На Амазонке нашли таинственные древние “узоры” на земле

Амазонская находка поражает не только таинственностью объектов, но и тем, что опровергает устоявшийся взгляд, якобы тропические леса здесь никогда не подвергались воздействию человека.

В районе Амазонки исследователи нашли сотни геоглифов (гигантских узоров на земле), подобных тем, которые являются частью Стоунхенджа. Древние объекты долгое время скрывались в джунглях и стали заметны благодаря обезлесению и новым снимкам со спутника. Об этом передает издание Seeker.

Порядка 450 геоглифов расположено на территории площадью более 13 тысяч квадратных километров на северо-западе бразильского штата Акри. Узоры в виде кругов и квадратов достигают 300 метров в диаметре, их приблизительный возраст 1,4–2,3 тысячи лет.

О предназначении геоглифов ученые могут только догадываться. Форма земляных рвов, которые формируют узоры, а также их строение говорят против версии, что люди могли их использовать для земляных работ или в качестве оборонительных сооружений.

Вблизи них археологи практически не нашли культурных артефактов, которые обычно находятся при раскопках. Единственным объяснением этому может быть версия, что древние жители этих мест сознательно оставляли эти объекты «чистыми» от следов своего пребывания. Это могло быть связано с проведением ритуалов и церемоний, полагают ученые.

Отмечается, что амазонская находка поражает не только таинственностью объектов, но и тем, что опровергает устоявшийся взгляд, якобы тропические леса здесь произрастают в первозданном виде и никогда не подвергались воздействию человека.

В настоящее время исследователи пытаются выяснить, были ли покрыты лесом эти места во времена создания геоглифов, а также как деятельность человека и создание этих геоглифов могли повлиять на ландшафт Амазонки.