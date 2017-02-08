Древние и современные карьеры. Часть 2
19:43. 8 февраля 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Накопился некоторый материал. Его трудно назвать второстепенным, в этой теме каждый факт и фотография на вес золота. Но на отдельную статью каждый пример не тянет, поэтому выкладываю такую подборку.
Антарктида
Но начнем с видео:
Многие мне присылают это видео, веб-рассказ, сделанное на основании статьи wakeuphuman. Посмотрите, может быть, кто-то не видел или даже не читал его статью:
И еще одно подобное видео:
***
Благодарность wakeuphuman за показанный данный факт
Известковые береговые карьеры
У берега моря добывают известняк. Металлургии нужно много извести. И транспортировка – самая дешевая, по воде
А потом нам рассказывают, что это море так берез съело:
Утесы Дувра, Англия
Белые скалы Дувра — скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Являются частью возвышенности Норт Даунс. Склон скалы достигает 107 метров в высот.
Здесь даже видна прямолинейность в выработке
Думаете, что это все съело море?
Утес обсыпается. Обсыпавшаяся часть останется, превратит утесы в более пологий склон.
Информации о том, что здесь велась добыча мела, я так и не нашел. Но аналогия очевидна.
***
Похоже на столовые горы в Аризоне? Это всего лишь меловой карьер «Белый колодец» в Воронежской области
Резкая граница мел-глина. Пейзаж скоро станет совсем природным
Трудно представить, что весь объем слева на фотографии был выработан. Как и трудно представить, что столовые горы в Аризоне – это остатки первоначальной поверхности.
Этот камень похож на пастовое сгущение хвостов от обогащения или просто на бетон. Но врят ли он современный.
Источник
***
SomaÏr. Добыча урана в Нигерии. Похож на будущий каньон?
Из карьера появляется каньон
Вид сверху. Если будут дальше разрабатывать в таком стиле, то будет каньон
***
Древние карьеры?
Кингс каньон. Австралия. Очень ровная и гладкая, как оштукатуренная вертикальная выработка. Как-будто врезались в глину, которая потом окаменела. Получилось, что слои загладили. И сейчас эта заглаженная порода осыпается как штукатурка.
Эрозия такие ровные стены не оставит. Вывод – это не каньон.
Источник
***
Аргентина. Национальный парк Талампайя.
Источник
***
Карьеры Антарктиды?
Эта тема поднималась у многих авторов, были показаны и фотографии. Скорее всего, часть из них здесь продублируются
Источник
Много фотографий по названию Transantarctic Mountains. Система карьеров в Антарктиде
Ссылка на карту
Конечно, это можно объяснить термином «цирки», когда тают ледники и талые воды размывают породу на северном склоне горы. Но здесь видим объеденную гору по всему периметру. И таяние ледников в Антарктиде – это нонсенс.
Очень познавательная лекция от Евгения Гаврикова, где он упоминает карьеры в Антарктиде:
***
Отвалы рядом с Damshahr, Иран
Ссылка на карту
100% отвалы. С запада – они более молодые. Видимо, добыча чего-то здесь велась очень давно – эрозия превратила их в холмы, но этот молодой участок выдает эту деятельность.
***
Накопился некоторый материал. Его трудно назвать второстепенным, в этой теме каждый факт и фотография на вес золота. Но на отдельную статью каждый пример не тянет, поэтому выкладываю такую подборку.
Антарктида
Но начнем с видео:
Многие мне присылают это видео, веб-рассказ, сделанное на основании статьи wakeuphuman. Посмотрите, может быть, кто-то не видел или даже не читал его статью:
И еще одно подобное видео:
***
Благодарность wakeuphuman за показанный данный факт
Известковые береговые карьеры
У берега моря добывают известняк. Металлургии нужно много извести. И транспортировка – самая дешевая, по воде
А потом нам рассказывают, что это море так берез съело:
Утесы Дувра, Англия
Белые скалы Дувра — скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Являются частью возвышенности Норт Даунс. Склон скалы достигает 107 метров в высот.
Здесь даже видна прямолинейность в выработке
Думаете, что это все съело море?
Утес обсыпается. Обсыпавшаяся часть останется, превратит утесы в более пологий склон.
Информации о том, что здесь велась добыча мела, я так и не нашел. Но аналогия очевидна.
***
Похоже на столовые горы в Аризоне? Это всего лишь меловой карьер «Белый колодец» в Воронежской области
Резкая граница мел-глина. Пейзаж скоро станет совсем природным
Трудно представить, что весь объем слева на фотографии был выработан. Как и трудно представить, что столовые горы в Аризоне – это остатки первоначальной поверхности.
Этот камень похож на пастовое сгущение хвостов от обогащения или просто на бетон. Но врят ли он современный.
Источник
***
SomaÏr. Добыча урана в Нигерии. Похож на будущий каньон?
Из карьера появляется каньон
Вид сверху. Если будут дальше разрабатывать в таком стиле, то будет каньон
***
Древние карьеры?
Кингс каньон. Австралия. Очень ровная и гладкая, как оштукатуренная вертикальная выработка. Как-будто врезались в глину, которая потом окаменела. Получилось, что слои загладили. И сейчас эта заглаженная порода осыпается как штукатурка.
Эрозия такие ровные стены не оставит. Вывод – это не каньон.
Источник
***
Аргентина. Национальный парк Талампайя.
Источник
***
Карьеры Антарктиды?
Эта тема поднималась у многих авторов, были показаны и фотографии. Скорее всего, часть из них здесь продублируются
Источник
Много фотографий по названию Transantarctic Mountains. Система карьеров в Антарктиде
Ссылка на карту
Конечно, это можно объяснить термином «цирки», когда тают ледники и талые воды размывают породу на северном склоне горы. Но здесь видим объеденную гору по всему периметру. И таяние ледников в Антарктиде – это нонсенс.
Очень познавательная лекция от Евгения Гаврикова, где он упоминает карьеры в Антарктиде:
***
Отвалы рядом с Damshahr, Иран
Ссылка на карту
100% отвалы. С запада – они более молодые. Видимо, добыча чего-то здесь велась очень давно – эрозия превратила их в холмы, но этот молодой участок выдает эту деятельность.
***
Источник: sibved.livejournal.com