Ефимов В.А. – Русская цивилизация – последняя надежда мира
Интервью с заведующим кафедры политологии и социологии Санкт-Петербургского Аграрного Университета Ефимовым Виктором Алексеевичем: «Русская цивилизация – последняя надежда мира».
30 октября 2016 года, г.Пушкин
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Основные темы, затрагиваемые в интервью:
Истоки Русской цивилизации
Культурные коды Русской цивилизации
Китеж-град и сообщество дельфинов
Агрессия Запада против России
Сталинский большевизм и беспоповство
Влияние беспоповства в наши дни
Монархия и РПЦ против русского духа
Попытка реанимировать монархию в России
Убийство царской семьи Николая II
Русь – кость в горле Запада
Страны “междуморья” как прослойка между Западом и Россией
Украина – проект для раскола России
“Междуморью” придётся измениться
Механизмы взращивания “элиты”
Источник: zakonvremeni.ru
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Полностью согласен с Ефимовым Виктором, кроме на не открытые наукой тайн Нашей страны – обожествлять. Это скатывание в необразованное начало средневековья.
Социализм, создал в душах нашего Народа полную, отличную от гниющего Запада, “толерантность” к нормальным, умным, трудолюбивым, не заражённых корыстной бациллой людям, любой национальности. В Русских Людях всегда был ген справедливости, который не удалось вытравить из нашего народа агентам иностранного влияния – паразитам, захвативших власть в Нашей страны.
Я, полностью согласен с высказыванием Виктором Ефимовым, что “Русская цивилизация – последняя надежда Мира!”.