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Пржевальский. Русский скиталец в поисках Шамбалы

17:05. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Пржевальский. Русский скиталец в поисках Шамбалы

    Николай Михайлович Пржевальский – один из самых знаменитых российских путешественников и натуралистов. Но открыл маленькую азиатскую лошадку и некоторых других животных. Но это не единственная заслуга исследователя. Говорят, что он нашёл в Центральной Азии загадочную Шамбалу…

    Российская империя подарила миру многих учёных, первопроходцев и исследователей окружающей среды, чьи заслуги невозможно недооценить. Н. М. Пржевальский описал географию, фауну и флору Центральной Азии и Дальнего Востока. Он прошёл суровый Уссурийский край, усмирял хунхузов Маньчжурии, преодолел песчаную пустыню Ала-Шань и несколько раз перевалил через горы таинственного Тибета. Страстный охотник и натуралист, Пржевальский оставил после себя огромное научное наследие и тайну найденной им Шамбалы. Ходит легенда, что записку с местонахождением этого загадочного места он велел похоронить с ним в могиле на берегу озера Иссык-Куль.

Начало пути

    Официальной датой рождения Николая Пржевальского значится 31 марта (по старому стилю; по новому – 12 апреля) 1839 года. Но современники говорили, что эту дату придумал сам исследователь, так как на самом деле он родился 1 апреля. Чтобы избежать шуток в свой адрес по этому поводу, он и приписал себе лишний день.

    Детство будущий исследователь провёл в деревне Кимборово Смоленской губернии. Его отец был отставным поручиком, чьи предки принадлежали к польским дворянам герба Лука. Учился Пржевальский в Смоленской гимназии, а в 1855 году начал военную службу в Москве. Но военное поприще до конца не удовлетворяло Пржевальского, исследователя и скитальца в душе. Поэтому он решил продолжить образование и поступил в Николаевскую академию Генерального штаба.

    Но и этого было мало. Беспокойная душа Пржевальского жаждала путешествий, и он встал в ряды Императорского Русского географического общества, надеясь получать длительные командировки далеко за пределы родины. Но прежде, чем сбылись его мечты, прошло несколько лет. За этот промежуток он окончил обучение, принял участие в подавлении Польского восстания 1863 года и работал преподавателем географии в Варшавском юнкерском училище.

    Мечта о далёких землях впервые осуществилась в 1867 году, когда Пржевальскому поручили экспедицию в Уссурийский край. В этой поездке он проводил орнитологические наблюдения и вёл этнографические записи. Результатом экспедиции стали два научных сочинения. Во время похода он продолжал нести воинскую службу, и в 1868 году ему было поручено изловить китайских хунхузов – профессиональных бандитов, орудовавших в Маньчжурии.

Сбывшиеся мечты

     В 1870 году Пржевальский готовился ко второй поездке, и уже в Центральную Азию. Побывать там было мечтой исследователя. Но в самом начале он столкнулся с неожиданным препятствием: нехватка финансирования. Откладывать из-за этого экспедицию для Пржевальского было невозможно! И тогда он решил проблему интересным способом – вместо того, чтобы обивать пороги чиновников, он сам внёс нужную сумму денег, которые… выиграл в карты! У Пржевальского была отличная зрительная память, но выигрывал он благодаря исключительной удаче, сопутствовавшей ему всю жизнь, и в которую он верил беззаветно.

    Итак, за втрое путешествие, длившееся два года, он побывал в нехоженых и малоизученных землях Китая и Монголии. Сочинение «Монголия и страна тангутов» стала отчётом этой экспедиции.

    Третье путешествие (1876 – 1877 гг.) провело Пржевальского через горы Тянь-Шаня и его окрестности. Было открыты новые хребты и перевалы, произведены важные орнитологические наблюдения.

    Четвёртая экспедиция, длившаяся с 1879 по 1881 год, впоследствии принесла исследователю мировую славу. На плоскогорьях Тибета Пржевальский нашёл и научно описал ранее неизвестный вид дикой лошади. Теперь эту лошадку мы знаем под его именем.

    Во время пятого путешествия (1883 – 1886 гг.) Пржевальский исследовал Тибетское плоскогорье.

    Результатом многолетней работы Николая Михайловича стали географические, зоологические и ботанические и этнографические исследования, картографирование малоизученной местности Центральной Азии, сбор интереснейших коллекций. Он описал быт монгольских и тибетских народов, изучил некоторые труднодоступные перевалы и хребты Тибетских гор, бассейны рек и озёр, открыл несколько новых видов растений и животных. Его именем были названы 5 растений, лошадь, поползень и пеструшка – смешной грызун, похожий на хомяка.

Смерть и тайна Шамбалы

    Н. М. Пржевальский был выдающимся человеком. Отличный руководитель, надёжный товарищ в пути, страстный охотник, неутомимый путешественник и натуралист. Ему претила серая жизнь в цивилизации. Беспокойная душа и детские мечты звали его скитаться по просторам диких стран. Маршруты Пржевальского всегда пролегали через самые трудные места: от жарких пустынь и до скалистых гор. Но, несмотря на все трудности дороги, он систематически и аккуратно вёл дневник.

    Жизнь этого замечательного человека неожиданно оборвалась в 1888 году. Он возвращался из последнего путешествия по Тибетскому нагорью, когда его поразил брюшной тиф. Произошло это у реки Кара-Балта (Киргизия). В ближайшем городе Караколе он скончался. Следуя завещанию исследователя, его похоронили на берегу киргизского озера Иссык-Куль. Сейчас на этом месте стоит мемориальный знак.

    Существует легенда, что Пржевальский мечтал найти в Центральной Азии Шамбалу – загадочную страну, упоминаемую в древних тибетских текстах, как волшебное место силы. Он изучал старинные записи, расспрашивал местных жителей, и пришёл к выводу, что ворота в Шамбалу должны находиться, возможно, под водами озера Иссык-Куль.

    Надо сказать, что эти предположения небеспочвенны – на древнетюркском языке Иссык-Куль означает «заповедное, священное озеро». А Шамбала часто описывается прекрасным оазисом, заключённым в кольцо снежных гор – и этим напоминает Иссык-Куль. К тому же, это озеро является одним из глубочайших в мире, и овеяно множеством подобных легенд и сказаний.

    Говорят, что во время последней экспедиции, когда Пржевальский проводил исследования на берегах этого озера, к нему пришёл буддистский монах. Он не сказал никому ни слова, и только Пржевальскому передал тайное послание. Легенда не раскрывает его содержания, но, возможно, в нём говорилось о Шамбале. Так или иначе, но Пржевальский завещал положить это послание с ним в могилу и именно на берегах этого озера.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: история
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