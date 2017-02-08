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Вся суть современного российского телевидения в одном коротком ролике

11:16. 8 февраля 2017 Просмотров - 345 Один комментарий Опубликовал:
Когда вас в следующий раз спросят почему вы не смотрите телевизор, не забудьте показать этим людям данный ролик
 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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Один комментарий»

  • 499 492
    Сергей 8 февраля 2017 в 11:52 Ссылка Пометить
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    Классный ролик! И таких “подборок” можно сделать миллионы. Зачем нам 100 каналов телевидения, если по ним смотреть нечего? Везде одно и то же: ТУПОСТЬ, ПОШЛОСТЬ, НАСИЛИЕ и РАЗВРАТ. Где каналы, которые учат любить, радоваться, воспитывать детей, заботиться о ближних? Где передачи о нормальных людях, об обыкновенных судьбах, которым хотелось бы сочувствовать или радоваться за них? А вместо этого по всем каналам – извращенцы, дегенераты и социопаты. Ответ очевиден: ХОЗЯЕВА телеканалов ТАК видят мир или ТАКОЙ мир предлагают нам. ИМ нужен ГАВВАХ. Я в таком мире (медийном) жить не хочу, но телевизор пока выбрасывать повременю. Мир стремительно меняется, люди начинают “прозревать” и активней сопротивляться планам “кукловодов”. Надеюсь, что включив однажды телевизор, я не найду в телепрограмме “Дом-2″, “Нашу Рашу”, дебильные сериалы и фильмы ужасов, а КИНО, наконец-таки, как часть Искусства, начнёт служить своей истинной цели – “сеять прекрасное, доброе, вечное”!

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