«Бедный» депутат-единорос позавидовал зарплатам бюджетников

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

«Акция «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?», наглядно демонстрирует, что люди, голосовавшие за ЕР, не понимают, почему их депутаты с упорством, достойным лучшего применения, стараются усложнить их и без того непростую жизнь, а депутаты скромно отмалчиваются или объясняют свои инициативы «требованиями суровой реальности». Видимо, свои предвыборные обещания они давали, находясь в другой реальности. Но речь пойдет не об этом. Как гром среди ясного неба из уст депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Единой России прозвучали слова: «МНЕ СТЫДНО!». Решив срочно выяснить, у кого из единоросов проснулась совесть, мы подробно ознакомились с интервью депутата Андрея Васильева, которое он дал изданию MR7.ru. Подробности рассказывает Председатель Петербургского отделения Партии Великое Отечество Надежда Юрьевна Петрова.

«Оказалось, что неприятные чувства, которые испытывает народный избранник, отнюдь не связаны с содержанием его работы, а имеют отношение исключительно к содержанию его кошелька. Васильеву стыдно получать мизерную депутатскую зарплату в 140 тысяч рублей. Такую мизерную, что он чувствует себя практически изгоем по сравнению с учителями, врачами и другими бюджетниками, которым в отличие от тружеников ЗАКСа зарплаты были проиндексированы.

Посочувствовав трудному материальному положению законодателя, мы решили для полноты картины все-таки ознакомиться со сведениями о его имуществе и доходах и сопоставить их с объемом, так сказать, выполненной работы по защите интересов избирателей. Итак, согласно официальной информации, опубликованной на сайте городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, доход Андрея Васильева за 2015 год составил 2 327 749,71 рубль. Значит, его месячный доход приближался к цифре в 200 000 рублей. Кроме того, депутат задекларировал жилой дом в Ленинградской области, три квартиры в Санкт-Петербурге, автомобиль Volvo S80. И это не считая имущества, принадлежащего его супруге.

Зампредседателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга,

депутат фракции «Единая Россия» Андрей Васильев

Теперь обратимся к профессиональной деятельности депутата и посмотрим, за какие такие непосильные труды он получал зарплату в 200 000 рублей в месяц. Итак, за все 5 лет (!) работы в Законодательном Собрании прошлого созыва им было предложено целых 3 (!) законодательные инициативы: он предложил принять обращение к В.В.Путину о сохранении музея на крейсере «Аврора», праздновать в Петербурге День ветерана труда (не принято) и был соавтором коллективного законопроекта о защите валютных заемщиков. То есть в сухом остатке – одно письмо Президенту и участие в разработке одного законопроекта. Все это стоило налогоплательщикам 2 миллиона рублей за каждый год его депутатства. Итого, около 10 миллионов рублей. Что сказать? Действительно, СТЫДНО.

Чем помочь бедному депутату? Думаю, можно было бы посоветовать ему то же, что в таких случаях советовало делать гражданам России его непосредственное руководство – держаться. Или идти в бизнес, оставив в стороне мечту о призвании. Можно было бы предложить ему прибегнуть к способу, предложенному жителям России другим единоросом – Ильей Гаффнером. Тот с улыбкой стыдливого воришки из «12 стульев» посоветовал всем нам «меньше питаться». Такой же совет дал бывший мэр города Вологды, а ныне депутат Госдумы от фракции «Единая России» Евгений Шулепов. Ратуя за помощь населению в тяжелое время, он предложил горожанам есть крапиву, которая появиться весной. Оторванность от жизненных реалий простых россиян демонстрирует и другой единорос — заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов, которому наличие квартир в 20 квадратных метров кажется смешным. Или, к примеру, назначенный премьер-министром Медведевым на должность главы Ростуризма Олег Сафонов порадовал граждан таким высказыванием: «Необходимость пляжа и моря — это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Пикантность ситуации придает то, что в декларации о доходах Сафонова за 2014 год, в частности, присутствуют два жилых дома площадью 170 и 368 квадратных метров, расположенные на Сейшелах.

Но мы не будем глумиться над человеком и, как сказал классик, пойдем другим путем. Если депутат чувствует себя обделенным по сравнению с бюджетниками, мы предложим ему поменяться зарплатой с одним из них. Почему-то мне кажется, что без труда найдутся добровольцы, работающие в бюджетной сфере, готовые избавить депутата от неприятных переживаний и прийти ему на помощь, поменяв свою индексированную зарплату на неиндексированную депутатскую.

Председатель Петербургского отделения

Партии Великое Отечество

Надежда Юрьевна Петрова».