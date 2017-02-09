Олигарх Рыболовлев словил золотую рыбку, но не у нас

Российские богачи финансируют Монако и Швейцарию, забывая о своей стране.

Один из «лакомых кусочков» центральной московской застройки — здание, некогда принадлежавшее «Военторгу», — ушло, по данным ФАС компании FPH Europe Holdings II Limited, зарегистрированной в Гонконге. Продажа столь интересного объекта в российской столице вновь привлекла внимание общественности к Дмитрию Рыболовлеву, некогда владевшему долями в «Уралкалии» и «Сильвините».

Пятидесятилетний олигарх считается одним из самых богатых людей не только в России, но и в мире. По данным Forbes, в 2016 году он занял 12-ю строчку в списке самых-самых богатеев России. Состояние Рыболовлева, по некоторым данным, оценивается не менее, чем в 8 млрд долларов. Это, конечно, меньше, чем в лучшие времена, но, в то же время, не столь уж и мало для того, чтобы «списывать» олигарха со счетов. Не так давно он стал владельцем футбольного клуба «Монако», а кроме того, известен на весь мир как коллекционер живописи.

Война за большое искусство

С миром искусства связан один из громких скандалов, приобретших международный характер. Так, швейцарский бизнесмен Ив Бувье, который длительное время занимается покупкой и продажей произведений живописи, стал фигурантом дела о мошенничестве, в котором обвинил его сам Дмитрий Рыболовлев. Как сообщает Forbes, Бувье составлял российскому олигарху коллекцию произведений легендарных живописцев — от Леонардо да Винчи до Пабло Пикассо. Познакомившись в Женеве, где Рыболовлев со своей, на тот период супругой Еленой, искали сертификат аутентичности на картину Марка Шагала, олигарх и арт-дилер начали сотрудничать. Бувье помог Рыболовлеву получить документы на картину Шагала, затем продал ему картину Ван Гога.

С Рыболовлевым Бувье работал около десяти лет, однако затем пути олигарха и арт-дилера разошлись. Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве, коллекционера даже арестовывала полиция Монако, однако затем отпустила под залог. Разбирательство с Бувье шло два года и принесло, по словам швейцарского коллекционера, ущерб его репутации на сумму не менее 1 млрд долларов.

Как «Военторг» ушел китайцам

Кстати, «Военторг» достался Рыболовлеву после продажи доли в «Уралкалии» — от Сулеймана Керимова. До Керимова, в свою очередь, «Военторгом» владел Тельман Исмаилов, близкий к бывшему московскому мэру Юрию Лужкову и обладавший в определенное время значительным влиянием на столичное руководство. Такая вот непростая история у одного из наиболее примечательных памятников советской архитектуры Москвы.

О том, что здание «Военторга» отойдет гонконгской компании, стало известно из опубликованного еще в январе 2017 года сообщения Федеральной антимонопольной службы.

Компания FPH Europe Holdings II Limited, по данным печати, принадлежит китайскому бизнесмену Гуо Гуанчану и российскому предпринимателю Рубену Варданяну. Для Гуанчана, кстати, покупка «Военторга» — это первая инвестиция в российские объекты. Насколько она окупит себя — покажет время. Но пока, в процессе продажи здания, в экспертном сообществе многие сомневались относительно прибыльности «Военторга» для гонконгской компании. Строились даже неутешительные прогнозы, что здание покинет значительная часть арендаторов. Впрочем, пока в «Военторге» свободны лишь 5% торговых площадей, что ничтожно по меркам столичных торговых центров.

Провал в Березниках

Но если «Военторг» остается привлекательным объектом, благо находится в столице России и представляет интерес для инвесторов, то небольшому городу Березники в Пермском крае повезло меньше. Кстати, хотя в Березниках живет чуть более 146 тысяч человек, этот город — второй по численности населения в Пермском крае. Десять лет назад, в октябре 2006 г., в Березниках затопило одну из шахт «Уралкалия». Затем, летом 2007 года, над местом затопления образовался провал. Поскольку провалился участок федеральной железной дороги, пришлось на время даже закрывать ветку. Лишь в 2009 году были завершены работы по строительству обходного пути, но практически сразу же появились и новые проблемы.

Так, 25 ноября 2010 года провалился кусок земли прямо на вокзале Березников. В провал угодил и один из вагонов. На краю опасной зоны оказались и жилые дома, что заставило администрацию озаботиться вопросом переселения людей в другие здания. Причины провалов многие эксперты связывали с разработкой руды на очень маленькой глубине, причем непосредственно под жилыми кварталами Березников. После начавшихся провалов Березники получили печальную известность на всю страну. Событиями в Пермском крае заинтересовались федеральные власти, а Дмитрий Рыболовлев в это же время стал большую часть времени проводить за пределами России.

Одни восстанавливают, другие — тратят прибыль

Несмотря на то, что «Уралкалий» в свое время позволил миллиардеру получить колоссальную прибыль, финансированием ликвидации последствий провалов в Березниках занялся федеральный центр. Возможно, это обстоятельство заставило Сергея Шойгу посоветовать журналистам обратить внимание на «первый номер по налоговым платежам в Швейцарии».

В 2008 году по инициативе Игоря Сечина, занимавшего тогда пост вице-премьера, была создана специальная комиссия по расследованию последствий катастрофы в Березниках. В конце концов, власти заставили компанию выплачивать компенсацию, часть средств которой и пошла на строительство обходного железнодорожного пути, а оставшиеся деньги — на расселение людей из опасной для жизни зоны. Но и компенсация, выплаченная «Уралкалием», оказалась не очень внушительной — по крайней мере, компания вложила в ликвидацию последствий провалов сопоставимые с правительствами России и Пермского края средства.