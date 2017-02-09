На западных границах

Размещение частей армии США и Германии на территории Прибалтики в фото и видео.Немцы в Литве.Переправка техники в Восточную Европу через бельгийские порты.В целом, ранее заявленный график выдерживается. Страны НАТО взявшие на себя обязательства по поддержке планов Пентагона, размещают по 1 батальону, США продолжают развертывание частей 4-й пехотной дивизии, техника которой продолжает доставляться в Европейские порты и перемещаться на территорию Польши и Прибалтики.

Источник: colonelcassad.livejournal.com