Ефимов В.А. – Русская цивилизация – последняя надежда мира

Интервью с заведующим кафедры политологии и социологии Санкт-Петербургского Аграрного Университета Ефимовым Виктором Алексеевичем: «Русская цивилизация – последняя надежда мира».

30 октября 2016 года, г.Пушкин

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Основные темы, затрагиваемые в интервью:

Истоки Русской цивилизации

Культурные коды Русской цивилизации

Китеж-град и сообщество дельфинов

Агрессия Запада против России

Сталинский большевизм и беспоповство

Влияние беспоповства в наши дни

Монархия и РПЦ против русского духа

Попытка реанимировать монархию в России

Убийство царской семьи Николая II

Русь – кость в горле Запада

Страны “междуморья” как прослойка между Западом и Россией

Украина – проект для раскола России

“Междуморью” придётся измениться

Механизмы взращивания “элиты”

Источник: zakonvremeni.ru