Папа Римский Франциск благословил Американскую революцию Трампа.

Современное американское общество построено на трех китах, Религии, Бизнесе и Патриотизме. В последние несколько декад, патриотизм практически вытеснен из жизни американцев – спортивным фанатизмом. Апофеозом целого года истерии футбольных фанатиков является Суперкубок. Вся страна буквально сходит с ума в этот день, и полностью отключается от любых международных событий на 24-48 последующих часов. Если бы злой гений хотел запустить кровавую революцию и гражданскую войну в США, лучшего случая чем Суперкубок НФЛ по американскому футболу (Супербоул), в принципе не существует. (Подробно этот сценарий рассмотрен а 11 книге Терри Гудкайнда из цикла Искатель Истины.) Другое дело, есть ли еще порох в ягодицах у недобитой верхушки социальных паразитов, чтобы провернуть такой трюк без поддержки психотронных спутников с программой агрессии толпы, и силовых ведомств и спец.служб, которые теперь подчинены новому Народному президенту США?

Похоже, что именно так оно и произошло. Ко дню Суперкубка украинский диктатор Порошенко стянул все военные резервы в район ДНР, предварительно организовав военную провокацию, и демонстративно прервавший дипломатический евротур, оголив даже Крымское направление. А ведь там сосредоточены ударные силы “москальских оккупантов”! Одновременно украинская делегация трибунных скоморохов прибыла в США, привлекать к себе внимание на традиционном президентском молебном ужине. А в Черное море вошла эскадра НАТО из 16 кораблей, попутно выгрузив новые сухопутные части в прибалтике, к началу учений “Морской щит-2017”. Смекнув, что в воздухе запахло жаренным, министр обороны Шойгу, по приказу Верховного Главнокомандующего объявил внезапную проверку боеготовности. Однако эта мера оказалась, излишней, генерал Мороз, второй раз в этом году уже выступил на помощь, погрузив Окраинные территории Руси в климатический коллапс. Первый раз войска НАТО познакомились с Русским генералом, в первые недели января 2017 года. Когда массово заброшенные танки и другая военная техника, были заморожены в Европе на несколько недель, предшествующих инаугурации президента Трампа.

Преступный клан Бушей прибыл прямо из Хьюстонского Методистского госпиталя, где с 14 января Джордж Буш находился на лечении от пневмонии. Кстати, с тем же диагнозом ранее в 2016г. исчезали из СМИ – Хиллари Клинтон, королева Елизавета II с супругом, Ю. Лужков, В. Жириновский, и многие другие. Обеднение необходимыми частотами трития во вдыхаемой газовой смеси, вызывает целую серию тяжелейших патологий дыхательных путей у представителей Золотого Миллиона. В результате отмирают нейроны мозга. Лекарства от этого не существует. Спросите у Березовского.

Интересный нюанс в том, что за 4 дня до госпитализации – 10 января, Джордж Буш, написал Дональду Трампу письмо с шутливым отказом от участия в церемонии инаугурации. Сославшись на недомогание.

Причиной появления двух престарелых и больных людей в центре сборища фанатиков формально послужило данное Бушем в декабре обещание, произвести традиционный сброс монеты, иначе говоря, жеребьевку. Закономерно в результате сброса монеты главным нацистом планеты, победа в жеребьевке была присуждена команде, символизм названия которой говорит – “Атлантические Ястребы” или проще, Неоконы НАТО. Другая состязающаяся команда имела однозначное название – “Патриоты Новой Англии”. И не удивительно, что именно эта команда была фаворитом Дональда Трампа.

«Атланта» вела на протяжении всего матча, однако упустила победу. После первых трех четвертей матча преимущество «ястребов» составляло 19 очков — «Атланта» вела 28:9. Превосходство в счете «Атланта» в основном обеспечила себе во второй четверти, выигранной со счетом 21:3.

«Патриоты Новой Англии» смогли переломить ход игры только в заключительной четверти. Последние 15 минут «Атланта» проиграла со счетом 0:19, и матч закончился овертаймом, в котором «Атланта» также не набрала ни одного очка — «Нью-Ингленд» победил со счетом 6:0.

Дональд Трамп также не остался в стороне от главного спортивного события года в Америке. Еще во время предвыборной кампании миллиардер неоднократно называл Брейди своим любимым спортсменом и другом.

«Какой невероятный камбэк и победа «Патриотов». Том Брейди, Боб Крафт (владелец команды) и тренер Б (Билл Беличик — главный тренер команды) — прирожденные победители», — восторженно написал Трамп в своем твиттере.

Если бы патриоты проиграли ястребам, то внимание всей толпы неизбежно было бы обращено к патриарху американского нацизма Джорджу Бушу, потому он и посчитал, что его присутствие на суперкубке много важнее, чем на инаугурации всенародно избранного президента. Но патологическое везение оставило социальных паразитов, похоже, навсегда. Заготовленная провокация позорно провалилась, в очередной раз.

Кое-кто может не согласиться, однако по факту, последняя человеконенавистническая идеология цивилизации учредительного насилия (Глобальный ЛГБТ либерализм) повержена 9 ноября 2016 года, с победой американского народа в первой в истории человечества, бескровной революцией.

Патриарх американской внешней политики, республиканец Генри Киссинджер не ожидал победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016г. в США и заявил, что приравнивает ее к «внутренней революции». «Я полагал, что выиграет Хиллари», – признался бывший госсекретарь и помощник президента США в интервью журналу Atlantic, опубликованном в его декабрьском номере.

Накануне выборов (4 ноября 2016 года), бывший сотрудник американских спецслужб, известный писатель и политолог Стив Пиченик, выступил с сенсационным заявлением. Против заговора Клинтонов по захвату власти готовится контр. заговор - американских патриотов.

По словам Пиченика, в контр. перевороте помимо ФБР и ЦРУ участвуют еще 15 различных структур, сотрудникам которых "осточертело видеть всю эту коррупцию в Белом доме, Министерстве юстиции и спецслужбах". Пиченик уточнил, что в ходе этого контр. переворота "мы не собираемся никого убивать, мы не хотим причинить никому вреда, у нас нет оружия. Но мы являемся частью американского общества, и мы не допустим, чтобы Клинтоны получили власть, которой они не заслуживают". Одновременно он уточнил, что организаторы проследят за тем, чтобы Обама покинул свой пост спокойно. Будущее США, по словам Пиченика, они видят в новой Американской Республике и назвал задуманное "новой американской революцией".

Конечно-же перевороты и революции не случаются сами собой, а история не ступа с бабаю ягой, которая идёт, бредёт сама собой. За всеми событиями стоят конкретные лица, а за этими исполнителями стоит концептуальная власть в виде системы управления планеты.

Независимый журналист, экс-директор Азиатского отделения журнала Форбс, Бенджамин Фулфорд, в своем еженедельном докладе от 31 октября 2016 года, сообщил о письме начальника объединенных штабов (де-факто главнокомандующего армией США) генерала Джозефа Данфорда, разосланном всем офицерам вооруженных сил США. Где в частности, говорится: " Каждый офицер присягнул поддерживать и защищать Конституцию США “, чтобы " сохранить истинную веру и верность конституции."

Это прямой приказ Председателя объединённого комитета начальников штабов, по защите Конституционного строя. Что написано в Конституции? Она говорит, что «Конгресс имеет право чеканить монету, регулировать её ценность, и обменный курс " и " предусматривает наказание за подделку ценных бумаг и находящейся в обращении монет Соединенных Штатов." Другими словами, ваша присяга Конституции обязывает вас преследовать преступные кланы владельцев ФРС, которые завладели долларовым печатным станком с 1913 г. Кроме того, необходимо конфисковать суммы ценностей, украденные преступными кланами у американских граждан.

В своем письме Данфорд также говорит "наш первоочередной долг по уставу - поддерживать принцип гражданского управления над вооруженными силами." Так как выборы фальсифицировались по крайней мере, с 2000 года, это означает, что гражданские волеизъявление не имело силы, генерал Данфорд призывает идти в Вашингтон, и принудить возврат (вооруженных сил) в подчинение народному правительству. Это означает восстановление подлинной демократии и свободы прессы, так как информированная общественность имеет возможность выбирать свое правительство. Которому, в свою очередь, подчинится и будет служить армия.

По странному совпадению генерал Джозеф Данфорд родом из Бостона, так же как и любимая футбольная команда президента – “Патриоты Новой Англии”. Может быть это и совпадение, но Данфорд и Трамп знакомы лично. Будущий начальник Ген.Штаба наградил будущего президента США медалью Фонда Охраны Правопорядка Морской Пехоты в самом начале президентской гонки, летом 2015 года. Это было знаком всем силовым структурам, о том, что альянс силовиков избрал Трампа публичным лидером Американской Революции.

В свете приведенных фактов, не остается никаких добросовестных сомнений, в том, что в результате длительной кропотливой подготовительной работы и бескровной народной революции, президента Трампа к победе привела белая консервативная Америка, с беспрецедентной поддержкой сильнейшего альянса силовых структур, не путать с олигархами ВПК, как это любят делать аналитики, с недоразвитым расовым сознанием. Однако незнание Расовых законов не освобождает от Расовой ответственности.

Традиционно, в перерыве между играми на суперкубке выступает поп-звезда, направляющая вектор эмоциональной агрессии толпы в нужное кукловодам русло. В 2016 году это была негритянская певица Бейонсе, восхвалявшая протестно-анархическую романтику банды Черных Пантер (из 70х годов). И как мы видели весь 2016 год прошел под знаменем Соросовского движения “Черные жизни имеют значение”. В течение года, СМИ устраивали кровавые спектакли, сталкивая негров и полицию. В суперкубке 2017 года, выступала другая не менее эпотажная певица леди Гага. Главным лейтмотивом ее выступления, проявились протухшие неолибералистские идеи мультикультурщины и толерастии. Понятно, что замысел был поддержать противостояние гос.чиновников и судей запрету президента Трампа на въезд в страну террористов из 7 мусульманских стран. Однако, спец.службами был выдан строгий запрет певице произносить имя президента. И в результате Марш Розовых пусек, щедро спонсированный покойным с прошлого года Соросом, и горячо поддержаный дегенаративной элитой Голливуда не получил на суперкубке никакого продолжения. Символика иллюминатов не шла ни в какое сравнение ни с ее апогеем на Олимпийских играх в Лондоне, ни на открытии Альпийского тоннеля. Открытого сатанизма не было, но было море кроваво красного света в голливудском стиле плясовых кривляний. Просмотр шоу оставляет впечатление, что потенциал эгрегора футбольных фанатиков был раскачан по традиционной технологии, но не утилизирован, по причине отсутствия информационного наполнения (программы агрессии толпы).

Кроме того, впервые в истории, Папа Римский Франциск отправил персональное видео послание (на испанском языке) на Суперкубок НФЛ. Ясно, что если язык послания испанский, значит оно адресовано латиноамериканской аудитории, в том числе мексиканцам. Кроме того, католичество в США далеко не имеет монополии, большой процент христиан населения является протестантами, пресвитерианцами, и т.п. в отличие моноконфессиональной латинской группы.

На гигантских экранах стадиона, главный католик сказал:

“Большие спортивные мероприятия, как этот Суперкубок, несут огромное символическое значение. Они показывают, что можно построить культуру взаимодействия и мир во всем мире. Участвуя в спорте, мы способны пойти дальше наших эгоистичных интересов. И в хорошем смысле, мы учимся жертвовать, взращивать веру, и уважать законы. Пусть этот Суперкубок станет символом Мира, дружбы и солидарности во всем мире. “- https://youtu.be/EGmSCE-leBY

Смысл видеообращения Папы Римского очевиден. В глазах многочисленного испаноязычного населения США и Мексики, главный католик мира благословил Американскую Народную Революцию, под предводительством Дональда Трампа. И ее символом стала внезапная, но безоговорочная победа Патриотов над Ястребами.

И в этом нет никаких противоречий. Хотя, некоторые не в меру ретивые аналитики, продолжают мерить Новый мир старыми предрассудками.

Стоит всем напомнить, что результате Американской Революции, весь мир вступил на неизведанную территорию Нового Истинного Миропорядка. На момент начала переходного периода, заявили о себе три абсолютных лидера, в России Владимир Путин, в США Дональд Трамп, и в Ватикане папа Франциск. Вне зависимости от количества скелетов в их шкафах, на всех троих возложены роли системных исполнителей переходного периода по воплощению упреждающих стратегий планетарной системы управления, по демонтажу исторически уложенной социальной конструкции паразитического бытия, для приведения ее к состоянию, когда будет возможно возрождение истинного Человечества, вот что объединяет всех этих лидеров.

Все три системных исполнителя, не могут быть оценены в рамках какой-либо идеологии, или религии, логика их действий вне христианства, вне капитализма, вне национализма, вне социализма, вне фашизма, вне либерализма, и в то же самое время все это вместе взятое. Балансируя на тонкой грани между различными полюсами искалеченного идеологиями и религиями общественного сознания, они ориентируются на здравый смысл и целесообразность, в русле системных задач переходного периода. И они обречены работать вместе для достижения общей цели.

Вопреки предрассудкам диванных аналитиков, папа Франциск и президент Трамп работают над общим проектом, это ликвидация наркобизнеса фракции кланов Буш/Клинтон/Рокфеллер в центральной и южной Америке. И в частности в Мексике. Об этом много и подробно писал Бенджамин Фулфорд в своих еженедельных докладах, на протяжении последних лет. Но мало кто верил. Из Мексики в США экстрадированы два наркобарона Эль Чапо и Марио Тревиньо, подручные кланов Буш/Клинтон уже поют как канарейки.

Вопреки предрассудкам диванных аналитиков папа Франциск и президент Путин координируют свои действия, по достижению мира в Сирии, и не только.

Весь мир застыл в ожидании, когда начнется сотрудничество президентов Трампа и Путина, а оно уже началось. Уже полетела голова Улюкаева, получил предупреждение Дворкович, понял шаткость своего положения Чубайс. Накануне очередной провокации Порошенко, раскрыт заговор в ЦИБ ФСБ и сняты с постов 16 генералов, кто-то сдал очередной заговор пятой колонны, и кто бы это мог быть?

Из разных источников стало известно, что между США и Россией скоро произойдёт обмен информацией о двойных агентах и лицах, которые работали за вознаграждение по сбору информации. А также, на тех чиновников всех уровней на государственной и муниципальной службе обеих стран, в академической и научной среде, что работали на интересы третьих стран, национальных и международных организаций.

Что это значит на простом языке? Будут сданы списками с файлами ранее секретной информации, что были накоплены за десятилетия противостояния США и РФ имена, тех, кто работал против своей страны, сотрудничая, как бы, со стороной противника (вербовки), а на деле, преследуя иные мотивы и работая на «Идею», в пользу организаций и государственных органов третьих стран.

Многочисленные источники подтверждают, что около 70 ордеров на арест будет выписано на воротил и политиков в Вашингтоне, в Колумбии, Вирджинии и Нью-Йорке на этой неделе — вскоре после того, как Джеф Сешэнс (Jeff Sessions) будет утвержден в качестве генерального прокурора США. Источники в Пентагоне говорят, что среди тех, кто будут арестованы — сенаторы-демократы Чак Шумер, Ричард Блюменталь, а также Тим Кэйн, кого Хиллари Клинтон выбрала вице-президентом. Эти аресты последуют за произошедшими в Калифорнии на прошлой неделе 474 арестами общества педофилов, которое служило Голливуду и элитам западного побережья и которое уничтожили. Интересно отметить, что об арестах в Калифорнии рассказали только местные новостные агентства, крупными корпоративными сетями они были полностью проигнорированы.

Сообщается, что бывший президент США Билл Клинтон уже предоставил доказательства, которые приведут к аресту Хиллари Клинтон и многих других, говорят источники в Пентагоне. Вот что источник из Пентагона сказал по этому вопросу: «Хиллари — уже «поджаренный тост», так как Обама отказался помиловать её, а Билл на неё донёс, поэтому Трамп приказал преследовать её по закону». Достоверный новостной таблоид сообщает, что Хиллари была поймана при попытке бежать в Бахрейн.

В свете просачившейся в публичный сегмент информации, о генеалогических корнях Трампа, он является потомком Рюрика сразу в трех коленах, и одновременно потомком легендарного Германского коммандора Ордена Храма, Гуго Сальма.

Некоторые исследователи склонны рассматривать ситуацию в мире как непрекращающуюся борьбу двух орденов - Тамплиеров и Госпитальеров (Мальтийский Орден). Ведь именно указом папы Римского (а на самом деле антипапы Авиньонского) Климента V, был ликвидирован Орден Тамплиеров, а главным бенефициаром его разрушения стали Госпитальеры. Потому логично сказать, что во главе Америки впервые в истории встал Тамплиер.

Стоит привести выдержку из списка высокопоставленных членов Мальтийского ордена, составленного специалистом по истории католических орденов и тайных обществ Эриком Самуэльсоном на основании официальных данных: Сильвио Берлускони, Тони Блэр, Майкл Блумберг, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Джэб Буш, Прескотт Буш-младший, Уильям Кэйси, Билл Клинтон, Руди Джулиани, Генри Киссинджер, Руперт Мёрдок, Рональд Рейган, Дэвид Рокфеллер, Рик Санторум, Роберт Зелик и еще немало имен, не столь известных широкому кругу, но не менее влиятельных.

Великий магистр Мальтийского ордена – Мэтью Фэстинг, однако же примечателен совершенно по другому поводу. Глубокой связи с династией Романовых. Это Ротшильдовский проект по восстановлению европейских монархий к состоянию перед первой мировой войной, в частности на Российский престол планировалось возвести Марию Гогенцоллерн, из ветви Кирилловичей. Как видим, этот проект получил одобрение Мальтийского ордена в лице Мэтью Фэстинга, и Ватикана в лице Бенедикта XVI. В России этот проект продвигали Анатолий Собчак, Борис Немцов, Патриарх Кирилл, и другие. Проект полностью провален, и вместо Кирилловичей, на престол планируется возводить графа Майкла Кентского.

В докладе от 6 февраля 2017 года, Фулфорд сообщает, что внутри Ватикана также, как это часто бывает, плетутся интриги и надувательства на высоком уровне. Это широко освещалось корпоративными СМИ в виде новостей, что Франциск уволил Верховного Мастера Ордена Рыцарей Мальты Мэтью Фестинга из-за «скандала по поводу презервативов». По данным источников секретной службы Ватикана, на самом деле произошло следующее: были пойманы воротилы верхушки Рыцарей Мальты «в Нью-Йорке, в подготовке перехвата новой международной финансовой системы, без ведома Франциска и секретная служба Ватикана обнаружила эту грязную игру». Другими словами, попытки ещё раз обманным путём создать бесчисленные триллионы долларов некоторыми из династий черной аристократии, были сорваны.

В этой части доклада информация Фулфорда совпадает с наработками автора статьи. Пересказывать предыдущее расследование не стоит, его можно прочесть по ссылке в источниках. Однако смысл таков, что под конец 2016 года, после смерти прелата Опус Деи и ухода с поста верховного генерала Ордена Иезуитов (Черного Папы), Кланы европейской черной аристократии во главе с Серым Папой, при помощи верхушки Ордена Госпитальеров и консервативного крыла Ватиканской Курии устроили мятеж в надежде перехватить контроль над банком Ватикана, вынудив уйти в отставку Великого Канцлера Мальтийского ордена. Однако Франциск сумел оперативно, подавить мятеж, вернуть контроль над банком и разгромить крыло мятежных кардиналов. Подобными делами как минимум три раза в 2016 году занимался и Владимир Путин, то генералы что-то недоброе замыслят, то академики, то разведчики. Все эти заговорщицкие группы охраняют свои кормушки, свое право паразитировать на большинстве. А три системных исполнителя разрушают эти кормушки.

Недавно папа Франциск капитально перетряхнул Конгрегацию доктрины веры (Новое название Святой Инквизиции, которую 25 лет возглавлял папа Бенедикт XVI, Ратцингер), которую рассматривают как оплот консерваторов. Этот шаг понтифик прокомментировал просто: «Я папа, и я не обязан объяснять причины любого из своих решений». Кстати предыдущий (Белый папа) Бенедикт XVI Ратцингер, является действующим членом комитета 300, так же как бывший верховный генерал ордена Иезуитов (он же Черный папа) Адольфо Николас. Оба масона на 2017 год отстранены от власти. Однако третий, Серый папа до сих пор находится в тени, возможно подавление мальтийского мятежа нокаутировало его, или вскорости заставит проявится этого призрака Ватикана в свете дня. Рим уже наводнили призывы к бойкоту папы за разгром мятежников.

Что будет дальше с орденом, пока неясно. Папа Франциск уже объявил, что до избрания нового магистра госпитальеров будет возглавлять назначенный им лично представитель.

Однако ФРС США, Банк Ватикана и ЦБ РФ до сего момента внешне оставались священными коровами. Хотя поговаривают, что контроль уже установлен, задержка происходит лишь по причине неготовности новой финансовой системы.

Сейчас продолжаются переговоры на высоком уровне между Россией, Китаем и США по поводу новой финансовой системы.

Источники, участвующие в переговорах, говорят, что люди, стоящие за Трампом, хотят иметь 50% контроль над новой финансовой системой, как плату за отказ от последующего преследования кланов черной аристократии. Азиаты в настоящее время также настаивают на 50% доле, тогда как Русские, со своей стороны, ожидают 33%.

Итак, кто же имеет самую сильную позицию в этой мировой игре в Покер? Короткий ответ, что без России на её стороне — США сейчас слабее, чем Китай. Тем не менее Китай, хотя и сильнее, чем США плюс Россия экономически, он уступает в военном отношении альянсу США/Россия. Таким образом, вырисовывается полная картина ситуации: Россия в настоящее время имеет решающий голос и именно поэтому режим Трампа остановил демонизацию России, и вместо этого начал сближение с ней.

Мир стоит на пороге потрясающего преобразования. И впервые в истории человечества, эти изменения могут пойти на пользу всему человечеству.

Как сказал Б.В. Маков - Ликвидация старой Конструкции Организованного бытия людей на базисе паразитизма и насилия является неизбежностью. Ничто и никто не сможет её удержать, она будет ликвидирована и ликвидировать её будут сами же её организаторы и воплотители. Ликвидации таковой Конструкции (как Начало ликвидационных Начал) стартовала, как бы совершенно неожиданно и странно, но на территории Украины. Именно там начался процесс ликвидации Цивилизационного Образа Жизни "Американский мировой порядок" или иными словами "Триединый Фашизм" (финансовый, административно-чиновничий и национально-демографический), с последующим расползанием этого процесса по всей планете, как цепная реакция. Нынешние выборы в США, - это ликвидация таковой Конструкции в основном и переход к завершающей фазе этого же процесса (ликвидация Конструкции окончательно, но это пока еще не свершено).

На Системном уровне процессы еще более интереснее, активнее по глубине, сути и сущности. Плотность процессов нарастает, но и публичность о сути таковых тает и тает. Нужны совершенно иные формы работы, методы и приемы.

Ныне происходящее, ЭТО ТОЛЬКО ЕЩЕ НАЧАЛО! Поэтому нам необходимо сохранять самообладание, выдержку, объективность собственных суждений, помогать близким и окружающим в объективности оценки всего происходящего, удерживать от депрессивных состояний близких и окружающих, стремиться подавлять в себе всякие эмоциональные порывы неразумности, ведущие к безумным и разрушительным действиям, как своим, так и окружающих. Происходит тяжелый процесс перехода на путь цивилизационного развития Разуменной ориентации.

