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На западных границах

19:54. 9 февраля 2017 Просмотров - 155 2 коммент. Опубликовал:


Размещение частей армии США и Германии на территории Прибалтики в фото и видео.






































Немцы в Литве.


































Переправка техники в Восточную Европу через бельгийские порты.







В целом, ранее заявленный график выдерживается. Страны НАТО взявшие на себя обязательства по поддержке планов Пентагона, размещают по 1 батальону, США продолжают развертывание частей 4-й пехотной дивизии, техника которой продолжает доставляться в Европейские порты и перемещаться на территорию Польши и Прибалтики.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия сша, Германия, Латвия, литва, нато, польша, прибалтика, США, эстония
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2 коммент.»

  • 6607 2037
    STARIK 9 февраля 2017 в 22:17 Ссылка Пометить
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    Ну, очень мне напоминает обстановку начала Отечественной войны 41-го года. Приказ “Не поддаваться на провокации” обернулся сотнями тысяч жертв, для наших военных и гражданского населения. Изменники нашей Родины, захватившие власть в Нашей стране, ведут наш Народ к такому же развитию событий. ПРОДАЖНЫЕ УБЛЮДКИ!!!

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    • 1919 1486
      Walentin STARIK 9 февраля 2017 в 23:22 Ссылка Пометить
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      Я начинаю чувствовать себя заложником. Правда я призывов “не поддаваться на провокации” не слышал. Может Вы слышали? Вам там слышнее.

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