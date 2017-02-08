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Моя деревня – мои правила

19:42. 8 февраля 2017 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:

Никакой толерантности. Как венгерская деревня борется с наплывом мигрантов.

Приграничная венгерская деревня Ашотхалом долгое время была основными воротами «балканского маршрута», по которому сирийские беженцы шли в Западную Европу. Местные власти в одиночку ведут с этим борьбу.

Ашотхалом (Ásotthalom) находится на юге Венгрии. В некоторые дни участок сербско-венгерской границы неподалеку от Ашотхалома ежедневно пересекало около 10 тысяч мигрантов в день.

«80% из них — молодые мужчины», — возмущенно говорит мэр деревни Ласло Тороцкаи (László Toroczkai), в 2015 году прославившийся видеопредупреждением мигрантам, в котором фигурировали полицейские машины, суровые мужчины в высоких военных ботинках и не менее суровые собаки.

 

Этот 38-летний венгерский политик крайне правого толка решил в одиночку противостоять наплыву мигрантов. Именно он стал инициатором строительства забора на границе с Сербией, но поскольку помогло это лишь частично — пришло время новых инициатив. По < ![CDATA[]]>сообщению BBC< ![CDATA[]]>, Тороцкаи создает в своем населенном пункте «белую утопию» — жизнь, основанную на христианских ценностях. «Если бы мы были чернокожими, то хотели бы остаться чернокожими. Но мы все белые, христиане и европейцы, и мы хотим остаться таковыми», — говорит мэр.

  

Таким образом, вне закона на территории деревни оказалось все, что связано с «чуждой идеологией» — строительство мечетей, призыв к намазу и элементы мусульманской одежды. Вместе с мультикультурализмом Ашотхалом отвергает и толерантность, и в результате в деревне запрещены проявления привязанности между людьми одного пола. Сейчас в деревне с населением около 4 тысяч человек живет всего двое мусульман, но они достаточно интегрировались и не вызывают нарекания властей.

Исламский комитет Венгрии назвал позицию Ашотхалома возмутительной и обращался в конституционный суд страны, но успехом это не увенчалось, и приграничная деревня продолжает жить по своему уставу.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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