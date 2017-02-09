ЕГЭ исполнилось 10 лет – 10 лет напрасных надежд!

Первую новость, которую я прочитал в утренней подборке была новость о том, что ЕГЭ исполнилось 10 лет. Журналисты Mail.ru выложили интервью с создателем ЕГЭ, в котором тот восторженно рассказывал о том, как он с коллегами придумал "замечательный" единый государственный экзамен. Выдержки из этого интервью я и приведу в данной статье, а также прокомментирую их с точки зрения человека, который так или иначе связан с системой образования.

Не было бы этой статьи, если бы создатель ЕГЭ Владимир Филлипов не расписывал свое детище, как необычайный прорыв в отечественной системе образования. Я читал и плакал — то ли Владимир Филлипов правда верит в то, что сам говорит, то ли он держит хорошую мину при плохой игре. В общем начнем!

Для чего понадобился госэкзамен

«Во-первых, нужен был объективный механизм оценки качества выпускников школы, потому что до ЕГЭ в школе, как правило, тот же учитель, который учил, и выставлял оценку на экзаменах, то есть фактически самому себе, поэтому двойки были крайне редки», — поделился Филиппов.

Получается так, что бывший министр образования утверждает то, что в нынешнее время оценки на ЕГЭ ставятся ученикам объективно. Но при этом почему-то умалчивает о том, что проходной бал на ГИА и ЕГЭ снизили настолько низко, чтобы ЕГЭ смогли сдать даже двоечники. Для чего так делается? А чтобы двоечников было как можно меньше. Получается, что ничего и не изменилось. Даже если учитель и рад поставить ученику двойку — уже не получится. Указы "сверху" гласят, что двоек быть не должно, или должно, но очень мало.

Во-вторых, была проблема, связанная с вузами, которые предъявляли разные требования к абитуриентам на одни и те же специальности, а иногда и превосходили уровень школьной программы, сказал ректор.

Единственное, что мне нравится в ЕГЭ. Однако поступить в ВУЗы легче не стало. В престижные ВУЗы все также легче поступить москвичам и обладателям блата. Никакие отличные результаты ЕГЭ не помогут, если место уже "забито" за "блатным" студентом.

Еще одна проблема заключалась в том, что для жителей Сибири и Дальнего Востока, например, в силу расстояния и денежных затрат, было сложно так просто взять и приехать в другой город, чтобы подать документы в вуз. Особенно учитывая тот факт, что при каждом из них существовали свои платные подготовительные курсы, выпускникам которых всегда было гораздо легче поступить.

Выше я уже высказался об этом. Выпускникам курсов как было легче поступить — так и осталось.

«Подготовка к ЕГЭ и его введение встречали большое сопротивление в стране», — вспоминает Филиппов. Чтобы понять причины, по его мнению, нужно взглянуть на категории самих «несогласных».

«Хочу сразу подчеркнуть, что было много прогрессивных людей, которые понимали накопившиеся проблемы и изначально выступали за введение ЕГЭ. С другой стороны, была большая доля тех, кто был против», — отметил ректор РУДН.

Он уточнил, что речь идет об учителях, которые раньше сами ставили оценки, а теперь были вынуждены «дрожать в ожидании, как их учеников оценят посторонние люди»; были противниками единых госэкзаменов и директора школ, которые раньше влияли на то, кому дать медаль, тогда как с приходом ЕГЭ она вообще перестала играть роль при поступлении.

«Естественно, после появления ЕГЭ, появилась возможность сравнить, а почему одно и то же ЕГЭ в одной школе дети сдают лучше, в другой — хуже. Раньше это было сделать нельзя, а сейчас появился механизм оценки качества работы школ, что пугало директоров, и поэтому они были против этой системы», — подчеркнул Филиппов.

А вот это вообще "ересь" дикая. Учителя "дрожат"? Боятся чтоли? Учителя дрожат от ярости. А ярость знаете от чего? Она от того, что нормальную систему образования угробили, а на её месте создали нечто, которое направлено на дебилизацию общества. К тому же ЕГЭ оценивается не "другими людьми", а компьютерами (если конечно это действительно так). Он утверждает про механизм оценки школ, но это всё вранье. В школы приходят указания "сверху", которые гласят, что в школах должно быть много отличников и хорошистов, и как можно меньше неудов и троек. Для этого снизили минимальные проходные балы и для этого идут на разные ухищрения, чтобы поднять результат ЕГЭ и ГИА до приемлемого минимума. О какой оценке школ идет речь? Все были против этой системы только из-за того, что она сильно несовершенна. Старые механизмы работали лучше. А не от того, что директоры школ и учителя стали кого-то или чего-то бояться.

Противниками ЕГЭ были и преподаватели вузов, потому что раньше они могли заниматься репетиторством и готовить детей конкретно в свой вуз. Так, преподаватель МГИМО натаскивал на экзамен по математике в МГИМО, а профессор Бауманки на математику в Бауманке. С внедрением ЕГЭ они лишились возможности заработка, потому что требования в вузы уравнялись, стало отличаться только необходимое количество баллов.

Спорное утверждение. Очень спорное. С одной стороны у многих появился уникальный шанс попасть в престижный ВУЗ, а с другой многие из поступивших потом просто не вытянули программу и отчислились. До этого в Бауманку, Физтех и другие ВУЗы попадали те, кто действительно "тянул". В общем с одной стороны мысль интересная, а с другой спорная.

Свой современный вид ЕГЭ принял уже при Андрее Фурсенко, который сменил Владимира Филиппова на посту главы Минобрнауки в 2004 году.

Конечно, и родители, и абитуриенты, и преподаватели школ и вузов были обеспокоены, что вся система, к которой все в той или иной степени приспособились, может развалиться, станет чем-то другим, что все изменения, как у нас принято считать, будут только к худшему.

Андрей Фурсенко

экс-глава Минобрнауки РФ

По его словам, одной из главных побед стало то, что на закон о ЕГЭ удалось получить визу ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, таким образом министр смог получить ощутимую поддержку среди ректорского сообщества.

Фурсенко — имя нарицательное. Большинство педагогов о нём доброго слова не скажет.

С именем этого человека связано много негативных событий, которые произошли с нашей системой образования. Чего стоят только современные ФГОСы в школах. Но вернемся к ЕГЭ. Фурсенко говорит о том, что наши люди боятся изменений, т.к. часто эти изменения только к худшему. Но ведь по сути так и получилось — все последние изменения в системе образования привели только к тому, что в России растёт поколение дебилов. Дети не виноваты — виновата система, которая их такими делает! А кто виноват в этих изменениях? Те кто сидят в министерстве образования. Есть один забавный анекдот на тему чиновничества:

В России две беды — дураки и дороги! Вчера первая беда обсуждала в Государственной Думе вторую.

Вот и с образованием также. Иногда хочется задать вопрос — что эти дураки там делают? Как они вообще оказались у руля? Вопрос в общем-то риторический и ответа не требует.

«Я всегда считал, что первоначальная тестовая система не является неотъемлемой частью ЕГЭ. Важны основополагающие моменты: первое — система отделила тех, кто учил, от тех, кто оценивает знания, второе — она едина для всех и дает равные шансы всем ребятам, независимо от того, где они живут и в какой школе учились. Важно также, что появилась конкуренция среди вузов за студента, а не только студентов за вуз», — считает Фурсенко.

По мнению же Болотова, отказ от тестовой части — не самое правильное решение. «Сейчас уже можно не скрывать, что вопросы с выбором ответа были для слабых выпускников, чтобы они могли получить свой аттестат и не пойти на улицу без документов об образовании. А что происходит сейчас, если говорить откровенно: убирают вопрос с выбором ответа и все время понижают планку выполнения заданий — сколько заданий нужно выполнить, чтобы получить аттестат», — сказал Болотов.

Фурсенко как продолжал "нести пургу" так и продолжает. Уравниловки не было до ЕГЭ и не стало после. Но слова говорит красивые. Жалко, что у нашего министерства образования всё только на словах.

Из положительных моментов он отметил возросшее доверие к ЕГЭ у населения России за последние пять лет и связал это с работой Рособрнадзора.

Может оно и так, но учителя старой закалки плюются от ЕГЭ, как черт от ладана. Почему в министерстве образования сидят не те, кто работал всю жизнь у доски — давний вопрос.

Он подчеркнул, что решение о введении ЕГЭ принималось максимально аккуратно и взвешенно, с учетом мнения общественности и профессиональных сообществ.

«В масштабах нашей страны за многие столетия у нас никогда не было столь длительного эксперимента до непосредственного проведения реформы. И, наверное, не зря, что спустя 10 лет после выхода документа вы пишете этот материал, значит, система все же прошла проверку временем», — заключил ректор РУДН.

Филлипов опять искажает правду. ЕГЭ внедрялось без учета мнений педагогов и профильных организаций. Всех просто поставили перед фактом и все. А потом уже на попятную не пойдёшь — деньги на внедрение уже распределены и потрачены — отчитываться же надо. И теперь создатели ЕГЭ будут упорно утверждать, что эксперимент под название "ЕГЭ" успешен, а это сильно не соответствует действительности.

Саму статью можете почитать здесь.

В общем меня эта статья раздражает также, как наше министерство образования и её бывшие министры. А как вы относитесь к ЕГЭ?

Источник: nnm.me