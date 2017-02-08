Главная » Невероятное в мире

На Амазонке нашли таинственные древние “узоры” на земле

19:41. 8 февраля 2017 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Амазонская находка поражает не только таинственностью объектов, но и тем, что опровергает устоявшийся взгляд, якобы тропические леса здесь никогда не подвергались воздействию человека.

В районе Амазонки исследователи нашли сотни геоглифов (гигантских узоров на земле), подобных тем, которые являются частью Стоунхенджа. Древние объекты долгое время скрывались в джунглях и стали заметны благодаря обезлесению и новым снимкам со спутника. Об этом передает издание Seeker.

Порядка 450 геоглифов расположено на территории площадью более 13 тысяч квадратных километров на северо-западе бразильского штата Акри. Узоры в виде кругов и квадратов достигают 300 метров в диаметре, их приблизительный возраст 1,4–2,3 тысячи лет.

О предназначении геоглифов ученые могут только догадываться. Форма земляных рвов, которые формируют узоры, а также их строение говорят против версии, что люди могли их использовать для земляных работ или в качестве оборонительных сооружений.

Вблизи них археологи практически не нашли культурных артефактов, которые обычно находятся при раскопках. Единственным объяснением этому может быть версия, что древние жители этих мест сознательно оставляли эти объекты «чистыми» от следов своего пребывания. Это могло быть связано с проведением ритуалов и церемоний, полагают ученые.

Отмечается, что амазонская находка поражает не только таинственностью объектов, но и тем, что опровергает устоявшийся взгляд, якобы тропические леса здесь произрастают в первозданном виде и никогда не подвергались воздействию человека.

В настоящее время исследователи пытаются выяснить, были ли покрыты лесом эти места во времена создания геоглифов, а также как деятельность человека и создание этих геоглифов могли повлиять на ландшафт Амазонки.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...классически прекрасную декорацию древнего храма с беломраморными... семи”, или единолично таинственным “блюстителем престола израильского”,...классической чёрной суконной амазонке с разгоревшимися щеками...Большинство равнодушных зрителей нашло слова обвинителя не...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...дальнейшие подробности этого таинственного преступления”. Этими ... предпочтёт быть владельцем древнего майората, распорядителем многомиллионного...море, перерезывая устье Амазонки. С понятным ... кружевами пелёнках. Его нашли прелестным, очаровательным, “как...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...расстреливали из пулеметов некие таинственные боевики. А потом... так и не нашли. Общее мнение одесской...параноидальной придирчивостью новоявленные французские «амазонки» обнаружили в корне слова... Османаджич якобы открыл древние пирамиды на территории ...
Западноевропейские карты на русском
... nationibus obtineat. Список древних наименований и соответсвующих им...который был разукрашен. Когда нашли мумии, то казалось, что... Фнуров вандалов Аланов и амазонок позорных женщин, которые являются...воронку; вливаются в эти таинственные бездны природы, И если...
Рожденная из темноты.
..., они окружали себя таинственным ореолом и мистикой. Возникновение... (племена в бассейне Амазонки, папуасы островов Полинезии,..., в этих условиях нашлись священники, которые стали ... телевидение. Начались разрушения древних памятников, образование стало ненужным...
Одна ядерная война на Земле уже была
... древнем кратере диаметром 175 метров и глубиной около 8 метров нашли железный...Землю. В преданиях индейцев бассейна Амазонки рассказывается, что с небес посыпались..., американский учёный Джозеф Скиппер обнаружил таинственное отверстие. Куда оно ведёт – ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>