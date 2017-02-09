На западных границах
19:54. 9 февраля 2017 Просмотров - 155 2 коммент. Опубликовал: brahman
Размещение частей армии США и Германии на территории Прибалтики в фото и видео.
Немцы в Литве.
Переправка техники в Восточную Европу через бельгийские порты.
В целом, ранее заявленный график выдерживается. Страны НАТО взявшие на себя обязательства по поддержке планов Пентагона, размещают по 1 батальону, США продолжают развертывание частей 4-й пехотной дивизии, техника которой продолжает доставляться в Европейские порты и перемещаться на территорию Польши и Прибалтики.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну, очень мне напоминает обстановку начала Отечественной войны 41-го года. Приказ “Не поддаваться на провокации” обернулся сотнями тысяч жертв, для наших военных и гражданского населения. Изменники нашей Родины, захватившие власть в Нашей стране, ведут наш Народ к такому же развитию событий. ПРОДАЖНЫЕ УБЛЮДКИ!!!
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Я начинаю чувствовать себя заложником. Правда я призывов “не поддаваться на провокации” не слышал. Может Вы слышали? Вам там слышнее.