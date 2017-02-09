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Ефимов В.А. – Русская цивилизация – последняя надежда мира

12:26. 9 февраля 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Интервью с заведующим кафедры политологии и социологии Санкт-Петербургского Аграрного Университета Ефимовым Виктором Алексеевичем: «Русская цивилизация – последняя надежда мира».

30 октября 2016 года, г.Пушкин

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Основные темы, затрагиваемые в интервью:

Истоки Русской цивилизации
Культурные коды Русской цивилизации
Китеж-град и сообщество дельфинов
Агрессия Запада против России
Сталинский большевизм и беспоповство
Влияние беспоповства в наши дни
Монархия и РПЦ против русского духа
Попытка реанимировать монархию в России
Убийство царской семьи Николая II
Русь – кость в горле Запада
Страны “междуморья” как прослойка между Западом и Россией
Украина – проект для раскола России
“Междуморью” придётся измениться
Механизмы взращивания “элиты”

Ефимов В.А. – Русская цивилизация - последняя надежда мира

Источник: zakonvremeni.ru

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Один комментарий»

  • 6583 2013
    STARIK 9 февраля 2017 в 13:43 Ссылка Пометить
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    Полностью согласен с Ефимовым Виктором, кроме на не открытые наукой тайн Нашей страны – обожествлять. Это скатывание в необразованное начало средневековья.
    Социализм, создал в душах нашего Народа полную, отличную от гниющего Запада, “толерантность” к нормальным, умным, трудолюбивым, не заражённых корыстной бациллой людям, любой национальности. В Русских Людях всегда был ген справедливости, который не удалось вытравить из нашего народа агентам иностранного влияния – паразитам, захвативших власть в Нашей страны.
    Я, полностью согласен с высказыванием Виктором Ефимовым, что “Русская цивилизация – последняя надежда Мира!”.

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