наизусть три слова: «Бог так сотворил», — и сие дая в ответ вместо всех причин» (М. В. Ломоносов).

С расстояния прошедших лет теперь достаточно легко можно идентифицировать политическое ядро «перестроечного» процесса.



Корни горбачёвской перестройки уходят напрямую к периоду хрущевской «оттепели»- перестройки и последовавшей за ней брежневской «разрядки», когда, судя по всему, подготовительную «предперестроечную» работу в рамках партийно-государственного аппарата вела «коминтерновская» группа, тесно связанная с международными параполитическими структурами, видимыми и влиятельными представителями которой, судя по всему, были Отто Куусинен, Михаил Суслов, Юрий Андропов и целая «грибница» иных, куда менее заметных, но, возможно, не менее значимых функционеров.

К 1985 году основная команда будущих «перестройщиков» и «антиперестройщиков» была уже практически полностью сформирована и представляла собой круг выходцев из ближайшего окружения Андропова, а также диссидентского сообщества, которое было нашпиговано агентами 5-го управления КГБ.



К числу последних можно отнести даже такие иконы отечественного «демократического» движения, как Леонид Баткин, Александр Солженицын и Елена Боннэр. Впрочем, их идеология была сформирована гораздо раньше, в 60-е-70-е годы и сводилась к полному и окончательному уничтожению «коммунистического проекта», хотя в разные временные периоды это камуфлировалось и «борьбой против сталинского тоталитаризма» и необходимостью создания «социализма с человеческим лицом»…

Размывание идеологии «красного проекта» стартовало ещё на XX съезде КПСС 1956 года, после которого Хрущёв сделал свой известный доклад с «разоблачением сталинского культа личности». Но и это «действие» также было осуществлено по законам путча вне принятых процессуальных рамок в КПСС. Данная группа «антисталинистов» безусловно сложилась в «неформальную мощную группу» после XX съезда вокруг Ю. В. Андропова, влияние которого нарастало все 60-е и 70-е годы.



А в конце 70-х годов влияние Андропова в партийно-государственном аппарате фактически стало доминирующим. Победа Андропова и его крыла имеет и своё историческое объяснение. Начиная с XX съезда, шла ревизия «красного проекта».



В значительной мере она осуществлялась группой Суслова, которая в 1961 году протолкнула в программные документы партии замену концепции «диктатуры пролетариата» на «общенародное государство», затем ввели идейный стержень «борьбы за мирное сосуществование» как высший приоритет государства. Тем самым проводилось скатывание к «конвергенции», что и обусловило следующий виток развала страны в 80-е годы — с победой Горбачёва и его последователей в высшей иерархии КПСС.

В качестве «реперных точек» этого процесса можно назвать практически параллельные события «парижской» и «пражской» весны 1968 года, успешную «реализацию» американской лунной программы, отмену золотого содержания доллара, встречи Брежнева и Никсона в 1971 — 73 годах, «золотую хоккейную серию» СССР-Канада 1972 года, которая, как и «перестройка», завершилась поражением советской стороны на своей собственной территории, арабо-израильскую войну 1973 года, программу «Союз-Аполлон», Хельсинкские соглашения 1975 года и так далее…

В эту же цепочку событий и вписывается шествие 4 февраля 1990 года в Москве за отмену ст.6 Конституции СССР, против КПСС, которая в тот момент стала, благодаря самим партократам, захватившим власть в результате госпереворота 1953 года, единственным скрепляющим общество механизмом. К сожалению, не все коммунисты, что не были членами партии, смогли своевременно выработать альтернативу действиям членов партии, что не были коммунистами, поэтому на 25 лет наша страна погрузилась в смутные времена. Но, как говорят китайские мудрецы — и это пройдёт.





Молодёжная аналитическая группа

***



Источник.