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Несанкционированный запуск ядерных ракет. НЛО чуть не столкнуло лбами две сверхдержавы

17:45. 9 февраля 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

В 1984 году в Прикарпатском военном округе радиолокационная система засекла некий объект. Затем сработал сигнал тревоги о нарушении границы. А буквально через несколько секунд произошел… автоматический запуск системы, отвечающей за ядерные ракеты. Точно определили, что это не американская ракета, не их самолет. Был объект, который определенным образом воздействовал на технику. Причем, как потом оказалось, у американцев на одной военной базе в то же самое время сработала аналогичная система. Зачем НЛО «запустило», а потом «отключило» систему ядерных ракет, также пока осталось неизвестным. Возможно, некие космические силы проверяли военный потенциал и боевую готовность землян?

Метки: нло, ядерные ракеты
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