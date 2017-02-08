... делали, потому что понятно было, что Советский Союз еще... военное положение вводить, потому что, понимаешь, «Солидарность» разбушевалась.... Мы выяснили, что да. — И что же эта общность... не помнят. Откуда что берется? — А вы заметили, что слово «шестидесятники»...