Секретные материалы генерала Ивашова. Апгрейд человека
Что в 90-е годы масонские организации пытались похитить из архивов КГБ?
Крупнейший российский военный аналитик Леонид Ивашов впервые рассказывает о том, как в 90-е годы совместно с товарищами спасал уникальные документы из архивов КГБ, которые по приказу Ельцина подлежали передаче масонской организации Бнай-Брит. Содержание этих документов выводит нас далеко за рамки общепринятых представлений о нашем мире, о его истории и технологиях. Правда ли, что немцы построили базу подо льдами Антарктиды? Действительно ли Гитлер бежал в 1945 году? Что передали тибетские монахи Якову Блюмкину? За что его расстреляли в СССР? Существовали ли до нас другие цивилизации на Земле? Какими технологиями они обладали?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai