Как получается, что “русские националисты” в большинстве своём — жиды?!

Эта статья написана уже более двух лет назад, но она и сегодня актуальна. Поэтому вновь вытаскиваю её из своего архива на суд читателя.

Видит Бог, не хотел я свою очередную статью опять писать про "богоизбранных"! Однако, увы, не получилось.

Сегодняшняя новость из мира политики вновь заставила осветить "еврейский вопрос". Это очень непростой вопрос, ибо вокруг него из века в век, из года в год вращается колесо мировой истории, как заметил в начале ХХ века русский философ Николай Бердяев. Я предлагаю в связи с этим задуматься всем, как же так получается, что так называемые "русские националисты" в большинстве своём на поверку оказываются — евреями-жидами?!

Вот что я узнал сегодня от информ-агентства "РИА НОВОСТИ":

Источник: http://ria.ru/incidents/201507...

Дмитрий Дёмушкин — довольно известная личность в сфере политики, он типичный "гусский националист". И то, что его сегодня забрали с митинга — более чем красноречиво говорит о том, что наш Президент таки не бездействует на этом фронте.

Почему Дёмушкин "гусский" националист?

Потому что он ни разу не русский!

Адольф Гитлер тоже кричал, что он ариец! А потом выяснилось, что в его жилах текла еврейская кровь! А всё его "арийство" было лишь ширмой для прикрытия его гнусных планов по переделу мира в угоду тем, кто его профинансировал, вооружил, а потом обеспечивал все финансовые платежи и взаиморасчёты между нацистской Германией и странами Европы.

И кто же был хозяином Гитлера? — возможно, удивлённо спросите вы.

Отвечаю: швейцарские банкиры и финансовые короли, но прежде всего древний род Габсбургов, когда-то правивший Священной Римской империей Германской нации , которая официально просуществовала с 962 года по 1806 год. Подробно об этом я рассказал в статье "Логово диавола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях" .

Вот и в случае с Д.Дёмушкиным все крики о "русском национализме" не более чем ширма для прикрытия гнусных жидовских дел и их планов.

Дёмушкин на "русском марше".

Д. Дёмушкин (в центре), справа на фото националист Александр Белов (Коган-Кац), лидер движения ДПНИ. Об этом "гусском националисте" в Интернете имеется следующая информация: отец — Кац Лев Моисеевич, преподавал в хедере — еврейской религиозной школе. Мать — Коган Мария абрамовна была домохозяйкой. Отчим — Иван Алексеевич Поткин.

На этом снимке, сделанном на том же месте и в тот же час, "гусские националисты" показывают своё единство с Украиной (для этого демонстрируется сине-жёлтый флаг Украины) и единство с еврейским боевым отрядом "Правый сектор" (для этого они демонстрируют красно-чёрный флаг "Правого сектора").

На этом снимке мы уже видим единство "гусских националистов" с национал-социализмом Адольфа Гитлера. Об этом говорит демонстрация флага нацистской Германии.

Ну а в целом вся эта акция называлась, конечно же, "РУССКИЙ МАРШ"!

Чего же хотят эти "гусские"? Какова их цель?

Оказывается, эти "гусские националисты" против Путина!

Плаху и топор на их эмблеме видите (на снимке внизу)?

Это они нашему Вовану продемонстрировали их. Оказывается, он враг всех "гусских"!

А кто это на фото внизу стоит рядом с Александром Беловым, тем самым, у которого мама — Коган, а папа — Кац?

Ба! Да это же наш знаменитый полковник Владимир Васильевич Квачков!

На фото ниже — результат дурного влияния жидов на настоящего полковника Владимира Квачкова. Как говорится, только свяжись с ними, и жиды доведут любого русского офицера до цугундера.

Владимир Васильевич Квачков был арестован и обвинён "в организации вооружённого мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный Суд РФ снизил срок с 13 до 8 лет". Источник .

* * *

Теперь, когда вводная часть моего рассказа закончилась, пришло время объяснить, что такое национализм в его изначальном понимании. Повторяю, в изначальном!

Привожу энциклопедическую справку: "Национализм появился в России во второй половине XVIII века, в связи с интересом образованных кругов высшего общества к течениям западноевропейской философии и политической мысли. Изначально под нацией понималась культурная и интеллектуальная элита (преимущественно дворянство ) в рамках существующего порядка. В своём предисловии к трагедии «Дмитрий Самозванец» (1771 г.) писатель А. Сумароков назвал основой русской нации то, что удел рабов — послушание, царя — власть, а «сынов отечества» (то есть, элиты) — забота о государстве ..." Источник .

Советую всем современным "националистам" вдуматься в изначальный смысл термина "национализм"! Надеюсь, вы ещё помните, что в Российской империи до 1861 года существовало так называемое "крепостное право", которое представляло собой узаконенную форму рабства. Рабом российского царя и «сынов отечества» был, естественно, государствообразующий русский народ.

Ну а кто же ещё?!

Вдумайтесь теперь, могли ли русские цари, если они действительно были русскими по крови, содержать свой народ (государствообразующий народ!) в рабстве?!

В моей голове такое просто не укладывается. Но факт есть факт. Русские много веков были рабами в своём государстве! Исключительно поэтому однажды я решил пристальнее рассмотреть как профессиональный фотограф прижизненные портреты российский императоров и императриц. И когда я озадачился этим вопросом, мне сразу стало всё ясно и понятно, кто и зачем сделал однажды русский народ на русской земле народом-рабом!

Национальная принадлежность российских императоров

Посмотрите и вы внимательно на лики первых всероссийских самодержцев и, быть может, вы совсем по-другому поймёте смысл русской пословицы: "затем жиды с рожи на нас не похожи, чтобы мы не ошибались".

Перед вами прижизненные портреты Пётра I (1672-1725), его супруги Екатерины I (1684-1727), внука Петра I — Петра II (1715-1730), племянницы Петра I — Анны Иоанновны (1693 - 1740) и дочери Петра I и Екатерины I — Елизаветы Петровны (1709-1761)...

С 1721 года Петр I — российский император, а Екатерина I — российская императрица.

Елизавета Петровна (годы царствования — 1741-1761).

Пётр III (урождённый Карл Пе́тер У́льрих Го́льштейн-Го́тторпский, немецкое имя Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf, место рождения — город Киль, Германия). Пётр III был первым представителем Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском престоле. Время его царствования: 25 декабря 1761 (5 января 1762) — 28 июня (9 июля) 1762 года. Жена Пётра III — Екатерина II, ставшая российской царицей в том же 1762 году в результате дворцового переворота.

Екатерина II. Портрет кисти Эриксона Вигилия, придворного живописца.

Екатерина II (урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, место рождения : Штеттинский замок, Королевство Пруссия, 2 мая 1729 года.) — императрица всероссийская с 1762 по 1796 годы. Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян (которые составляли 87% всего населения Российской империи!) и всесторонним расширением привилегий дворянства..." (Википедия).

Мы видим, что ничего русского в ликах российских императоров и императриц из династии Романовых не было.

В свете изложенного выше, впору задать вопрос: не потому ли возрождением "национализма" в России больше всех озабочены лица "гусской" национальности?

Они, очевидно, планируют быть "элитой", а вот этих наследников дома Романовых они хотят призвать на русское царство. Ну а государствообразующему русскому народу, по умолчанию, отводится всё та же участь — быть рабом у этих господ.

Мария Романова и наследник Георгий Михайлович.

Официальная информация с сайта Правительства Ингушетии "В Ингушетию прибыл наследник дома Романовых – Великий Князь Георгий Михайлович":

"В рамках празднования 400-летнего юбилея Династии Романовых Государыня посетила Республики: Ингушетия, Татарстан, Чувашия, Карелия; Московскую, Костромскую, Ивановскую, Челябинскую, Омскую, Нижегородскую, Самарскую области, города Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Юбилей Дома Романовых отмечался в Германии, Франции, США, Великобритании, Украине, Монако, Бельгии, где также побывали Их Императорские Высочества.

Следует отметить, что при посещении России Их Императорские Высочества неоднократно имели встречи с представителями руководства страны, Президентом России, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, председателями Центрального духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, представителями других традиционных религий России, руководителями и членами Совета Федерации России, председателем и руководителями Государственной Думы России, руководителями ряда ведущих фракций и комитетов Государственной Думы, руководителями и членами Правительства страны, Полномочными представителями Президента РФ в Федеральных округах, Председателями и членами Конституционного и Верховного Судов, руководителями Генеральной прокуратуры РФ, Председателем Центризбиркома РФ, главами Администраций и Правительств Москвы, Санкт-Петербурга и различных регионов, главами епархий, лидерами общероссийских политических партий, общественных организаций и движений, видными деятелями науки культуры и искусства.

Желая принести возможную пользу своей Родине, Российский Императорский Дом вполне осознанно делает всё, чтобы сохранить многовековые традиции Императорской Семьи, Веру предков, поддерживая в своих Членах стремление к возвращению в Россию, активному участию в возрождении её величия. Члены Российского Императорского Дома на протяжении многих лет прилагают значительные усилия для организации помощи нашему Отечеству в самых разных областях...

В ноябре 2012 г. Государыня посетила Москву, где состоялись встречи Е.И.В. с Председателем Государственной Думы С.Е.Нарышкиным и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, во время которых были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим празднованием 400-летия преодоления смуты, восстановления российской государственности и воцарения династии Романовых. 7 ноября 2012 года в зале церковных соборов храма Христа Спасителя Великой Княгине была вручена Премия Русского биографического института «Человек года-2012». ( Источник ).

Теперь вам, друзья, понятно, что значит "русский национализм" в подаче "гусских патриотов"?!

* * *

Государственная политика противодействия национализму

Словарная статья: "в 2007 году президент Путин поставил перед ФСБ задачу жёстко противодействовать национализму. В 2009 году президент Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, указал, что «в числе первостепенных задач остаётся и жёсткое противодействие национализму и экстремизму». В 2011 году на встрече с представителями ветеранских организаций Путин заявил, что ветеранские организации России должны участвовать в патриотическом воспитании молодежи и противодействовать националистическим идеям..." Источник .

Попробуйте осмыслить эту выраженную казённым, канцелярским языком мысль через призму нового видения. И тогда, возможно, вам станет ясно, почему "гусские патриоты" объявили Владимиру Путину войну и даже заочно подписали ему смертный приговор!

Посмотрите ещё это видеовыступление "гусского патриота" Юрия Плавского, собравшее за два с половиной года 285 тысяч просмотров, которое ещё сильнее высвечивает мрачную картину нашей реальной российской действительности.

За то, что Путин поступил как Штирлиц: спутал втихаря все планы "гусских патриотов" (и, кстати, продолжает путать их до сих пор!), они и заговорили открыто, начиная с 2012 года, о своём желании физически уничтожить его.

Ну как? Вам понравился мой рассказ?

Хотите узнать, что было до... и что в планах "гусских патриотов" после...?

Тогда прочтите ещё три моих рассказа, не менее увлекательных:

"От Григория Распутина к тайнам Государства Российского"

"Исповедь "ясновидящего" о том, что было, и что будет"

"Пусть русские перед войной посмотрят это искусство"

Да, кстати, кое-кто именно на сегодня планировал начать Третью мировую войну.

Подробности в этой статье: "Колдуны прогнозируют Третью мировую на 26 июля 2015 года" .

26 июля 2015 г. Мурманск. Антон Благин

КОММЕНТАРИИ:

Лена У: какой-то бред уже! Все русские правители-жиды! Сталин — горский еврей и т.д. и т. п. Давайте превратимся тоже в жидонацистов и начнем измерять чистоту крови всех и каждого, как это делают жиды опять же. Я не люблю жидов, но это нацизм!

AntonBlagin: это болезнь, Лена! Социальная болезнь! Не нацизм. Однажды заразившись жидами , человечество до сих пор болеет, и болезнь уже грозит убить всё человечество. Если не предпринять решительные меры по лечению социума, эта болезнь может убить социум, как опасная вирусная инфекция! А вы про какой-то нацизм!

Лена У: что конкретно Вы предлагаете, если, к примеру, человек является православным патриотом, но по крови евреем (я знаю таких, например), нужно кричать, что он по крови еврей и травить его или что? Так можно зайти очень далеко. Я сама часто в твиттере употребляю слово жид (к сожалению), потому что зачастую действительно трудно заменить этот термин чем-то другим. Жидовство — это жидовство! Это омерзительное явление имеет место быть, но оно не всегда связано именно с кровью. Так же всех правителей России называть жидами, это абсурд!

AntonBlagin: для начала надо открыть глаза всем людям на эту проблему, ну а потом уже, всем народом (прозревшим) будем решать, что нам делать с жидами. Это логично и вполне разумно. А также в высшей степени справедливо. Чтобы открыть людям глаза на эту социальную болезнь я и пишу статьи такого рода.

Dondenchik: почему Дёмушкин "гусский" националист? А где в тексте, что он не русский? Про Белова видел, но тоже как-то не правильно, гуляет инфа по сети. Факты где? Мне нацисты не нравятся, но и огульно врать не надо.

AntonBlagin: что не сказано в тексте словами, сказано фотографиями. Имеющий глаза — да увидит! Вы пуделя от овчарки можете визуально отличить? Вот и тут потрудитесь включить своё различение! Генетика человека на его лице отражена. Это, во-первых, а, во-вторых, "по плодам их познаете их", учил Христос. Вот и смотрите на плоды "гусских патриотов-националистов". То они с флагами "Правого сектора" пиарятся, то с флагами нацисткой Германии, а лучший друг Дёмушкина — Белов-Поткин (он же — Коган-Кац) даже пропиарил себя с помощью фотографии, где он спозировал на фоне памятника Бандере!

Вот такие они, "гусские националисты"!

18rsperresponse: упомянутые тобой императрицы Екатерина I и Елизавета в годы своего царствования издавали Указы "О высылке жидов из России". Как же так? Ты же намекаешь, что они тоже "гусские"?!

"Указ Именной, состоявшийся в Верховном Тайном Совете 26 апреля 1727 года. О высылке Жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег.

Сего Апреля 20, Ее Императорское Величество указала: Жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко; а при отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России за рубеж червонных золотых и ни каких Российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли; а буде у них червонные и ефимки или какая Российская монета явится и за оные дать им медными деньгами".

Императрица Елизавета Петровна 2 декабря 1742 года указала: «Как то уже не по однократным предков Наших в разных годах, а напоследок, блаженныя и вечнодостойныя памяти, вселюбезнейшия Матери Нашей Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны, в прошлом 1727 году Апреля 26 дня состоявшимся указом, во всей Нашей Империи, как в Великороссийских, так и в Малороссийских городах Жидам жить запрещено; но ныне Нам известно учинилось, что оные Жиды ещё в Нашей Империи, а наипаче в Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержанием корчем и шинков жительство свое продолжают, от чего не инаго какого плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим верноподданным крайняго вреда ожидать должно. <…> Всемилостивейше повелеваем: из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска и женска пола Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со объявления сего Нашего Высочайшего указа, со всем их имением немедленно выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать; разве кто из них захочет быть в Христианской вере Греческого исповедания, таковых крестя в Нашей Империи, жить им позволить, токмо вон их из Государства уже не выпускать. А некрещеных, как и выше показано, ни под каким претекстом никому не держать.» 16 декабря 1743 года на докладе Сената, просившего императрицу допустить евреев из Польши и Литвы для временной, на ярмарках, торговли в Риге и иных приграничных местах, доказывая, что в противном случае «не токмо Вашего Императорского Величества подданным в купечестве их великой убыток, но и Высочайшим Вашего Императорского Величества интересам немалой ущерб приключиться может», начертала: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».

AntonBlagin: я как-то уже отвечал на этот вопрос и объяснял, почему Екатерина I и Елизавета Петровна гнали жидов из России, как домохозяйка гонит из кухни тараканов. Если бы вы прочли мою статью, которую я указал здесь для дополнительного чтения "Самое страшное оружие Священной Римской империи германской нации" , то всё бы сами поняли. Обе царицы прекрасно знали, в чью пользу жиды занимались грабежами народов. В пользу царского рода Габсбургов! Туда же, к ним, они вывозили уворованное и скопленное у себя золото. Спрашивается, а зачем царицам Российской империи надо было терпеть этих "тараканов" на своей кухне, если они прекрасно знали, на какого хозяина евреи-жиды работают? Вот и издавали они Указы "о высылке жидов из России". Я доступно объяснил?

18rsperresponse: а что ты оспариваешь? И что ты хочешь объяснить? Ты в данной статье прозрачно намекаешь на еврейство российских императоров, в том числе императриц Екатерины Первой и Елизаветы Петровны, или я тебя неправильно понял?