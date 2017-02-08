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В 2017-м году в Крыму отменят роуминг

19:29. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Отмена роуминга в Крыму.

Об этом сообщила "Крымпресса" со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолий Голомолзин. «Национальный роуминг» — ситуация, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор. Для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора, — рассказал А. Голомзин. — Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. По словам замглавы ФАС, «этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним». Сообщается, что в целом по стране эта проблема будет решена в течение 2017 года. ? Соответственно, цена на связь не будет зависеть от того, в какой регион в пределах страны перемещается абонент.

http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63780 – цинк

PS. Тема с отменой роуминга в Крыму тянется в 2014-го года, но большие операторы не спешили с этим, ссылаясь на угрозу санкций и на экономическую целесообразность. Прошлым летом дошло до решения ФАС, которая потребовала http://colonelcassad.livejournal.com/2922178.html от сотовых операторов отменить роуминг в Крыму. Но и после этого, достаточно серьезно отстаивалась позиция, что отмена роуминга в Крыму не имеет целесообразности на данный момент. Так что заявления про отмену роуминга в течении 2017-го года это конечно хорошо, но стоит помнить, что еще в прошлом году существовала достаточно серьезная оппозиция этому решению, что уже не раз приводило к ситуации, когда об отмене роуминга объявляли, а потом всплывали различные объяснения, почему это нельзя сделать. Посмотрим как в этот раз пойдет.
Стоит отметить, что если роуминг таки отменят, то можно говорить, что Аксенов своей активностью добился определенных результатов, так как он неоднократно муссировал эту тему в отношениях с Москвой и в конечном итоге нашел поддержку в ФАС.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аксенов, крым, связь
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    Brat 8 февраля 2017 в 22:37 Ссылка Пометить
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    В одной стране России живем, какой роуминг,кто и зачем придумал это все понятно. Когда прекратят отжимать деньги, налогов не хватает?

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