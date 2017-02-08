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Древние и современные карьеры. Часть 2

19:43. 8 февраля 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть

Накопился некоторый материал. Его трудно назвать второстепенным, в этой теме каждый факт и фотография на вес золота. Но на отдельную статью каждый пример не тянет, поэтому выкладываю такую подборку.


Антарктида

Но начнем с видео:

Многие мне присылают это видео, веб-рассказ, сделанное на основании статьи wakeuphuman. Посмотрите, может быть, кто-то не видел или даже не читал его статью:



И еще одно подобное видео:


***

Благодарность wakeuphuman за показанный данный факт

Известковые береговые карьеры


У берега моря добывают известняк. Металлургии нужно много извести. И транспортировка – самая дешевая, по воде

А потом нам рассказывают, что это море так берез съело:


Утесы Дувра, Англия



Белые скалы Дувра — скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Являются частью возвышенности Норт Даунс. Склон скалы достигает 107 метров в высот.


Здесь даже видна прямолинейность в выработке


Думаете, что это все съело море?


Утес обсыпается. Обсыпавшаяся часть останется, превратит утесы в более пологий склон.


Информации о том, что здесь велась добыча мела, я так и не нашел. Но аналогия очевидна.
***


Похоже на столовые горы в Аризоне? Это всего лишь меловой карьер «Белый колодец» в Воронежской области




Резкая граница мел-глина. Пейзаж скоро станет совсем природным


Трудно представить, что весь объем слева на фотографии был выработан. Как и трудно представить, что столовые горы в Аризоне – это остатки первоначальной поверхности.


Этот камень похож на пастовое сгущение хвостов от обогащения или просто на бетон. Но врят ли он современный.







Источник
***


SomaÏr. Добыча урана в Нигерии. Похож на будущий каньон?


Из карьера появляется каньон


Вид сверху. Если будут дальше разрабатывать в таком стиле, то будет каньон


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Древние карьеры?


Кингс каньон. Австралия. Очень ровная и гладкая, как оштукатуренная вертикальная выработка. Как-будто врезались в глину, которая потом окаменела. Получилось, что слои загладили. И сейчас эта заглаженная порода осыпается как штукатурка.




Эрозия такие ровные стены не оставит. Вывод – это не каньон.



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Аргентина. Национальный парк Талампайя.











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Карьеры Антарктиды?

Эта тема поднималась у многих авторов, были показаны и фотографии. Скорее всего, часть из них здесь продублируются


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Много фотографий по названию Transantarctic Mountains. Система карьеров в Антарктиде


Ссылка на карту


Конечно, это можно объяснить термином «цирки», когда тают ледники и талые воды размывают породу на северном склоне горы. Но здесь видим объеденную гору по всему периметру. И таяние ледников в Антарктиде – это нонсенс.





Очень познавательная лекция от Евгения Гаврикова, где он упоминает карьеры в Антарктиде:


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Отвалы рядом с Damshahr, Иран


Ссылка на карту


100% отвалы. С запада – они более молодые. Видимо, добыча чего-то здесь велась очень давно – эрозия превратила их в холмы, но этот молодой участок выдает эту деятельность.




***


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, земля, карьеры, рудники, терриконы
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