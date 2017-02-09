Крылатая ракета Х-90 “Коала”. Загадочная ракета русских удивила американцев

История Х-90 началась в 1971 году. Тогда разработчики обратились к правительству СССР с проектом постройки небольших стратегических крылатых ракет, которые могли бы действовать на небольших высотах, применяясь к рельефу местности. Это предложение не нашло тогда отклика у руководства, однако, после того как США в 1975 году начали разработку стратегических крылатых ракет (Cruise Missile), о нем вспомнили. Разработчики ракет получили приказ начать разработку в середине 1976. Завершиться она должна была к середине 1982. Уже к 31 декабря 1983 ракету предполагалось принять на вооружение. Одно из главных требований состояло в том, чтобы обеспечить ракете сверхзвуковую скорость.