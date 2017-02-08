В Башкирии директор кафе запретила продажу сигарет и алкоголя

Концептуал СМИ Татьяна Гридина получила одну из наград регионального этапа конкурса «Женщина–директор года»

Фото: delomirb.ru.



По признанию коллег, в том числе, и за свой, «странный» для бизнесмена поступок: отказ от реализации алкоголя и табачных изделий.

По словам коллег, такой достойный уважения поступок мог стоить Татьяне Гридиной банкротства, и тем не менее она приняла столь сложное решение: ее кафе не будет участвовать в растлении земляков. Это решение настолько возмутило коллектив кафе, что все сотрудники уволились. Но Татьяна Николаевна на подобный шантаж не поддалась и решения не изменила, хотя и оказалась в очень трудной финансовой ситуации.

«Жизнь научила меня рассчитывать только на свои силы и нести ответственность за свои поступки. Сиюминутная прибыль не принесет счастья, если она заработана за счет чужого здоровья и счастья», – объясняет она непонимающим свое поведение.

В бизнесе она далеко не новичок – предпринимательской деятельностью занимается 13 лет. Свой бизнес начинала с небольшого вагончика, который стоял на трассе в поселке Раевский. Там было всего 2 посадочных места. В 2006 году появилось новое помещение, побольше, вмещавшее уже 18 посетителей. Людей потчевали свежей выпечкой и другими угощениями от местных производителей. Количество клиентов росло, и в 2010 году Татьяна Николаевна решила расширять бизнес – реконструировала здание, добавила два дополнительных зала. Переломный момент наступил в 2012 году, когда законодательство запретило продавать пиво в киосках. Для многих кафе это время стало периодом экономического роста.

«Молодежь потянулась в наше круглосуточное кафе, которое работало круглосуточно, выручка стала стремительно расти. Но я начала понимать, что не очень-то рада этому обстоятельству. Совесть не давала покоя, ведь если задуматься, то получается, что я спаивала детей моих земляков! С таким грузом ответственности жить стало очень тяжело».

И в 2014 году Гридина приняла решение больше не торговать пивом и сигаретами в своем кафе. Возмущенный коллектив объявил ей бойкот: все написали заявления об увольнении. Татьяна Николаевна осталась одна с многотысячными кредитами, которые нужно было выплачивать. И сама встала за прилавок.

«Шесть суток я буквально не выходила из кафе, спать удавалось не более двух часов. Надо мной смеялись, говорили, что я сошла с ума и уничтожаю собственный бизнес своими руками. Но я твердо решила не менять принятого решения: алкоголем и сигаретами торговать больше не буду».

Со временем набрался новый коллектив, вернулся и кто-то из прежних работников. Сегодня самое трудное у Татьяны Николаевны позади: она рассчиталась по кредиту, достроила здание кафе.

«Но самое главное – я доказала людям, что можно нормально жить и работать без алкоголя и табака. Я поняла важную вещь: если меняешься ты, меняется и мир вокруг тебя. Я почувствовала, что количества денег совершенно не зависит внутреннее состояние души. Сейчас все говорят, что в стране кризис, а у меня, к счастью, его нет», – говорит она с улыбкой.

К Татьяне Николаевне потянулись люди, которые находятся с ней 2на одной волне», – например, ребята из общественного движения «Местные», которым небезразлично, как будет развиваться родной поселок.

Вместе они поставили в парке скамейку, посадили деревья, каждый месяц проводят субботники. В общем, стараются в меру ил влиять на окружающий мир.

«Невероятно, но факт – когда мы продавали алкоголь и табак, делали большую выручку, было сложнее платить по кредитам, рассчитываться с поставщиками, а сейчас денег значительно меньше, но их стало хватать на все», – так сказала Татьяна Гридина, получая свой приз, как одна из лучших предпринимательниц региона.

«Бизнес Татьяны Николаевны, может быть, и не самый успешный в республике, но он – честный. А это дорогого стоит», – отметили коллеги предпринимательницы.

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