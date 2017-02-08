Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2017

«Гиви» погиб — видео с места теракта





Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.



Видео с места теракта, в результате которого погиб командир «Сомали», Герой Донецкой Народной Республики Михаил Толстых с позывным «Гиви».

«По поводу того, кто это совершил — пока мы этого человека еще не поймали. Следственные мероприятия продолжаются по этому поводу. Был применен «Шмель» (огнемет прим. News Front). Мы предполагаем, что в этом замешаны украинские спецслужбы», — сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Басурин: В ДНР предполагают, что в убийстве «Гиви» замешаны спецслужбы Украины

Заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал убийство полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Басурин официально подтвердил смерть командира батальона «Сомали» и рассказал из чего он был убит.

«По поводу того, кто это совершил — пока мы этого человека еще не поймали. Следственные мероприятия продолжаются по этому поводу, — сказал Басурин. — Был применен «Шмель» (т.н. огнемет)». «Мы предполагаем, что в этом замешаны украинские спецслужбы», — сказал Басурин в прямом эфире Лайф.

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ОФИЦИАЛЬНО: Гиви погиб от выстрела из огнемета «Шмель», — командование ДНР

Гибель командира батальона «Сомали», Героя ДНР, полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви») произошла в результате атаки из реактивного пехотного огнемета «Шмель». «По предварительным данным, гибель „Гиви” произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета „Шмель”», — такую предварительную информацию ДАН сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР. В связи со случившимся в Республике объявлен план «Перехват». «Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам», — подчеркнули в командовании. Читайте также: ВАЖНО: Кадры с места теракта, в котором погиб Гиви (ВИДЕО) Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября — за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил Республики. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях. Убит утром 8 февраля в Донецке.

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Боевики «Айдара» принуждают знакомых заниматься шпионажем в ЛНР





Видео от МГБ ЛНР.



В Министерство государственной безопасности ЛНР обратился житель пгт Новоайдар Денис Мацаев, ставший жертвой вербовки школьным товарищем – боевиком карательного батальона «Айдар».



Сержант Андрей Олейник, угрожая расправой над родственниками Моцаева, принудил его дать согласие на сотрудничество. Денису было дано задание по сбору сведений военного характера путем внедрения в ряды Народной милиции ЛНР. По прибытии в Луганск житель Новоайдара добровольно сообщил о факте вербовки.

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В России прокомментировали убийство «Гиви» — Это тяжелая потеря для батальона

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) — попытка нанести удар по способности ДНР оказывать сопротивление при нападении на республику, заявил Лайфу первый заместитель Комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

Он добавил, что гибель Гиви — тяжёлая потеря для батальона, однако заметил, что потеря может даже усилить боевой дух тех, кто работает на оборону ДНР.

«Хороший командир — большое дело, но люди, которые его уважали и любили, определятся с новым командиром и будут ещё яростнее сопротивляться. Они не ослабили, а только усилили морально-волевые качества этого подразделения, убив по беспределу их командира. Говорю исходя из жизненной практики», — заключил сенатор.

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ДНР: в Ясиноватой прямым попаданием снаряда ВСУ разрушен жилой дом

Дом в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ минувшей ночью.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу городской администрации Олег Моргун.

«Ночью с 7 на 8 февраля зафиксировано разрушение в результате прямого попадания в дом по улице Октябрьская, 22 поселка Крутая Балка», — сказал он.

По данным горадминистрации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. «Людей в доме на момент обстрела не было», — пояснил Моргун.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РСЗО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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Гиви: «Можно обзавестись охраной, но я этого делать не буду»

В Минобороны ДНР подтвердили: в результате теракта в среду утром был убит один из самых известных командиров ополчения – Михаил Толстых с позывным «Гиви». Предположительно, по кабинету Толстых был произведен выстрел из реактивного огнемета «Шмель». Это нападение и убийство в октябре 2016 года Арсена Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи, уверены в ДНР.

«Подтверждаю: он погиб», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, комментируя сообщения о гибели в результате теракта командира подразделения «Сомали» полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Как, в свою очередь, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование республики, теракт произошел в 6.02 утра в среду. Журналист и блогер Иван Рахметов на своей странице в Facebook сообщил о том, что по штабу ополченцев был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Тело погибшего командира уже опознано, на месте теракта работают сотрудники следственных органов ДНР и МЧС республики.

В прокуратуре ДНР сообщили, что следователи уже вышли на предполагаемых убийц Михаила Толстых – к террористической атаке причастна украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Руководство республики обещает найти и наказать убийц известного командира по законам военного времени.

Этот теракт и произошедшее ранее убийство полковника Арсена Павлова (позывной «Моторола») – звенья одной цепи. За терактами стоят спецслужбы Украины, подчеркнул в комментарии агентству «Интерфакс» источник в силовых структурах Донецкой республики.

В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти «одного из главарей боевиков» ДНР с позывным «Гиви», заявил в эфире телеканала «112 Украина» советник главы СБУ Юрий Тандит.

Добавим, что в минувшую субботу в центре Луганска произошел подрыв автомобиля, квалифицированный как теракт. Тогда погиб глава управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко, что, как отмечала газета ВЗГЛЯД, фактически обезглавило эту структуру. Оборонное ведомство Луганской республики обвинило в содеянном украинские спецслужбы.

«Можно обзавестись охраной, но я этого делать не буду»

Бывший водитель дизельного погрузчика Михаил Толстых получил известность летом 2014 года во время боев за свой родной город Иловайск. 34-летний (на тот момент) командир ополченцев, успевший поучаствовать в обороне Славянска, сыграл серьезную роль во время отражения штурма Иловайска украинскими силовиками и в последующих боях в иловайском котле.

Тогда же отличился и другой известный руководитель ополчения – командир противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсен Павлов, более известный по позывному «Моторола». Тандем двух комбатов, Гиви и Моторолы, запомнился также по боям за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 – январе 2015 года, после чего «Спарту» и «Сомали» стали воспринимать как едва ли не самые эффективные подразделения ВСН. Своеобразной «наградой» стало включение Моторолы и Гиви в санкционный список Евросоюза.

Полковник Арсен Павлов погиб в октябре прошлого года в результате взрыва бомбы, после чего Толстых пообещал отомстить за убийство соратника и друга.

Тогда же угрозы украинских радикалов стали поступать и в адрес Гиви. «Я читал комментарии, что товарищи украинцы мне приветы передают. Я не боюсь ничего, – заявил тогда командир. – Мне нечего терять. Я знаю, что я делаю правое дело. Я воюю за свою землю и свободную республику».

«Я буду продолжать вести образ жизни командира воинской части. Можно обзавестись охраной в большом количестве, но я этого делать не буду. Я не боюсь за свою жизнь. Я не чувствую себя таким же важным, как Арсен. Арсен был на голову выше меня», – сказал Толстых.

В конце октября в минобороны Донецкой республики опровергли сообщения Союза десантников Приднестровья о том, что Гиви якобы собирается покинуть ДНР.

«С кем у ВСУ получается воевать?»

На днях, 3 февраля, комбат «Сомали» сообщил, что получил нетяжелое ранение в результате боестолкновений в промзоне Авдеевки. Ранение было им получено, когда ополченцы отбивали свои позиции, захваченные противником. Операция была проведена совместно с 11-м полком армии ДНР и батальоном «Спарта». В результате, по выражению Гиви, 99% потерянных позиций были возвращены под контроль республики.

Говоря в комментарии Life о собственном ранении, Гиви опроверг информацию украинских СМИ о том, что он якобы выстрелил себе в ногу: «Спешу их разочаровать – ничего такого я не делал, более того, уже утром на следующий день я был на передовой и командовал своим батальоном».

Украинские силовики, как заявил командир «Сомали», потеряли очень много людей. «Они не боеспособны. Они не могут с нами воевать. А с кем (у ВСУ) получается воевать? С мирными жителями, к сожалению. Я прошу прощения у тех мирных жителей, которые подверглись обстрелам, но все, что могли сделать вооруженные силы республики, они сделали», – заверил он.

Марина Балтачева, Михаил Мошкин

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Корреспондент «Звезды» увидел позиции ВСУ из донецкого аэропорта

http://tvzvezda.ru

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Правоохранители ДНР вышли на след убийц «Гиви»

Правоохранители Донецкой Народной Республики по горячим следам вышли на террористов, убивших комбата «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви». Об этом сообщили в прокуратуре ДНР, пишет Царьград.

По данным ведомства, покушение на Гиви совершила группа диверсантов. В прокуратуре отметили, что знают, «что это за люди».

«Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — отметил представитель прокуратуры.

Кроме того, в ДНР подчеркнули, что убийства командиров Гиви и Моторолы связаны, они являются частями одной цепи.

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Покойся с миром, Командир…

Война… Дурная тётка, дрянь и стерва всегда забирает лучших. Самых отчаянных и самых бесстрашных. Тех, кто без оглядки и всяких «если» готов встать и идти защищать тех, кто в этой защите нуждается.

Судьба воина — жизнь на линии фронта. И, к сожалению, не все из них смогут услышать залпы победного салюта.

Ибо война. В которой вражеская пуля или предательский выстрел в спину могут настигнуть в любой момент.

Мне сейчас безумно больно и обидно до слез. Мы потеряли одного из лучших. Человека, благодаря которому Донбасс до сих пор жив. За то, чтоб хотя бы часть донецкой земли не топтал ботинок украинских карателей, Гиви поставил на карту всё. В том числе — свою собственную жизнь.

Но как же ошибаются те, кто думает, что смерть одного может остановить тысячи! Кутузов и Жуков. Багратион и Баграмян. Раевский и Рокоссовский. Все они великие полководцы, подарившие нам мир и отстоявшие Россию. Но что бы они смогли, если бы не простой солдат, готовый в любой момент отдать жизнь за свободу своего народа?!

«На место павших придут живые»… Вот так, трусливо выстрелив из-за угла и забрав у Донбасса его героя, не победить. Потому что есть народ. Каждый представитель которого — боец и герой.

Народ, молчаливая скорбь которого страшнее тысячи слов.

Народ, который стиснет зубы и будет биться ещё отчаяннее и злее.

Народ, который выстоит и обязательно победит…

Народ, который всегда будет помнить своих героев…

Покойся с миром, Командир…

Вечная тебе память…

Юлия Витязева, специально для News Front

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К убийству Гиви причастна украинская ДРГ, — прокуратура ДНР

По данным прокуратуры ДНР, теракт, в результате которого погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), был организован украинской диверсионно-разведывательной группой. В ведомстве добавили, что уже удалось выйти на предполагаемых убийц Гиви. Читайте также: «Гиви» погиб (+ФОТО) «Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — заявили в прокуратуре ДНР. В ведомстве добавили, что убийства Гиви и Моторолы являются звеньями одной цепи. Информацию о гибели комбата «Сомали» уже подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Мы с прискорбием можем подтвердить этот факт», — сказал он журналистам. В Минобороны ДНР добавили, что в связи с терактом в Республике усилены меры безопасности. Жителей просят соблюдать спокойствие.

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ВСУ обстреляли прифронтовые районы ДНР из тяжелой артиллерии

С вечера ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов семь прифронтовых районов Республики. «Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 обстреливала территорию Донецкого аэропорта, поселок Озеряновка под Горловкой, села Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и окрестности Ясиноватой. Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм», — сообщил агентству ДАН источник в силовых ведомствах ДНР. Читайте также: МОЛНИЯ: «Гиви» погиб Наряду с тяжелым вооружением при обстрелах населенных пунктов ДНР противник применял также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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В ДНР погиб комбат «Сомали» Гиви — источник

Командир батальона «Сомали», полковник ДНР Михаил Толстых «Гиви» погиб.

Об этом рассказал источник в Народной Милиции ДНР.

«Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», — сообщил источник. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — добавил он.

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Покушение на "Гиви". Михаил Толстых погиб

Утром совершено покушение на "Гиви".

Пока точных данных нет, но один достаточно надежный источник в Донецке с которым только что разговаривал, говорит, что "Гиви" погиб.



UPD: По обстоятельствам покушения – пишут http://linkis.com/novorossia1.ru/j40x2, что либо выстрел из "Шмеля", либо мина.

UPD: Гибель "Гиви" подтверждают http://dan-news.info/defence/komandir-po drazdeleniya-somali-mixail-tolstyx-ubit-v-d onecke-komandovanie-dnr.html. Мир праху.

UPD: На месте теракта работают следователи из различных силовых структур, пожар потушили совсем недавно. Стены в кабинете относительно целые, а вот пожар был очень сильным

UPD: В прокуратуре ДНР заявили, что за убийством "Гиви" стоит украинская ДРГ http://linkis.com/life.ru/t/970596/qV2UE

UPD: В кабинете вместе с "Гиви" могло находится еще 2 человека http://ren.tv/novosti/2017-02-08/opolche nec-ahra-raskryl-podrobnosti-ubiystva-gi vi





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ВСУ до поздней ночи обстреливали прифронтовые районы ДНР

Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов семь прифронтовых районов Республики. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 обстреливала территорию Донецкого аэропорта, поселок Озеряновка под Горловкой, села Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и окрестности Ясиноватой, — говорится в сообщении. — Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых убит в Донецке

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — говорится в сообщении».

Гиви погиб при взрыве у себя в кабинете.

В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются.

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Обстрелы Донбасса: ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Район села Желобок обстрелян из танковых орудий, 120-мм минометов и стрелкового оружия с направления села Причепиловка.

С направления села Крымское дважды обстрелян район поселка Фрунзе, огонь велся из вооружения БМП и 82-мм минометов.

Район села Сокольники киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов с направления села Кряковка.

Также из минометов калибра 120 мм с направления поселка городского типа Мироновский обстрелян район села Калиновка.

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Наступление ВСУ станет последним для Порошенко, — Захарченко (ВИДЕО)

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности Вооруженных Сил Республики к возможному наступлению украинских войск. Также он отметил, что единственный выход из сложившейся ситуации для президента Украины Петра Порошенко — это война. «Возможно всем, все понятно, что для Порошенко единственный выход — это война, постараться военными действиями обратить на себя внимание всю мировую общественность и Европу, но мы готовы, наши войска прошли не только обучение, они уже 2,5 года воюют», — сказал он журналистам. «Это будет последнее наступление Порошенко», — подчеркнул Глава ДНР. Читайте также: А нас-то за что? — «герои ползучего наступления» идут на попятную

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жителей ЛДНР защищают финские добровольцы, заявил правозащитник Бекман

На стороне жителей ДНР и ЛНР выступают добровольцы из Европы, в том числе из Финляндии, заявил финский правозащитник Йохан Бекман.

«Я был там несколько месяцев, видел, как местные жители Донбасса защищают свою страну. Плюс много добровольцев, в том числе финнов. Один из финских добровольцев был на днях ранен в Донецке, об этом все написали «,- рассказал Бекман.

При этом он назвал «геноцидом мирных жителей» конфликт на Донбассе, а также подчеркнул, что эскалацию конфликта провоцирует украинская сторона.

«Это геноцид мирных жителей Донбасса украинской армией, руководит этой войной Порошенко. Украина хочет эскалации конфликта, об этом свидетельствует тур Порошенко, который сейчас путешествует по всей Европе в поисках финансирования и политической поддержки своих действий. Они уже боятся, что Америка их не будет таким образом поддерживать, как при Обаме (экс-президенте США — ред.)», — считает правозащитник.

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«Проходимцы! Никакого толку от них!» — жители Донецка о наблюдателях ОБСЕ

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Константин Долгов провел соцопрос, задав простой вопрос жителям Донецка: как они оценивают работу наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе. Они считают, что ОБСЕ – это проходимцы, от которых нет толка.

«ОБСЕ обязаны справедливо объективно отражать работу всех служб в том числе украинских и наших. Они работают отвратительно. Сидят только в гостиницах», — сказала жительница. «ОБСЕ ничего не видит и не слышит. Вот они только этим и занимаются. Поэтому работа их очень плохая», — заявил молодой человек.

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