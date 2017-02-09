Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Секретные материалы генерала Ивашова. Апгрейд человека

14:06. 9 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что в 90-е годы масонские организации пытались похитить из архивов КГБ?

Крупнейший российский военный аналитик Леонид Ивашов впервые рассказывает о том, как в 90-е годы совместно с товарищами спасал уникальные документы из архивов КГБ, которые по приказу Ельцина подлежали передаче масонской организации Бнай-Брит. Содержание этих документов выводит нас далеко за рамки общепринятых представлений о нашем мире, о его истории и технологиях. Правда ли, что немцы построили базу подо льдами Антарктиды? Действительно ли Гитлер бежал в 1945 году? Что передали тибетские монахи Якову Блюмкину? За что его расстреляли в СССР? Существовали ли до нас другие цивилизации на Земле? Какими технологиями они обладали?

==========================================================================

Рекомендуем:

Опрокинутый мир. Тайны прошлого – загадки грядущего. Что скрывают архивы Спецотдела НКВД, Аненербе и Верховного командования Вермахта, Ивашов Леонид

Битва за Россию. Хроники геополитических сражений, Ивашов Леонид

Апгрейд человека (все выпуски)

==========================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Николай Левашов: «Я не сломлен!..»
Николай Горюшин, 07 декабря 2010 4 декабря состоялась очередная встреча академика Н. Левашова с читателями. Как и ожидалось, эта встреча почти полностью была посвящена Светлане. Была озвучена очень неожиданная информация о заказчиках и исполнителях ...
ЛЕТАЮЩАЯ ДЕВОЧКА В ЛЕСУ
Видео, представленное тут, недавно привлекло большое внимание пользователей Интернета. В нём показана, ни много, ни мало — летающая девочка. Видео под названием «Летающая девочка в российском лесу», было представлено на Youtube, пользователем Jevgenij2000...
Левашов о Трехлебове... (видео)
отрывок из встречи Николая Левашова с читателями 2 апреля 2011 года Источник
В Лондоне сейчас война
Со столицами мира связано немало крылатых выражений. «Москва слезам не верит». «Все дороги ведут в Рим». «В Багдаде всё спокойно». Судя по всему, в турагентствах рождается новый фразеологизм. В Лондоне сейчас война! Имидж Британии портит чернокожая ...
Разоблачение Ведических Шарлатанов - А.Трехлебов
Источник http://via-midgard.info/
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
...», внесенной в федеральный список экстремистских материалов за навязывание негативного мнения в...» занесена в федеральный список экстремистских материалов «за навязывание негативного мнения в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>