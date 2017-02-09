Инициативы правительства Медведева направлены на повышение социальной напряженности в обществе

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«США пытаются раскачать ситуацию в России

Вашингтон будет использовать любые поводы для ослабления позиции Путина.

Какое будущее ждет российско-американские отношения с приходом к власти Дональда Трампа и может ли быть организован в Москве «майдан», порталу «Постфактум» рассказал председатель «Партии Великое Отечество», писатель и публицист Николай Стариков.



— Недавно новый представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия несет ответственность за эскалацию напряженности в Донбассе и что США поддерживают Украину. Это заявление некоторым образом расходится с мнением ряда российских политиков и политологов о том, что с приходом в Белый дом команды нового президента отношения между США и Россией резко улучшатся. Каким вам видится будущее российско-американских отношений?

— Мне кажется, что только очень наивные люди могут полагать, что победа какого-то кандидата в США может привести к резкому улучшению российско-американских отношений. Они плохие не потому что во главе вашингтонской администрации стоял плохой человек, а потому что США и Россия объективно имеют разные подходы и интересы, которые сталкиваются на мировой арене. Соответственно вопрос не в том, чтобы мы стали близки друг другу в геополитическом смысле, а в том, чтобы каждая из стран, отстаивая собственные интересы, относилась с уважением к интересам другого государства. Если со стороны России такая готовность демонстрируется, то можно надеяться, что с приходом Дональда Трампа интересы Российской Федерации наконец-то услышат и в Вашингтоне. Но может быть, и не услышат. Поэтому изменения в американской политике будут заключаться не в изменении риторики, сдачи всех и вся союзников США, а в том, что они попытаются найти точку соприкосновения с Россией. Но опять же, это надежды. Вполне возможно, администрация Дональда Трампа будет несколько иначе реализовывать тот же самый курс, который реализовывал Барак Обама. Просто будет делать это чуть изящнее, но точно так же преследуя интересы США, а значит, неизбежно сталкиваясь с интересами России.

— Представители администрации Дональда Трампа не раз говорили о том, что новый президент США отлично умеет заключать сделки. Какими, на ваш взгляд, могут быть условия сделки Америки и России? И будут ли они приняты руководством нашей страны?

— Суверенитетом Российской Федерации мы не торгуем, но определенные зоны, в которых можно найти взаимопонимание, в любом случае поискать стоит. Для нас принципиально прекращение гражданской войны на Украине и постепенный возврат Украины в зону влияния РФ. Вопрос: что за это могут потребовать наши «американские партнеры».

— В 2018 году в России пройдут президентские выборы. С одной стороны, президент США сразу после вступления в должность сказал, что его страна больше не будет вмешиваться в жизнь других стран, свергая и устанавливая там политические режимы. С другой — на недавней акции, посвященной передаче Исаакиевского собора РПЦ, был фактически представлен возможный новый символ протестов — синяя лента. Как вы считаете, чего ждать от выборной компании 2018 года? И возможна ли попытка организовать «майдан» в Москве?

— Попытки раскачки ситуации будут продолжаться. Не нужно думать, что в этом смысле американцы изменят свою политику. Система слома государств изнутри у них отработана. Она приносит свои дивиденды, почему бы не попользоваться ею ещё раз. Другое дело, что сегодняшний рейтинг доверия населения к нашему президенту и его популярность столь высоки, что не допустить победы Путина на президентских выборах с помощью организации каких-то беспорядков, наверное, маловероятно. Но путем повышения градуса социального напряжения или поиска каких-то поводов для конфликта можно сделать так, чтобы президент Путин был ослаблен. Я думаю, что игра Запада будет вестись именно в таком ключе. Для этого будут использоваться любые поводы, которые сейчас в огромном количестве продуцирует правительство России: повышение цен, плата за въезд в города, дискуссия об увеличении пенсионного возраста и прочие подобные предложения. Посмотрите на те инициативы, которые правительство предлагает практически в ежедневном режиме: 90% из них направлены на повышение градуса социальной напряженности в обществе. На мой взгляд, все это сознательные действия, направленные на подготовку создания внутренних сложностей в России в 2018 году. И очень печально, что подобной деятельностью занимается наше правительство.

— Совсем недавно на Донбассе снова начались столкновения между ЛДНР и ВСУ. Каково, на ваш взгляд, возможное развитие этого конфликта?

— У этого конфликта может быть только одно развитие — уход от власти тех сил, которые захватили Киев, осуществив госпереворот в 2014 году. До тех пор, пока эти силы у власти, окончание гражданской войны на Украине очень маловероятно. Но я абсолютно убежден, что как только они уйдут, война прекратится и на Украине наступит долгожданный мир.

— А есть ли сейчас на Украине такие силы, которые способны реализовать Минские соглашения и прекратить гражданскую войну?

— Конечно, эти силы есть, но сегодня они либо политически вообще не оформлены, либо находятся в эмиграции, либо сидят в тюрьме. В крайнем случае, они с оружием в руках отстаивают свое право разговаривать на родном языке.

— На прошлой неделе Юлия Тимошенко посетила США. По версии аналитиков, речь шла о том, что она пытается согласовать возможность новой смены украинской власти. На ваш взгляд, Юлия Владимировна может быть компромиссной кандидатурой для США, ЕС и России или же с приходом Тимошенко ничего в ситуации на Донбассе и в отношениях Украины с нашей страной не изменится?

— Тимошенко может быть такой фигурой при одном условии: если Вашингтон действительно решит попытаться договориться с Москвой. Мы с вами должны понимать, что собственной политики украинской власти не существует — что им скажут в американском посольстве, то они и будут делать. А Тимошенко хочет вернуться в политику. Не надо быть пророком, чтобы заметить очевидное: после выхода из тюрьмы её политическое влияние только снижалось. Я думаю, она уже пожалела, что её освободили, потому что если бы она сейчас сидела в тюрьме, её политический вес был бы значительно выше.

— Кто, на ваш взгляд, провоцирует раскол российского общества на «красных» и «белых», и какие цели при этом преследуются?

— Те же силы, которые стараются не допустить прихода Путина на очередной президентский срок в 2018 году или сделать так, чтобы он пришел на этот срок максимально ослабленным и опутанным определенными обязательствами. Неважно, под каким соусом раскачивается ситуация в обществе. В любом случае тот, кто выступает за развитие России и её усиление, не будет будоражить общественность всевозможными инициативами, начиная от повышения пенсионного возраста или очередной приватизации и заканчивая установкой мемориальной доски человеку, который был повинен в гибели сотен тысяч ленинградцев во время блокады.»

Источник: nstarikov.ru