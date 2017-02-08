В 2017-м году в Крыму отменят роуминг
19:29. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отмена роуминга в Крыму.
Об этом сообщила "Крымпресса" со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолий Голомолзин. «Национальный роуминг» — ситуация, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор. Для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора, — рассказал А. Голомзин. — Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. По словам замглавы ФАС, «этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним». Сообщается, что в целом по стране эта проблема будет решена в течение 2017 года. ? Соответственно, цена на связь не будет зависеть от того, в какой регион в пределах страны перемещается абонент.
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?i
PS. Тема с отменой роуминга в Крыму тянется в 2014-го года, но большие операторы не спешили с этим, ссылаясь на угрозу санкций и на экономическую целесообразность. Прошлым летом дошло до решения ФАС, которая потребовала http://colonelcassad.livejournal.com/292
Стоит отметить, что если роуминг таки отменят, то можно говорить, что Аксенов своей активностью добился определенных результатов, так как он неоднократно муссировал эту тему в отношениях с Москвой и в конечном итоге нашел поддержку в ФАС.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В одной стране России живем, какой роуминг,кто и зачем придумал это все понятно. Когда прекратят отжимать деньги, налогов не хватает?