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Крылатая ракета Х-90 “Коала”. Загадочная ракета русских удивила американцев

17:51. 9 февраля 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

История Х-90 началась в 1971 году. Тогда разработчики обратились к правительству СССР с проектом постройки небольших стратегических крылатых ракет, которые могли бы действовать на небольших высотах, применяясь к рельефу местности. Это предложение не нашло тогда отклика у руководства, однако, после того как США в 1975 году начали разработку стратегических крылатых ракет (Cruise Missile), о нем вспомнили. Разработчики ракет получили приказ начать разработку в середине 1976. Завершиться она должна была к середине 1982. Уже к 31 декабря 1983 ракету предполагалось принять на вооружение. Одно из главных требований состояло в том, чтобы обеспечить ракете сверхзвуковую скорость.

Метки: Вооружённые силы России, крылатые ракеты, ракета Х-90
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