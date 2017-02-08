Основатель Донецка – Джон Юз – не закладывал, а откапывал завод на Донбассе?

Как известно, официальной датой основания Донецка считается 1869 год. Наиболее распространенная версия связывает это с началом строительства Джоном Юзом металлургического завода. Но правда ли, что нога британца Юза, обутая в английский сапог, ступила тогда с немецкой брички на совершенно пустынные и голые степи донецких земель?

Тема засыпанных городов активно развивается многочисленными альтернативными исследователями. Представляем читателям портала Крамола ещё одно интересное исследование на эту тему, которое провёл внимательный житель Донбасса.

Итак, Джон Хьюз (Jonh Hughes) в 1869 году выкупает за крупное вознаграждение — 24 тысячи фунтов стерлингов — концессию на постройку завода по изготовлению железных рельсов из местных материалов у князя Кочубея Сергея Викторовича. В этом же году он закладывает свой завод, а уже в 1872 году выдаёт первую партию чугуна.

Свою концессию Сергей Кочубей продал — но не Джону Юзу лично, а Новороссийскому обществу, которое было образовано принятием Устава 29 мая 1869 г. При его образовании в число основных подписчиков–акционеров входили семь человек: Даниил Гуч, Томас Брасси, Александр Оугилви, член британского парламента Томас Брасси– младший, Чарльз Ф. Гуч, В. С. Уэйзман, Джозеф Уитворт.

Согласно уставу правление насчитывало шесть человек, из которых четверо избирались акционерами привилегированного разряда «А» и двое — акционерами обычного разряда «В». Два последних являлись директорами–распорядителями завода. Ими стали Джон Юз и Джон Вирет Гуч. Директорам–распорядителям назначалось жалованье 1000 фунтов стерлингов в год и 1000 акций разряда «В», гарантировавшие 10% дохода. На них возлагались ответственные обязанности наблюдения за заводом и управление делами Общества. Держателям акций разряда «А» гарантировался доход в 15% годовых.

Почетным директором Общества стал князь Сергей Кочубей, который получил 980 акций на общую сумму 240 000 рублей.

Новороссийское общество – не сборище дилетантов, мечтающих разбогатеть на просторах России. Это были матёрые сэры-пэры и князья, а сделку курировал непосредственно сам великий князь Константин Романов, являвшийся братом императора Александра, который тоже следил за Обществом.

Почему же эти люди, связанные с промышленной и властной элитой того времени, стремились именно сюда, в богом забытое село Александровка? Альтернативное исследование этого вопроса можно увидеть в двух нижепредставленных частях:

Джон ЮЗ Донбасс и мутная история! Часть I





Джон Хьюз Потоп и черная археология! часть II



