Перестройка: люди менялись на глазах

Как организовывали это шествие, с кем согласовывали и как собирали людей в эпоху, когда не было мобильных телефонов и интернета? И понимало ли большинство участвующих суть и последствия выдвигаемых требований и лозунгов как для страны, так и для каждого её жителя?

На следующий же день, 5 февраля 1990 года, Михаил Горбачёв заявил о необходимости введения поста Президента СССР с одновременной отменой 6-й статьи Конституции СССР и установлении многопартийной системы, что и послужило в дальнейшем краху Советского Союза.

4 февраля 1990 года в самом центре Москвы более 300 тыс. человек прошли от Крымского моста по Садовому кольцу и улице Горького к площади 50-летия Октября — ныне Манежная. Требования отмены монополии одной партии, КПСС, звучали прямо у стен Кремля.

Сегодня многие знают, что всё вокруг нам не принадлежит, а имеет какого-то, непонятно откуда взявшегося хозяина, хотя ещё не так давно, всё вокруг принадлежало одному хозяину — народу. Возмущённых произволом капитализма много, но не многие знают, как такое получилось. Многие про это в курсе, но не в курсе, как это произошло.



Некоторые считают, что это случилось как-то само собой при разрушении СССР, другие считаю,т что этому способствовал Ельцин в 1993-м, однако это не так. История на самом деле практически детективная, но драматический сюжет её развивался у всех на глазах, народную собственность украли у нас, у всех прямо из под носа, и в этом прозападная российская власть заставила участвовать жителей страны, выводя их на улицы Москвы 4 февраля 1990 года.

Митинг 4 февраля 1990 года

Вся площадь, ещё не перестроенная в торговый центр «Охотный Ряд», начало Тверской улицы (тогда — улица Горького), Моховая (тогда — проспект Маркса) и Александровский сад — всё вокруг было заполнено плотно стоящими друг к другу людьми. На дворе 4 февраля, плюсовая температура, но все в теплых меховых шапках и шарфах. Два часа шествия от нынешнего ЦДХ через Крымский мост по Садовому кольцу через площадь Маяковского (ныне Триумфальная), 7 км пути, ещё два часа митинга.

«Задача нашего митинга — объединение. Объединить все честные силы, сложить все демократические организации в единый антибюрократический фронт»,

— говорил с грузовика-трибуны, стоявшего прямо под колоннами гостиницы «Москва», Гавриил Попов, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы (МДГ), будущий первый мэр Москвы.

По словам милиции, собралось порядка 300 тыс. человек, по словам организаторов — более полумиллиона. Толпа с готовностью подхватывала лозунги, подбадривала ораторов — Бориса Ельцина, Юрия Афанасьева, Тельмана Гдляна, Глеба Якунина, Евгения Евтушенко…

Лозунги были таковы:



демократизация общественной жизни,



новая избирательная система,



принятие демократического закона о печати,



заключение нового Союзного договора,



а главное — отмена 6-й статьи Конституции о ведущей и направляющей роли КПСС.



Поводом к шествию стала конфронтация в ЦК КПСС: консервативное крыло Политбюро (Егор Лигачев, Анатолий Лукьянов и другие) активно выступали против реформ, а генсек Михаил Горбачёв заявил, что уйдёт в отставку, если партия не одобрит его курс на обновление. Москвичи решили поддержать Горбачёва демонстрацией. Никто не ожидал такого скопления народа, но выдался тёплый, солнечный день, и многие москвичи просто вышли погулять.

Источник: http://callmjoker.livejournal.com/798 3.html

Демонстрация собрала приверженцев самых разных политических течений — от христианских демократов до анархистов. На поддержание порядка были брошены тысячи милиционеров, но обошлось без происшествий. Многотысячная колонна прошла от Октябрьской площади до Манежной, где и состоялся митинг. Демонстранты требовали отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС (месяц спустя эта статья была отменена).

В дальнейшем многие активные участники того шествия, разочаровавшись в реформах, выходили на улицу уже с антигорбачёвскими лозунгами, самые разные политические силы по разным поводам пытались устроить массовые акции, но по масштабности ни одна из них не приблизилась к февральской демонстрации 1990 года.

При этом следует отметить, что шествие 4 февраля 1990 года являлось массовкой, своего рода ширмой для прикрытия преступных действий власть имущих по планомерному, согласно директиве 20/1 СНБ США 1948 года, развалу СССР, а граждан использовали втёмную также, как и «гапоновщина» 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге (об этом наша статья «9 января 1905 — провокация, ставшая историей» — http://inance.ru/2017/01/9-yanvarya-190 5/).

Предыстория шествия или как у граждан СССР украли общенародную собственность

Итак, наши «дерьмократы» (как их именовали многие в 90-ые годы), руководимые западными консультантами, прямо хотели бы украсть у народа его достояние, но скорее всего это у них не получилось бы, поэтому, они, как завзятые мошенники и аферисты пошли другим путем, разыграли целый многоактовый спектакль, конечной целью которого было обкрадывание народа.

Но обо всём по порядку.

Известна точная дата, когда было совершено это преступление — народная собственность была украдена 14 марта 1990 года, в довольно странном для такого действия документе, а именно в Законе «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР», в тексте которого, как бы между прочим, вносились изменения во Вторую Главу Конституции СССР, а именно — в 10-ю, 11-ю, 12-ю и 13-я статьи.

К этому документу тоже пришли не сразу, к нему тихонько подкрадывались, внося в умы граждан разные идейки, которые, кстати говоря, не имели никакого отношения к народной собственности.

А дело было так: либералы, под прикрытием Горбачёва объединившиеся на I Съезде народных депутатов СССР в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), сразу же повели борьбу за отмену 6-й статьи Конституции СССР.

Статья 6 Конституции 1977 гласила:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу».

А.Сахаров

Межрегиональная депутатская группа (МДГ), сопредседателями которой стали Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Борис Ельцин, Виктор Пальм и Андрей Сахаров (последний как агент влияния был инициатором отмены 6-й статьи), возглавила поднимавшуюся в стране голову Пятую колонну и требовала полного уничтожения советской политической системы, признать политический плюрализм, внедрить рыночные механизмы в экономику, деидеологизировать управление.

Но где же про народную собственность? Так никто пока даже и слова об этом не говорил.

На I и II Съездах народных депутатов СССР МГД попыталась атаковать 6-ю статью, но тогда проиграла. Тогда и были ими спланированы митинги и шествия граждан против действующего политического строя. Как следствие, 4 февраля 1990 года в Москве прошли хорошо организованные массовые митинги, на улицы столицы вышло много людей.



На другой день — 5 февраля 1990 года состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором Михаил Горбачёв заявил о необходимости введения поста Президента СССР с одновременной отменой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и установлении многопартийной системы. Пленум единодушно поддержал Горбачёва…

Согласно решению Пленума ЦК КПСС, на III Внеочередном съезде народных депутатов (12 — 15 марта 1990 года) «в порядке законодательной инициативы» был внесён проект «Закона СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам политической системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР)». 14 марта 1990 года Съездом был принят закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР».

Вся страна обсуждала отмену 6 пункта и введение поста Президента СССР, других тем для обсуждения не предлагалось.

Фактически Верховный Совет СССР 14 марта 1990 года совершил политическое самоубийство. Его политический труп прозаседал в Кремлёвском Дворце Съездов до начала 1992 года и тихо отправился на свалку истории. Он после фразы председательствующего — «Решение принято» — уже никому не представлял никакого интереса, поскольку его миссия была выполнена.

Но вся свистопляска с отменой 6-й статьи была лишь прикрытием более серьёзного предательства Горбачёва. Вместе с ней, незаметно для народа, были изменены положения записанные в Конституции СССР об общенародной собственности на средства производства. Вместо неё были приняты, практически без обсуждения, в ходе голосования простым поднятием рук, переформулированные 10-я, 11-я, 12-я, 13-я статьи.

Вот как они звучали (http://constitution.garant.ru/history/u ssr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/chapter/2/ #block_200):



« Статья 10 . Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.

Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.

Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для её преумножения. Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях».

. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач. Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для её преумножения. Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях».

« Статья 11 . Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.

. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.

« Статья 12 . Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.

Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной.

Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать её плодородие».

. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование. Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной. Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать её плодородие».

«Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.

Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества».



В новой редакции согласно Закона СССР от 14 марта 1990 года № 1360-1 эти статьи звучали так (http://constitution.garant.ru/history/u ssr-rsfsr/1977/zakony/185465/ ):



« Статья 10 . Экономическая система СССР развивается на основе собственности советских граждан, коллективной и государственной собственности.

Государство создаёт условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности, и обеспечивает равную их защиту.

Земля, её недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, находятся в ведении Советов народных депутатов и предоставляются для использования гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям».

. Экономическая система СССР развивается на основе собственности советских граждан, коллективной и государственной собственности. Государство создаёт условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности, и обеспечивает равную их защиту. Земля, её недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, находятся в ведении Советов народных депутатов и предоставляются для использования гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям».

« Статья 11 . Собственность гражданина СССР является его личным достоянием и используется для удовлетворения материальных и духовных потребностей, самостоятельного ведения хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности.

В собственности гражданина может находиться любое имущество потребительского и производственного назначения, приобретённое за счёт трудовых доходов и по другим законным основаниям, кроме тех видов имущества, приобретение которых гражданами в собственность не допускается.

Для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства и других целей, предусмотренных законом, граждане вправе иметь земельные участки в пожизненном наследуемом владении, а также в пользовании.

Право наследования имущества гражданина признаётся и охраняется законом».

. Собственность гражданина СССР является его личным достоянием и используется для удовлетворения материальных и духовных потребностей, самостоятельного ведения хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности. В собственности гражданина может находиться любое имущество потребительского и производственного назначения, приобретённое за счёт трудовых доходов и по другим законным основаниям, кроме тех видов имущества, приобретение которых гражданами в собственность не допускается. Для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства и других целей, предусмотренных законом, граждане вправе иметь земельные участки в пожизненном наследуемом владении, а также в пользовании. Право наследования имущества гражданина признаётся и охраняется законом».

« Статья 12 . Коллективной собственностью является собственность арендных предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и других объединений. Коллективная собственность создается путём преобразования предусмотренными законом способами государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и организаций».

. Коллективной собственностью является собственность арендных предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и других объединений. Коллективная собственность создается путём преобразования предусмотренными законом способами государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и организаций».

«Статья 13. Государственной собственностью является общесоюзная собственность, собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных областей, автономных округов, краев, областей и других административно-территориальных единиц (коммунальная собственность)».



Этими поправками у народа СССР фактически отняли его страну — заводы, шахты, недра, леса, пашни. Была отменена монополия государства на средства производства. Рассказывать, как это делали, можно долго. Мало кто из читателей сможет понять технологии отъёма. Говоря кратко, с нами провернули операцию «Четыре сбоку — ваших нет»… На самом деле борьба с 6-й статьёй была маскировкой для отмены положений Второй главы Конституции СССР…

Столь важные поправки, влияющие на экономику страны, были приняты в спешке, скопом и под дымовой завесой обсуждения совсем посторонних вещей — отмены руководящей роли КПСС и введения поста Президента СССР, что населением страны как раз приветствовалось, поскольку лежало в русле задуманного ещё Сталиным и Берией отстранения партии от власти и передачи её Советам. Так, обманом партократы сделали необходимые им изменения в Конституции. А после удара по экономической системе Советского Союза тот был обречён…

В этом скрывается истинная трагедия решения 14 марта 1990 года. Вопрос развала страны стал лишь вопросом времени. Об этой проблеме стоило тогда подумать, а не о монополии на власть, да и то уже — формальной.

Эти новые формулировки статей Конституции создали возможности продавать с помощью различных схем кому угодно или предприятия целиком или их оборудование, в том числе те его части, без которых они не могли нормально работать. Были законодательно легализованы схемы отъёма денег у предприятий и региональных бюджетов. С помощью этих схем Пятая колонна, под визг о «свободе и гласности» втоптала страну в кризис. К концу 1990 года предприятия и целые отрасли начали ощущать нехватку оборотных средств, бюджет был сознательно опустошён предателями и казнокрадами. Предатели в высших эшелонах власти придерживали продукты на складах, искусственно создавая нехватку продуктов.

Так, Пятая колонна отобрала часть денег у государства. На эти, украденные у народа деньги, и финансировался процесс ползучего переворота в СССР, закончившийся в августе 1991 года Ельцинским Путчем.

Потом были Беловежский сговор, демонтаж остатков СССР, хаос, голод, безработица, кровавый путч 1993 года, войны и этнические чистки на Северном Кавказе и Средней Азии. Но Рубикон был пройден на заседании III внеочередного Съезда народных депутатов СССР 14 марта 1990 года якобы по запросу населения, высказанного на шествии 4 февраля 1990 года…

Вот такова историческая казуистика. Но истинный корень зла кроется в так называемых перестройках: 1-я —хрущёвская и 2-я — горбачёвская.

Если обычного среднестатистического человека, пережившего вторую половину восьмидесятых в сознательном возрасте, сегодня попросить кратко охарактеризовать это время, то в ответ в большинстве случаев можно услышать что-то вроде «перестройка — это ужас и позор». Естественно, человеку не видевшему те годы, требуется более подробное изложение событий.

Вторая «Перестройка»

Большинство граждан погибшего СССР согласится с мнением, что перестройка М.С. Горбачёва стала катастрофой для десятков миллионов людей, а благо принесла лишь незначительной прослойке «новой буржуазии».

Сам М.С. Горбачёв, со свойственным ему красноречием, объяснял всегда столпившимся вокруг него «простым людям», что перестройка — это когда каждый делает своё дело. Возникал естественный вопрос: чем же все занимались до 1985 года? Но многоопытные советские граждане его не задавали. Как и во времена предшествующие индустриализации, СССР ощущал недостаток в модернизации, о которой постоянно нынче говорят наши политики..

Почему модернизации не произошло?

В партии появились свои демократы и радикалы, представляющие непримиримые идеологические направления. Тем временем привыкшая к покою и стабильности страна заволновалась. Воспитанные на коммунистических идеях представители старшего поколения болезненно воспринимали крушение своих представлений о справедливом обществе. Люди зрелые, привыкшие к социальным гарантиям и уважению за свои трудовые достижения, испытывали материальные затруднения, усугубляемые видимым финансовым превосходством кооператоров — людей часто невежественных и грубых. Молодёжь в период перестройки также ощущала духовный кризис, видя, что образование, полученное родителями, отнюдь не гарантирует достойной жизни. Устои рушились.

В августе 1991 года случился путч. Так закончилась перестройка, которая знаменовала развал СССР. Но это была вторая перестройка, вторая попытка Запада ослабить мощь нашего государства.

Но прежде чем о ней говорить, необходимо вспомнить о первой «перестройке», которую возглавил Н.С. Хрущёв, и которая должна была уничтожить СССР ещё в 1960-е годы. Однако тогда она до конца не прошла, общество не было готово к такому повороту событий и Хрущёва сместили, сменив планы. Теперь ставка была сделана на медленное доведение общества до такого состояния, чтобы оно было нравственно готово ко второй «Перестройке» и «дикому капитализму» 90-ых годов. Как развивалась первая «Перестройка»?

Первая «Перестройка» хрущёва — удар по будущему ссср

Для начала силы, стоящие за Хрущёвым (не до конца обезвреженная «пятая колонна», так называемые «неотроцкисты», действовавшие по сути не только в интересах США и Великобритании, но и того явления, что называют «мировой закулисой»), устранили И.В. Сталина и Л.П. Берию. В этом деле Хрущёв опирался не только на «троцкистов», но и на многих деятелей «старой закалки», вроде Маленкова и Микояна. Они по плану И.Сталина должны были отправиться на почётный отдых, на смену шли талантливые и получившие образование уже в СССР молодые кадры. Сталин фактически начал кадровую реформу, когда на XIX съезде КПСС в октябре 1952 года он не только высказал идею выдвижения на высшие посты государства преданной делу и образованной молодёжи, но и по сути заменил Молотова, Микояна, Кагановича и Ворошилова. Процесс смены кадров только набирал обороты, поэтому вопрос, что делать с вождём, стал для партийных функционеров — барствующих партократов, уже привыкших жить на всём готовом, ребром.

Избавиться от Сталина «врагам народа» надо было и ещё по одной важной причине — Иосиф Виссарионович выдвинул идею постепенного преобразования компартии: она должна была потерять роль «управленца» государством, став кузницей управленческих кадров, воспитательная функция партии должна была выйти на первый план. Естественно, что многие партократы не хотели терять рычаги управления государством, отдать реальную власть выборным советским органам (СССР шёл по пути установления настоящей народной власти).

Эти и другие мероприятия были задуманы ещё до войны и рассчитаны были на среднесрочную перспективу, но заставили многих высших деятелей партии испугаться. Именно поэтому в 1936 — 1938 годах троцкисты сорвали общенародные открытые выборы, которые подразумевала Конституция 1936 года, запустив массовые репрессии, в жерновах которых многие из них были впоследствии перемолоты сами. Посредством репрессий им удалось остановить процесс передачи власти от партии Правительству Советов нашего народа. Именно поэтому никто из старой ленинской гвардии не попытался остановить ликвидацию Сталина и Берии, или самостоятельно продолжить их дело строительства коммунизма. Их устраивало сложившееся положение и они хотели сохранить «статус-кво». Понятно, что большинство высших партийных функционеров не имело отношения к заговору — их можно условно назвать «болотом». Некоторые знали о нём, другие догадывались, но их бездействие помогло активной группе заговорщиков (Хрущёв был вершиной «айсберга»). Это был первый и самый важный шаг на пути скатывания с достигнутых высот, а значит и будущей «перестройки» Советского Союза на капиталистический лад.

Советский народ был лишён будущего, открывающейся блестящей перспективы, которая позволяла постепенно перевести человечество на новый этап развития, открыть своего рода «Золотой век» планеты. СССР под руководством Сталина и его соратников мог и уже предлагал человечеству иную концепцию развития, более справедливую и человечную, чем Западная. Этим объясняется огромная популярность СССР и его модели развития в сталинскую эпоху. Хрущёв и стоящие за ним люди перечеркнули эту возможность, отодвинули её более чем на 50 лет вперёд.

Вторым шагом, который нанёс страшный удар делу Сталина и образу СССР во всём мире, стал доклад Хрущёва о культе личности Сталина в феврале 1956 года на XX съезде компартии. Фактически этот доклад стал своего рода точкой отсчёта начала антисоциалистических, антинародных реформ и экспериментов Хрущёва. Этим актом был подорван фундамент всей советской государственности. Миллионы людей, как в СССР, так и за рубежом, искренне принявшие идеалы коммунизма, были разочарованы. Сильно упал престиж СССР и авторитет советской власти. Произошёл и определённый раскол в партии, многие коммунисты, возмущённые нападками на Сталина, стали выражать своё возмущение. В сердцах людей было посеяно недоверие к власти. В Чехословакии, Венгрии и Польше началось опасное брожение. Раз курс Сталина был «преступным», зачем оставаться в социалистическом лагере? Западный мир получил прекрасный инструмент для информационной войны с СССР и соцблоком, стал умело подогревать «реформаторские», либеральные настроения.

С 1956 года первая «Перестройка» всё больше и всё увереннее начала набирать силу. Хрущёв, очевидно, не был гением разрушения, но за него хорошо поработали другие люди. С какого конца взялся за своё разрушительное дело Никита Сергеевич? Понятно, что с наследия Иосифа Виссарионовича. Чтобы советские люди разуверились и разочаровались в социализме, Хрущёв сразу нарушил основной его принцип: «каждому по его труду».

В целом удар, который хрущёвская перестройка нанесла по демографии, экономике и обороноспособности СССР, был страшен, но не смертелен. Хрущёва отстранили от кормила СССР и не позволили завершить разрушение Союза. Однако именно со времени Хрущёва СССР был обречён на гибель (его могли спасти только коренные меры).

Особенно страшную опасность представляло изменение сознания советского человека. Хрущёвские реформы, в частности уравниловка и привилегированное положение номенклатуры, привели к тому, что духовные ценности значительной части советского общества изменились в худшую сторону. Вирус «западничества», потребительства стал постепенно убивать души людей СССР. Распространяло его и кино, пропагандирующее бессмыленные попойки (особенно этим грешили разнообразные комедии) и потребительское отношение к государству и обществу в целом.



Многие советские граждане, особенно молодые, стали считать, что труд на благо общества — это обман, наглая эксплуатация, которую навязывают средства пропаганды. Что мечта о коммунизме — это химера, миф, который никогда не сбудется. А чтобы хорошо жить, надо стать чиновником или партийным функционером. В результате советскую вертикаль власти стали заполонять приспособленцы, карьеристы, люди у которых материальное благополучие было высшим идеалом. Мало что изменилось в психологии общества с тех пор, только окружающие декорации.

Западная пропаганда при Никите Сергеевиче проникла в Советский Союз достаточно глубоко. Как известно, параллельно с хрущёвской «Перестройкой», против нашего народа вовсю шла ещё и информационная война. И то, и другое на территории Советского Союза интегрировалось в единое целое. И мощным прессом давило на сознание советских граждан.



Люди менялись на глазах.



Духовные ценности в психике советских людей всё больше и больше трансформировались в потребительские. Так в эпоху хрущёвских «реформ» родился класс, небезызвестных обывателей, для которых вещи и деньги стали самым главным в их жизни. Фактически, была создана почва для будущего разрушения Советского Союза и внедрения «дикого капитализма 90-ых». Людей, которые не задумываясь, голосовали за реформы Горбачёва и Ельцина, которым было наплевать, что распалась Великая держава и народная собственность оказалась в руках проходимцев.

Вот что явилось самым омерзительным фактором хрущёвской эпохи — развитие индивидуализма, эгоизма и формирование потребительской психологии части наших граждан. Семя горбачёвской «Перестройки» попало именно в такую вот почву. Поэтому оно и проросло распадом и гибелью Советского Союза.

Сталин заложил огромный потенциал развития страны. Это проявлялось и в экономике, и в образовании, и в независимой внешней политике. Именно благодаря научным разработкам ведомства Л.П. Берии Хрущёв мог стучать своим ботинком по трибуне ООН. Этот потенциал мы проедаем до сих пор.

Но вот проходит 30 лет и к власти в нашей стране приходит демагог М.С. Горбачёв. Вместе с Э. Шеварнадзе и А. Яковлевым (которым на Россию было откровенно наплевать) Горбачёв проворачивает то, что не снилось даже А.Ф. Керенскому.





Молодёжная аналитическая группа

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