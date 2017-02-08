Откуда что берется
22:06. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Касательно внезапно оживившихся обcуждений вопроса "Как так, откуда в силовых структурах у врага пособники". Просто напоминаю как это работает на примере справки по ситуации в МГБ ДНР на февраль-март 2015.
СПРАВКА
Оперативная деятельность в августе-декабре 2014 г. показала, что спецслужбой противника предприняты активные и успешные действия по созданию в МГБ ДНР резидентуры СБУ, с целью созданию предпосылок для невозможности организации в МГБ оперативного ядра. Контроль за набором сотрудников в органы МГБ ДНР осуществлял лично Казак О.Н. и Чумак (Вацюк) О.Н.
В течение сентября-октября 2014 г. проводились встречи с рядом оперативных источников и рядом работников надзорных органов ДНР. Не- взирая на различную тематику проводимых оперативных и официальных контактов, усматривается поступление системной информации от разных оперативных источников, находящихся на связи у нескольких оперативных работников. Так, особо отмечается, наши источники инициативно предоставляют сведения о создании в МГБ ДНР резидентуры СБУ.
Стараниями агентуры противника в руководящий аппарат МГБ введен Казак Олег Николаевич – лицо из окружения, бывшего сотрудника УСБУ в Донецкой области полковника Савенко Владимира Михайловича. Савенко В.М. известен, как сотрудник СБУ, работавший в интересах ОПГ насильственной направленности, являвшийся связью «Узбека» Узбека Геннадия Миновича. Соответственно, «Узбек» являлся связью Ахметова Рината Леонидовича, что системно прослеживалось по оперативным материалам, получаемым с начала 90-х годов до т.н. «запрета работать по Ринату». Источник пояснил, что весь генеральский состав, руководивший Донецким СБУ в период с 90-х г. до настоящего времени находился под «влиянием» Савенко В.М., который лично, и соответственно руководители Донецкого управления, всегда давали «зеленый свет» одному из коммерсантов (Казаку О.Н.), содержащим кафе в здании УСБУ и осуществлявшим поставки продуктов в столовую управления СБУ.
Также в МГБ ДНР принята на работу Казак Анна Витальевна, которая известна как жена того самого коммерсанта Казака Олега Николаевича. Источникам известны случаи, когда сотрудники СБУ, намеревавшиеся перейти на работу в МГБ ДНР по патриотическим мотивам, отказывались от своего намерения из-за присутствия там Казак А.В., характеризуя это однозначной утечкой информации к Савенко В.М. и в г. Мариуполь в СБУ. Такие «отказавшиеся» мотивируют своё решение тем, что, по их мнению, Савенко В.М. уже негласно управляет МГБ ДНР в интересах Ахметова Р.Л., т.к. сумел ввести в его структуру своих людей.
Источники получают такую же информацию, находясь в г. Киеве и контактируя с бывшими сотрудниками СБУ, работающими против т.н. «партии войны» в интересах федерализации Украины. Они же пояснили, что Савенко В.М. планировал «вход в МГБ ДНР» лично, в качестве действующего сотрудника, надеялся на положительную реакцию, т.к. намеревался предложить к использованию «действующий агентурный аппарат». По мнению одного из источников, «действующий агентурный аппарат» это ни что иное, как ринатовские бандиты, ранее предоставлявшие ему информацию на своих же конкурентов.
На должность начальника режимно-секретного управления Казак О.Н. назначил своего сына Казака Виталия Олеговича, который не имеет опыта работы в РСО, не имеет ни малейшего представления представления о секретном делопроизводстве.
Под флагом ложной принадлежности к ДНР, стараниями Казака О.Н. в состав МГБ введены Рудницкий А., Горбачев А., Крышталь В.И., Соболев Е. В., целый ряд действующих сотрудников СБУ, которые по сей день прибывают из г. Мариуполя, а так же лица имевшие судимости. От оперативного источника стало известно, что вся информация из МГБ ДНР через Казака О.Н. и введенных сотрудников СБУ «сливается» в г. Мариуполь.
Рудницкий Артем – бывший начальник Макеевского ГО УСБУ в Донецкой обл.,
Горбачев Артем – бывший сотрудник ОБКОП УСБУ, попавший в спецслужбу Украины через связи с ОПГ насильственной направленности за взятку.
Сотрудник 1-го Упр-ния МГБ ДНР Крышталь В.И., ранее и сейчас поддерживает отношения с нынешним сотрудником украинской внешней разведки полковником Павлюкевичем Анатолием Анатольевичем (являются кумовьями), сотрудником украинского УР полковником Гаценко Игорем Григорьевичем.
Оперуполномоченый УСБУ в Донецкой области майор Омельянчук А.В. раннее находился в г. Мариуполе. По оперативной информации он принимал участие в помощи АТО. Омельянчук А.В. располагает агентурной сетью, которую приобрел в период работы в УСБУ и использовал для внутрикамерных разработок в СИЗО № 5 г. Донецка. С началом АТО и формированием ополчения Донбасса часть агентуры Омельянчук А.В. стал использовать для введения в ряды ополчения. Данная агентура получала инструктаж от Омельянчука А.В. по фиксированию и передаче ему мест дислокации, вооружения и передвижения ополчения. Данная информация была получена в августе 2014 г. непосредственно от одного из агентов Омельянчука А.В., который отказался от дальнейшего сотрудничества с ним. Сотрудник 1-го Управления Москалев А. является кумом сотрудника Департамента контррозведки СБУ.
Имеется достоверная информация, подтвержденная материалами ОТМ и материалами ОРД, находящегося в производстве ВБ УСБУ в Донецкой обл., о роли в организации государственного переворота со стороны сотрудников отдела «Т» Донецкого Управления СБУ Кудряшова Эдуарда Николаевича (г. Мариуполь), Соболева Егора Вячеславовича (действующий), Пасекун Сергея Алексеевича (возможно находится в г. Мариуполе). Указанные сотрудники, передавали координаторам «Правого сектора» и «Свободы» всю оперативную информацию, в том числе подбирали людей для отправки на т.н. «майдан» в г. Киев, за что получали вознаграждение. Разработку в их отношении вел лично начальник ВБ Сторчак Владимир Иванович. В мае 2014 г. Сторчак В.И. лично подтверждал эту информацию оперработникам МГБ ДНР. Соболев Егор Вячеславович на данный момент является начальником 4 управления МГБ ДНР. За время работы на занимаемой должности не принимает четких однозначных решений во вверенной сфере, отказывает в проведении стратегически важных мероприятий. Вначале деятельности «фонда Рината Ахметова» на территории ДНР вся получаемая информация о деятельности Фонда предоставлялась Соболеву, он в свою очередь запретил подчиненным ему сотрудникам заниматься данным направлением (мотивируя, что это направление оперативный интерес не представляет).
Директором Республиканского центра судебно-психиатрической экспертизы (далее по тексту ЦСПЭ) Министерства здравоохранения ДНР был назначен новый человек, который не смог приступить к выполнению своих прямых должностных обязанностей, т.к. директор ЦСПЭ Шлимили С.Л. (ставленник властей Украины) не желает покидать свое рабочее место. Информация была предоставлена Соболеву, но Соболев отказал в продвижении данного дела и Шлимили С.Л. осталась на своем месте. В процессе проведения мероприятий сотрудниками Управлений МГБ были доложены результаты проверок кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, несмотря на проведенную работу, депутатские мандаты получили люди которые имеют не одну судимость. В свое окружение Соболев Е.В. набирает людей, которые готовы в любой момент написать неправдивые факты на коллег и всячески пытается избавиться от сотрудников отделов, которые ему не угодны и идейно настроены. Факт подтверждается приходом в МГБ и другие структуры, ведомства ДНР бывших своих коллег и знакомых.
В процессе своей службы определил круг лиц (Почтарук В.В., Дудченко Е., Белобородько В.С., Огородников С.) которые готовы заниматься (и занимаются) той деятельностью, которая интересна Соболеву и выполняют его непосредственные распоряжения. Так же указанные лица для Соболева собирают информацию о своих коллегах (что происходит в отделах, кто чем дышит, как себя ведет).
Сотрудник 4 Управления Белобородько В.С. (бывший преподаватель Донецкого национального медицинского Университета г. Донецка) по своему направлению деятельности должен заниматься СМИ, но в большей части работы уделяет время происходящему в Медуниверситете и всю получаемую информацию передает Соболеву, предлагает своих кандидатов на занимаемые должности (ректор Медуниверситета Богданов Б.А.- зав. профкомом, предложена кандидатура на пост Министра здравоохранения ДНР Полунина – председатель приемной комиссии Медуниверситета).
Белобородько В.С. в прошлом входил в преподавательский состав Донецкого Национального медицинского Университета г. Донецк. Его родным дедом является Казаков Валерий Николаевич — академик АМН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии, ректор Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (ДонНМУ) с1985 — по 2010 г.. Белобородько В.С. с малых лет воспитывался бабушкой, его мать с ним не занималась, т.к. была наркотически зависимым человеком (неоднократно проходила лечения в студенческой клинике) и имела психические расстройства. Про отца ничего неизвестно.
Достоверно известно, что Казаков В.Н. покинув пост ректора стал «черным кардиналом» вуза и за кулисами негласно им руководил. В 2010 г. ректором ДонНМУ был назначен Думанский Ю.В.. Во время правления вузом Думанский Ю.В. поломал схемы заработка Казакова В.Н., что очень ему не понравилось. Так же Казаков В.Н. пользуясь своим статусом, посещал студенческую клинику на пр. Дзержинского с целью распития спиртных напитков и посещал кафедру физической реабилитации, заведующим которой являлся и является Сокрут В.Н..
Придя на службу, Белобородько В.С. втерся в доверие к своему начальнику Соболеву Е.В. и зарекомендовал себя как человек, который может оказать посильную помощь в сфере образования, в частности в Медуниверситете.
Зная тот факт, что Белобородько В.С. является бывшим сотрудником Медуниверситета, Соболев Е.В. всецело ему доверяет и прислушивается к его высказываниям. Пользуясь доверием Соболева Е.В. Белобородько В.С., с подачи своего деда Казакова В.Н., выполняет выгодные для себя кадровые перестановки.
Так же с подачи Белобородько В.С. ДонНМУ получил подчинение только Министерству образования, что поставило под угрозу существование клинических баз (интернатуры). Отсутствие соподчинения ДонНМУ Министерству здравоохранения приводит к невозможности преподавателям кафедр осуществлять практическую деятельность (лечить больных).
В конце сентября была получена информации о том, что ДонНУ Экономико-Правовой факультет переехал в г. Винницу, Белобородько В.С. предложил Соболеву Е.В. незамедлительно изъять правоустанавливающие документы вуза и провести профилактическую беседу с ректором Думанским Ю.В., что и было сделано сотрудниками МГБ ДНР по поручению Соболева. Несмотря на это Думанский Ю.В. и не собирался покидать вуз, колебался до последнего. Его неопределенность аргументировалась тем, что дочь Думанского очень плотно стоит в Киеве (имеет свой центр по лечению онкологических заболеваний), а зять – сотрудник Минобороны Украины. И в результате Думанскому пришлось покинуть Донецк, Белобородько этому был безумно рад (избавились от кости в горле) и назначили и.о. ректора Богданова Б.А. (профорг Университета). Теперь Белобородько заставляет Богданова Б.А. написать заявление в Генпрокуратуру ДНР на Думанского и возбудить на него «состряпанное» уголовное дело и навсегда от него избавиться. Всему этому способствует Соболев Е.В..
Так же Соболев Е.В. неоднократно просил своего подчиненного позвонить Думанскому, пригрозить ему и сообщить, что его имущество будет национализировано.
Т.к. Казаков В.Н. опять имеет власть по управлению вузом, он руками Богданова Б.А. начинает возобновлять все свои схемы направленные на получение прибыли (заставил установить кассу в студенческой клинике на пр. Дзержинского без документов, и взимает деньги с людей даже за консультации) и убирать неугодных.
В числе неугодных оказался и заведующий кафедрой Сокрут В.Н. – который лично лечил Казакова В.Н.. Происходящее подтверждается тем, что Казаков В.Н. руками Богданова Б.А. подготовил приказ о преобразовании структуры кафедр согласно которого кафедра Сокрута В.Н. расформировывается и переходит в состав другой, а Сокрут В.Н. становиться лишним пазлом, который должен выпасть. Для завершения начатого, Богданов Б.А. сообщает в структуру МГБ ДНР что Сокрут В.Н. ведет антигосударственную деятельность и с ним необходимо что – то делать. Решение Соболева Е.В. – вызвать в Министерство и решить с ним вопрос однозначно. Дополнительно информирую, что в конце ноября 2014года с Сокрут В.Н. была проведена беседа, в результате которой было установлено, что никакой антигосударственной деятельности он не ведет. (его кафедра находится за углом военного госпиталя в ДОКТМО, и ополченцы проходят у него реабилитацию).
В данный момент не все спокойно в Министерстве здравоохранения ДНР, и руководством МГБ ДНР принято решение о смене Министра в системе здравоохранения.
В момент подбора кандидатуры на пост Министра здравоохранения Соболев решил выбрать Кучкового В.В., несмотря на то, что в процессе проверки Соболеву было озвучено, что Кучковой В.В. сотрудник Донецкого городского здравоохранения, имеет тесные связи с Бахтеевой Т.Д. и является проукраински настроенным и ведомый Бахтеевой Т.Д..
Как всегда в происходящее вмешался и Белобородько В.С., который опять предложил свою кандидатуру на пост Министра – Полунина Г.Е. (председатель приемной комиссии ДонНМУ) и Долгошапко О.Н. (областной гинеколог). Почему опять – и.о. ректора ДонНМУ Богданова Б.А. предложил Белобородько В.С. с подачи своего дедушки Казакова В.Н.. Соболев Е.В. поддержал кандидатуры и предложил их Министру ГБ ДНР.
Что касается Министерства образования ДНР, то можно сказать, что и там грядут перемены, а учитывая тот факт, что ДонНМУ должен и сможет полноценно работать в тандеме только с здравоохранением и образованием то следовательно и в Министерство образования будет предложен кандидат от Белобородько В.С. и поддержан Соболевым Е.В. который прямо связанный с Медуниверситетом.
В первой половине сентября 2014 г. в МГБ ДНР по рекомендации Соболева Е.В., был принят Почтарук Вадим Васильевич.
В прошлом Почтарук В.В. был учителем в средней школе, после чего проходил службу в СБУ Донецкой области. В внерабочее время злоупотребляет спиртными напитками, на рабочем месте самостоятельно производит себе внутримышечные инъекции, употребляет таблетки и говорит что это от нервов.
Придя на службу в МГБ, Почтарук В.В. заявил о себе как о специалисте в сфере различных течений вероисповеданий и был поставлен Соболевым Е.В. на сопровождение данного направления.
В настоящее время имеет конфликты с сотрудниками своего и иных управлений, некоторые сотрудники всячески его избегают.
Все свои действия обговаривает и согласовывает с Соболевым Е.В., минуя при этом своего непосредственного руководителя.
В период своей службы в МГБ ДНР с согласия и под покровительством Соболева начал активно сотрудничать с греко-католической церковью. Активно содействует и помогает вводить в Республику католическую благотворительную организацию Ка́ритас (лат. Caritas — милосердие, жертвенная любовь) — название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную конфедерацию «Caritas Internationalis». Цель организации «Каритас» — практическая реализация христианами-католиками социального служения, гуманитарной помощи и человеческого развития (на самом деле уже на ранних стадиях ведётся выявление и отбор одарённых представителей нашего общества-детей и подростков, имеющих лидерские способности с целью остановки какого-либо общественного прогресса). Благотворительная деятельность Католической церкви с самого начала осуществлялась в приходах, позднее важнейшую роль в этом играли монашеские ордена и конгрегации. Своими действиями пытается втянуть коллег по отделу в «Каритас». Предложил им получить гуманитарную помощь от «Каритас», чем самым и подвязать в происходящее.
Пренебрегает общением с православными священниками МП. Распускает всяческие негативные слухи о священниках МП не имеющие основания. Искажает факты и пытается любыми способами, найти какой либо компромат и выставить в негативном свете митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало Роман Васильевич). В данный момент Соболев готовит «выдуманный» компромат на Иллариона.
Так же известно, что Почтарук В.В. имеет связи с этническими поляками, проживающими в г. Донецк. Данная информация подтверждается фактом ходатайства Почтарука В.В. перед Соболевым Е.В. в момент похорон поляка. В период активных боевых действий семья Почтарука В.В. находилась за пределами ДНР (Красноармейский район), и с момента его трудоустройства в МГБ ДНР покидал территорию Республики с целью возвращения семьи в город Донецк. Так же поддерживает связи с работниками СБУ находящиеся на территории Украины.
С подачи Соболева Почтарук В.В. вступил в дружеские отношения с Романенко Д. (сидят в одном кабинете) и настроил его против всех сотрудников отдела и приблизил к Соболеву. Известно, что Романенко Д. имеет судимость.
Аналогичная информация в отношении Соболева Е.В. поступает от сотрудников различных правоохранительных и надзорных структур ДНР. Это обстоятельство негативно сказывается на ходе оперативно-розыскной деятельности Министерства, т.к. зачастую сотрудники других структур просто отказываются контактировать с оперработниками МГБ, мотивируя это тем, что через «гэбэшников информация уходит к противнику». Так, при личном контакте с одним из командиров воинского формирования, базирующегося в г. Донецке, установлено, что военной контрразведкой даны инструкции личному составу: «Любой факт попытки сотрудников МГБ ДНР установить знакомство с военнослужащим, является чрезвычайным происшествием и должен немедленно докладываться командиру. Факт сокрытия военнослужащим контакта с МГБ рассматривается, как воинское преступление».
Таким образом, получаемая информация уже позволяет судить о том, что к деятельности МГБ ДНР проявлен интерес со стороны олигархата Украины. Лицами, из числа бывших и действующих сотрудников СБУ, «обслуживающих» интересы Ахметова Р.Л. предпринимаются и уже осуществлены активные действия по вводу на ключевые должности МГБ республики своих ставленников. Сведения оперативного характера, получаемые от различных источников различными опер работниками, свидетельствует о том, что т.н. «ввод» в МГБ ДНР осуществляется через кадровый аппарат Министерства (Казак О.Н.), подконтрольный СБУ и связям Ахметова Р.Л.
Так же Казаком О.Н. в качестве начальника управления кадров МГБ ДНР была привлечена Чумак (Вацюк) Ольга Николаевна, муж (Вацюк Андрей Анатольевич), которой является действующим сотрудником милиции, работает в г. Мариуполе в должности зам.начальника управления. По сведениям, полученным от агентуры, поставляет базы «пособников сепаратистов», за что неоднократно поощрялся руководством УМВД Украины. Вацюк О.Н. устроилась на работу в МГБ ДНР под девичьей фамилией – Чумак, с целью сокрытия своих отношений с Вацюком А.А. Данный факт Казаку известен, но он его скрывает. Чумак Ольга Николаевна систематически «сливает» информацию с полными установочными данными на сотрудников МГБ ДНР спецслужбам Украины.
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Такое положение дел нетерпимо дискредитирует МГБ ДНР в глазах граждан, вызывает неприятие государственных институтов, служит в интересах деструктивной деятельности вражеских спецслужб.
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Прошло 2 года, но вопросы остаются.
По такому принципу тогда частенько попадали не только в МГБ. По ссылке так же можно ознакомится с схожей справкой о ситуации в МВД Тореза на 2015-й год http://colonelcassad.livejournal.com/238
Так же стоит отметить, что недавно один из хороших знакомых рассказал про еще одну работающую схему хорошо иллюстрирующую проблему – люди с Украины едущие на заработки в Россию, выезжают на территорию ДНР или ЛНР, за взятку покупают там вид на жительство и дальше перебираются в Россию и там уже значатся как выходцы из ДНР и ЛНР, так как существует мнение, что к ним там относятся более благожелательно, чем к выходцам с Украины, ну и как недавно разъяснили – де-юре, документы ДНР и ЛНР не признаются. но де-факто, они вполне себе действуют на территории РФ. При этом надо понимаеть, что если основная масса таких новоявленных "жителей ДНР" просто едет зарабатывать деньги, то среди этих людей сравнительно легко можно осуществлять агентурную деятельность как на территории народных республик, так и на территории России.
В целом же, ситуация требует более решительных мер в проведении контрразведывательной деятельности, активной работы по повышению качества управленческих кадров, беспощадной борьбы с коррупцией и сращиванием гос.аппарата с криминально-олигархическими структурами. Это куда как более сложная и неотложная задача, нежели пустые мантры про "мы когда-нибудь найдем и отомстим".
Источник: colonelcassad.livejournal.com